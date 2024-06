Legislatura de Córdoba: Maqueda citó a Villarruel para rechazar la propuesta de Llaryora del uso de militares para la seguridad

El legislador Gregorio Hernández Maqueda impulsó -sin éxito- una declaración de rechazo a las expresiones de ayer del gobernador Martín Llaryora respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad en el territorio provincial.

El opositor objetó a través una iniciativa, que pidió su tratamiento sobre tablas en la presente sesión de la Unicameral, aunque no logró apoyo, los dichos del mandatario respecto “a la participación de las Fuerzas Armadas en políticas de seguridad interna y la lucha contra el narcotráfico”.

“La inseguridad se combate con políticas claras y eficientes, con gobiernos provinciales cuya decisión política sea determinante en el respeto irrestricto de la ley y de los protocolos vigentes”, resaltó Hernández Maqueda en su rechazo al planteo del mandatario provincial.

En la presentación de los 1.500 nuevos cadetes policiales que se desempeñarán en operativos en las calles y de los 250 móviles que estarán patrullando en Capital e interior provincial, Martín Llaryora afirmó -ante la prensa- su postura sobre la presencia en las calles de las Fuerzas Armadas para colaborar en la lucha contra el narcotráfico. “Los narcotraficantes tienen recursos ilimitados y la modalidad del crimen no tiene límites, entonces para combatirlos hay que cambiar paradigmas y animarnos a acompañar al Ejército, que hoy es una fuerza de la democracia, a estar en la calle para luchar contra los narcos”, aseguró el titular del Ejecutivo provincial.

En esa línea, sostuvo que sería importante que las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, puedan recibir su apoyo.

En otras ocasiones, Llaryora ya se había posicionado respecto a este tema, al sostener que Rosario debe recibir a las Fuerzas Armadas para colaborar con el gobierno de Maximiliano Pullaro.

Al salir al cruce, el opositor del bloque “Mejor Futuro” fogoneó –sin éxito- el rechazo de la Unicameral a las declaraciones del mandatario cordobés. En los fundamentos de su proyecto, el ex "lilito", quien ahora se muestra como un aliado de Javier Milei mencionó a la vicepresidenta Victoria Villarruel como “especialista en la materia”.

Al respecto, destacó que la libertaria “se posicionó anteriormente sobre consultas similares: "a los civiles, narcotraficantes o no, no se los combate con militares”. Al compartir el criterio de la titular del Senado, Hernández Maqueda expresó que “las FF.AA. están preparadas para enfrentar enemigos de igual preparación, no civiles que, en todo caso, son delincuentes que deben ser perseguidos por las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales”.

Otros pedidos

Por otra parte, el legislador Walter Nostrala (Frente Cívico) fundamentó una cuestión de privilegio en contra de la “resolución Spaccesi” que se aprobó en la sesión pasada.

Al no conseguir los 2/3 de los votos para su debate en el recinto, el pedido opositor pasó a comisión. La votación arrojó 53 voluntades por el rechazo y 17 afirmativos. El oficialismo y la UCR (excepto Carlos Briner) expresaron su negativa. Cabe recordar que en el plenario pasado las dos principales bancadas apoyaron el proyecto de Spaccesi. El voto radical positivo dividió a Juntos por el Cambio.

En sus cinco minutos para argumentar, el juecista promovió la derogación de la resolución libertaria al ratificar su rechazo “al fondo y a la forma” de cómo se abordó esta iniciativa en el pleno. Para el opositor, esta disposición “a provocado un gran perjuicio colectivo para la unicameral”.

A su vez, la UCR no pudo avanzar –por la falta de los 2/3- con la iniciativa de Ariela Szpanin, por la cual se instruye a los senadores nacionales por Córdoba “para que acompañen con su voto afirmativo la recomposición de las jubilaciones, aprobada esta madrugada por Diputados”. En este sentido, Miguel Nicolás le reclamó al PJ no acompañar algo que votaron los peronistas en Hacemos Coalición Federal.

Tampoco prospero la solicitud de Matías Gvozdenovich al Ejecutivo reclamando controles policiales en Corral de Bustos “para atender la ola de asaltos que azotan a la comunidad”. El jefe de la bancada UCR lanzó duras críticas al gobierno por “la falta de política en seguridad”.

Ambas iniciativas opositoras fueron giradas a comisión. El oficialismo se niega a avalar el debate sobre tablas en el recinto de proyectos que ingresan a último momento.