“Las consecuencias de la prescindencia no deberían sentirse en términos de revanchismo”

por Gabriel Silva

La primera semana de sprint final de campaña rumbo al 27 de octubre tuvo a Carlos Gutiérrez, el primer candidato a diputado nacional de la boleta corta de Hacemos por Córdoba, de agenda intensa: recorridas por el interior y presencia en los actos gremiales por el Día de la Lealtad. En medio de esto, el schiarettista habló mano a mano con PERFIL CORDOBA.

- ¿Van a lograr sortear la polarización?

- Va a estar difícil. Pero como lo hicimos en las Paso logramos introducir el mensaje de la defensa de Córdoba que muchos cordobeses, voten como voten a presidente, sepan que la boleta de (Juan) Schiaretti es una buena opción. Sobre todo, después de la incertidumbre que se vive tras las Paso y las consecuencias en los mercados se abrió la posibilidad de considerar que en Córdoba ciertas cuestiones están muy firmes a diferencia de lo que ocurre en el país.

- ¿Incorporó el corte de boleta el cordobés?

- La docencia va a seguir hasta último momento porque no hay cultura de corte. Mucho menos en una elección tan polarizada; jugando Boca-River es muy difícil que uno pueda introducir a otro equipo por más bueno que este sea. De todas maneras, los cordobeses se muestran muy receptivos al trabajo militante que concejales, intendentes, legisladores y dirigentes harán hasta último momento. Por eso creemos que aumentará el corte de boleta.

- ¿Lo sorprendió la acusación de (Mario) Negri?

Ya estamos acostumbrados a que siempre en algún momento de la campaña algunos a los que no les va como creían que les iba a ir empiezan a buscar culpables de esas situaciones. Y debieran buscarlos dentro de su propia fuerza. Nosotros no contestamos salvo lo que hicimos formalmente e institucionalmente en el comando afirmando que nada tenemos que ver con lo que se acusa. Sabemos que el día después de la elección todas estas denuncias desaparecen.

- Las consecuencias de haberse mantenido prescindentes… ¿se notarán el 28 de octubre o en diciembre?

- No nos preocupa una consecuencia como sinónimo de revanchismo contra Córdoba porque no es algo contra un gobierno, sino que sería contra una decisión soberana que es el voto de los cordobeses. Entonces creemos que si eso ya sucedió y mereció la autocrítica de al menos uno de los candidatos (NdeR. Alberto Fernández) eso no va a volver a ocurrir porque sería borrar con el codo lo se escribió con la mano y significaría un retroceso. Lo que sí vamos a analizar son las consecuencias y cómo el próximo presidente va a comenzar a resolver los graves problemas que tiene la Argentina.

- ¿Qué los aleja de (Mauricio) Macri y qué de Alberto Fernández?

- No nos acerca ni aleja más que los resultados que perjudiquen a la Argentina y que sobre todo afecten a Córdoba. Nosotros vamos a seguir dando gobernabilidad y cualquier medida que afecte a Córdoba nos va a encontrar reclamando con la voz en alto. Y hay ejemplos con el anterior gobierno y con el actual gobierno.

- Ve a Schiaretti en un rol central, dando gobernabilidad como lo hizo con Macri…

- Hago una corrección: Schiaretti no ha dado gobernabilidad como una actitud aislada. Los gobernadores en su conjunto han provisto gobernabilidad a través de sus legisladores y es lo que vamos a hacer con el futuro presidente. Nada va a cambiar en ese sentido y esperamos que el resto también aporte el mismo criterio. Schiaretti ya lo dijo: va a apoyar al próximo presidente porque así lo va a necesitar quien tome el poder en diciembre.