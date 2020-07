Llaryora envía la emergencia del transporte al Concejo

Finalmente, y tal como anticipó PERFIL CORDOBA hace dos meses, el intendente Martín Llaryora enviará el proyecto al Concejo Deliberante para avanzar en la declaración de la emergencia en torno al transporte.

Después de más de diez días de paro en esta segunda fase -entre mayo y comienzos de junio hubo 21 días de medidas de fuerza-, y de una relación tensa entre el Municipio y la cúpula de UTA, que promediando la semana denunció que el Estado municipal era el único que adeudaba los fondos, la polémica se instalará ahora en el Concejo. Mañana ingresará al legislativo municipal el proyecto de ordenanza que contempla desde la posibilidad de cambiar recorridos hasta la chance de rescindir los contratos con las empresas.

La duda está en si requiere de dos sesiones o si en una sola se puede aprobar la ordenanza. “Si se habla de facultar al Ejecutivo para modificar recorridos y frecuencias, y se lo trata en el marco de una emergencia, no es necesaria la doble sesión. Ahora, para tratar la posibilidad de rescindir los contratos, si hay que debatir dos veces”, dijeron anoche a este diario desde el oficialismo.

En la oposición, en tanto, hay malestar desde la semana pasada por cómo llegan los temas al Concejo. Ayer, un edil opositor reconoció que “si no hay doble sesión, se van a quedar votando solo los 16 oficialistas en el recinto”. “Esto no puede ser así, no se pueden manejar de esta manera con el Concejo Deliberante”, agregó la fuente.

En tanto, sobre el convenio colectivo de trabajo, no se abordará en el proyecto ya que es regulado a nivel nacional. Además, salvo Tamse, el resto de los choferes no tiene relación laboral con el Municipio.

Asimismo, uno de los más críticos en las redes ayer fue el concejal de Encuentro Vecinal, Juan Pablo Quinteros, quien en su cuenta de Twitter señaló: “el Concejo volverá a sesionar con el sistema ‘take away’ y las autoridades municipales buscarán el pedido.

Panorama de una semana de tensión en el legislativo municipal y con nuevas movilizaciones de UTA como ocurrieron la semana pasada.