"Lo ocurrido en Venezuela es uno de los dolores más grandes de mi vida"

Los venezolanos que viven en el exterior atraviesan días aciagos. Los sucesos de las últimas elecciones y la sospecha de fraude electoral cometido por Nicolás Maduro, que concitó los ojos del mundo entero, son seguidos con estupor, incredulidad y –principalmente– con mucho dolor por las personas que emigraron de su país.

Uno de los destinos de los miles de venezolanos ha sido Córdoba, ciudad en la que la comunidad de migrantes ha ido creciendo con el tiempo. Deyxy Lobo es la presidenta de la Asociación Civil Venezolanos en Córdoba Argentina, institución que es miembro de la Coalición por Venezuela definida como la red más grande de ONGs venezolanas con más de 106 miembros en 23 países.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Lobo contó cómo vive a la distancia los hechos que están ocurriendo en su tierra natal y explicó qué significa en este momento oponerse al régimen de gobierno. Lobo y su marido debieron huir de Venezuela, perseguidos, luego de que expresaran sus opiniones en contra del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

“Fui perseguida política desde el 2002 cuando empecé a manifestarme en contra del gobierno. A partir de allí comenzó un tiempo muy duro para nosotros. Encontrar un cargo en algún ente público se volvió imposible. Yo daba cursos de recreación infantil, era la carrera que había estudiado y fui censurada”, narró con dolor.

“Mi esposo tenía una empresa de construcción, quisieron expropiársela, no podía contratar empleados. Te fichan, quedas en una lista y es un carnet que te acompaña; pero eso me daba más fuerzas, y desde entonces he estado expresándome sobre el gobierno chavista”, agregó Lobo quien además integra la organización ‘Un mundo sin mordaza’, una ONG venezolana que coordina acciones de protesta con la diáspora de ese país.

En números. Lobo contó que según el último censo hay 11.000 venezolanos en Córdoba, sin embargo ellos consideran que el número es aún mayor. “Nosotros creemos que hay unos 15.000 a 16.000 venezolanos aquí.

Fraude electoral. Respecto a las elecciones del pasado domingo, Lobo calificó a lo ocurrido como una de las tristezas más grandes de su vida y a Maduro como “el mismísimo demonio”.

“Nosotros estábamos muy emocionados, nos juntamos a las 6 de la tarde en un bar venezolano en Nueva Córdoba para ver todo lo que sucedía desde allí. Fueron más de 100 personas, la pasamos muy lindo, cenamos con el televisor a todo volumen y al recibir la noticia nos largamos a llorar, fue un shock. Yo no podía hablar y al ser representante, la persona referida aquí en Córdoba, me llamaban venezolanos y no podía atenderlos. Estaba como paralizada. Jamás entré en una depresión así y en mi vida he pasado muchas situaciones. Pero aquí estoy, decidí levantarme y seguir caminando”, narró.

“Sabemos a quién nos estamos enfrentando, Maduro es el mismísimo demonio y solo busca favorecer su capricho. La tarea es ardua, dura, pero vamos a vencer. Ese señor no ama Venezuela, reprime niños, hay una tasa de menores de 5 años con el 70% que presenta desnutrición”, agregó.

“No me sorprende lo que ha ocurrido, todos los organismos del Estado están de la mano con Maduro. Él te mete preso, te manda a matar, es su manera de manejarse. Tienen un poder de maldad, y logra hacer lo que él quiere, ojalá esta situación se pueda terminar”, completó.