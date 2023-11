La UEJN cuestionó por “arbitrarios” siete nombramientos en el TOF 3

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) presentó un recurso de reconsideración a las designaciones de siete funcionarios y empleados del Tribunal Oral Federal 3 (TOF3) que fue puesto en funciones hace pocas semanas. Lo hizo el viernes último con la firma del secretario Regional, Juan Tripputi; de la Adjunta, María Paula Montequín, y un centenar de empleados de los tribunales federales de Córdoba. El planteo, que deberán resolver los jueces del TOF3, Facundo Zapiola, Cristina Giordano y Noel Costa, considera “arbitrarios” los nombramientos de dos prosecretarias, un escribiente, dos relatores, un oficial mayor y un medio oficial. Para esos cargos, Zapiola y Giordano habían elegido personal que trabajaba en la justicia provincial.

En el escrito plantearon que la arbitrariedad “radica en la manera de designar y promover a los agentes, toda vez que no solamente se ha nombrado a más de un 60% de la planta total de empleados/as y funcionarios/as, a personas que no se encuentran dentro de los escalafones correspondiente a la carrera judicial de los/las trabajadores/as federales, sino que además, no se ha brindado ningún tipo de explicación o fundamentación de los motivos que determinaron al tribunal a tomar dicha medida de manera excepcional”.

Dejaron a salvo que el tribunal es nuevo, ya que fue recientemente creado y tiene margen de discrecionalidad para realizar todos los nombramientos necesarios que posibiliten su operatividad. No obstante, recordaron que está afectando “la carrera judicial, la promoción y corrimiento de empleados en todos los cargos”.

También aluden al incumplimiento del artículo 15 del Reglamento para la Justicia nacional que fija como un requisito para la promoción de los trabajadores que éstos puedan ascender desde un cargo inmediato inferior a otro superior. Por esa razón, el gremio exige a los jueces que den sus argumentos porque las promociones que importen una postergación del personal con más antigüedad o jerarquía superior “deben estar sobradamente fundadas”.

Cita, en cada caso, las descripciones genéricas sin que los acuerdos donde se resuelven los nombramientos enumeren la formación del funcionario o empleado, su trayectoria y la justificación de algunos ascensos abruptos.

Tal como publicó este medio en su edición del domingo 12 de noviembre, esta situación también tiene otro trasfondo: la demora en elaborar y publicar el escalafón único para la Cámara Federal y los dos Tribunales Orales existentes hasta la inauguración del tercero. Por eso, en el mismo escrito de reconsideración la UEJN recuerda la disposición obligatoria de la Corte Suprema para respetar y atenerse al escalafón.

Zapiola presidente y Costa subrogante. El flamante Tribunal Oral Federal 3 (TOF3), cuya sede se encuentra en Faustino Allende 866, integrado por los vocales Cristina Giordano y Facundo Zapiola, todavía se encuentra en proceso de formación. Además de nombrar al personal que se desempeñará, acordaron que la presidencia del cuerpo quede a cargo de Zapiola hasta fin de año y durante 2024. Por otra parte, la vacante que dejó Ángel Andreu –el tercer vocal designado que renunció antes de asumir– será subrogada por la vocal del TOF2, Noel Costa. La semana pasada la Cámara Federal de Casación Penal emitió una resolución al respecto.