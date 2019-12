“Lo de Diputados fue una victoria de Alberto, Massa y Máximo Kirchner”

por Gabriel Silva



Enrique “Kike” Asbert es uno de los cordobeses que más conoce a Alberto Fernández. Incluso desde antes de que el actual presidente de la Nación fuese funcionario del kirchnerismo en épocas de Néstor y Cristina Kirchner. La confianza, como así también la cercanía que tiene con el líder del Ejecutivo nacional, lo animan a arriesgar sobre el futuro de la relación entre él y el gobernador Juan Schiaretti; o dar, además, una definición del “albertismo”, el movimiento que agrupa a aquellos que responden de manera directa al primer mandatario.

- Lo que ocurrió en Diputados, ¿fue mérito de Alberto Fernández, de Sergio Massa o de Máximo Kirchner?

- Por qué tiene que ser “o”, porque no hablar de una victoria en donde han confluido el interés superior de intentar resolver la situación en la que quedó el país después del gobierno de (Mauricio) Macri. Cada uno puso lo suyo: Alberto con la persuasión y las reuniones con los gobernadores por el pacto fiscal; Máximo con el núcleo más afín al kirchnerismo duro; y Massa aportando desde su rol de presidente de la Cámara. Todo esto nos permitió llegar además a sectores que inicialmente podían estar fuera de nuestra grilla como los diputados del PJ de Córdoba. Iba a llegar el momento para empezar a transitar un camino juntos y me alegró que haya sido inmediato.

- ¿Fue un gesto de gobernabilidad de (Juan) Schiaretti para con el gobierno de Alberto Fernández?

- Sí. Así debe interpretarse y es la forma más saludable para el país. Buscar o pensar en algún interés subalterno es ahondar en una grieta que estamos pretendiendo sellar.

- ¿Y cómo cree que sigue la relación ahora entre el presidente y el gobernador?

- Tengo el honor de haber participado en reuniones solo los tres: Juan, Alberto y yo, en mi condición de legislador provincial. Solo un momento muy difícil como el que atravesó ‘el Gringo’ y la necesidad electoral nuestra de satisfacer esta condición de que había que ganar si o sí, llevó a tal crispación esa relación. Pero no tenía duda que, pasada esa situación, iban a comenzar a limarse esas asperezas; y hay gestos como la presencia de Schiaretti en la asunción de Alberto que así lo demuestran. Por el bien de Córdoba y del PJ quiero pensar que esto va a redundar en una mejoría notable en las relaciones entre ambos. Más les temo a algunos protagonistas no deseables desde el punto de vista patriótico, como sectores agrícolas que no hacen nada para arrimar ambos costados de la grieta; al contrario, la profundizan y pretenden sacar partido. Espero que la gente siga desalentando este tipo de gestos.

- ¿Qué es el albertismo? ¿Cree que en algún momento podrá imponerse al cristinismo o al kirchnerismo?

- Es una ocurrencia de un colega suyo. Estamos hablando a pocos días del sábado aquel de mayo donde CFK lo designa a Alberto como candidato a presidente. Esto es un gran frente, con mucho de peronismo y todos sabemos que Cristina en algún momento se alejó del PJ, por lo que me alegré cuando volvió. El albertismo es un sector más de los movimientos que integran este movimiento y los albertistas somos los que encontramos en Alberto Fernández un anhelo resumido en la consigna: volver mejores.

- Volviendo al comienzo, ¿no había posibilidad de otro arranque?

- No había otra posibilidad. La magnitud de la crisis y la emergencia obligaban a soluciones drásticas. Pero nunca se le ocurrió a Alberto saltar por encima del Congreso; sino hacerlo con el Legislativo. Recuerdo que Macri pretendió nombrar a jueces de la Corte Suprema mediante un decreto; en la cabeza de Alberto nunca hubo un exabrupto institucional de esa magnitud.