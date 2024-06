Llaryora espera que Schiaretti sea candidato a diputado, pero el exgobernador dilata su respuesta

Hace pocos días trascendió que en una reunión con referentes del peronismo cordobés y también con algunos empresarios, Juan Schiaretti volvió a decir con toda claridad que no quiere ser candidato a diputado nacional en los comicios legislativos del año próximo. Entre otros argumentos, no querría regresar al Congreso de la Nación.

Esa postura se contrapone abiertamente con la idea de Martín Llaryora, quien promociona desde hace tiempo las dos vías que debe transitar el cordobesismo: el exgobernador en el plano nacional y el actual jefe del Centro Cívico acotado a la provincia.

Las estrategias son diferentes. Schiaretti es un tiempista que analiza cada movimiento y su sucesor, un hombre más práctico que avanza sobre respuestas rápidas. En el fondo puede interpretarse que Llaryora avisa que ha decidido pausar su proyección nacional, luego de los cuestionamientos y ataques que recibió cuando empezó su plan de jugar más en Buenos Aires que en el distrito en el que gobierna hace un semestre.

A todo esto, ¿la palabra de Schiaretti debe tomarse como definitiva? ¿No será candidato al Congreso? Nada es para siempre y todo puede retocarse. En definitiva, el exmandatario provincial considera que pasaron seis meses, que recién la administración de Llaryora está arrancando porque en el primer tramo se encontró con limitaciones económicas y la caída estrepitosa de la recaudación, sumada a la intransigencia de la Nación para enviar partidas de dinero ya comprometidas y previstas por ley.

El llaryorismo ve al nuevo jefe de Gabinete Guillermo Francos como una oportunidad, ya que en los momentos de mayor tensión entre la Casa Rosada y El Panal siempre mantuvo un canal de diálogo.

Mientras tanto, Schiaretti seguirá manejando sus tiempos y repetirá reuniones con diferentes actores del peronismo no kirchnerista y eventuales aliados que no militan en el justicialismo. El encuentro que mantuvo hace unos días con el actual diputado nacional dialoguista Miguel Ángel Pichetto y su par en la bancada Florencio Randazzo, mostró un trío que ya había transitado en unidad algunos tramos de la complicada interna justicialista. “Creemos en la necesidad de construir y defender una Argentina federal que apoye al interior productivo, a la industria y al trabajo”, señaló Randazzo en su cuenta de la red social X (antes Twitter). Schiaretti no habló ni posteó nada sobre el tema.

Desde el entorno de Llaryora indicaron que las excursiones de Schiaretti a otras provincias y a Caba continuarán, e incluso accedería a entrevistas en medios de comunicación porteños. “Por eso, Schiaretti en la nación y Llaryora en la provincia”, machacaron desde el entorno del actual gobernador.

La receta para crecer

Pero, ¿cómo hace Llaryora para poner manos a la obra con su gestión en el distrito? El camino más recto para el despegue es la obra pública y en ese sentido, en toda la provincia hay más de 270 proyectos iniciados, con distinto grado de complejidad. Desde cordones cunetas y cloacas, hasta iniciativas más grandes como la finalización de la autovía a San Francisco (le faltan dos tramos, que en total suman algo más de 70 kilómetros) o la autovía Río Cuarto-Holmberg.

En la autovía a San Francisco se da un claro caso de ineficiencia, porque la financiación estaba acordada con el BID, pero por diferentes motivos y administración (Cristina, Macri y Alberto F.) hubo problemas de coordinación y todo quedó en veremos. Córdoba pide ser parte, avanzar y terminar con este sueño postergado, muy caro a los afectos del gobernador, oriundo de la ciudad capital del departamento San Justo.

En el Gobierno provincial comentan que el tema fue hablado con el presidente Javier Milei, que Francos ya tiene todo en sus manos. De hecho fue quien ayer comunicó que Nación dará curso favorable a este pedido. A cambio, Córdoba se haría cargo de asumir los pagos de la financiación, según calificados voceros.

Sin embargo, hay obras nuevas que serían presentadas oficialmente en las próximas semanas: una remodelación del Estadio Mario Alberto Kempes y un domo con capacidad para unas 18.000 personas, que se emplazaría en un predio cercano a la cancha. Las fuentes comentaron que el proyecto ya está en manos del gobernador Llaryora. Sería un golpe de impacto para la ciudad capital, donde el cordobesismo perdió fuerza en los últimos dos meses.

¿Por qué remodelar otra vez el estadio Kempes? Para ajustarlo a las nuevas normas internacionales en la materia y ponerlo en la competencia interna para ver si puede ser una de las subsedes del Mundial 2030, aunque se sabe que la cancha de River ‘corre con el caballo del comisario’. Y el domo vendría a llenar un vacío ya que, con un estadio cerrado que pueda albergar a 18.000 personas, se pueden hacer shows de alta convocatoria o espectáculos deportivos. El espejo para eso es el Movistar Arena ubicado en la ciudad de Buenos Aires.

Por el momento, nadie habla de estas iniciativas, pero ambas están muy cerca de ser presentadas. Son todas apuestas para el mediano y largo plazo, pero que Llaryora quiere que estén en marcha antes de las elecciones del próximo año. Todo tiene su costado electoral, por no decir que todo tiene que ver con todo.