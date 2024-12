“Los argentinos manejamos bastante mal, somos unos grandes improvisadores”

El ingeniero Fabián Pons es presidente del Observatorio Vial Latinoamericano (Ovilam), institución que tiene como objetivo generar soluciones inteligentes que permitan combatir el flagelo de la inseguridad vial.

Pons estuvo en Córdoba convocado por la empresa Uber para capacitar en materia de seguridad vial a los conductores de motocicletas que trabajan con la aplicación y que se incrementan día a día.

El experto cuestionó con dureza la manera de manejar en el país, y la desinformación que tienen los conductores respecto a las reglas de tránsito. “Los argentinos manejamos bastante mal, tanto el tránsito como el vehículo, vi vimos improvisando, somos unos grandes improvisado res y creemos que con eso es suficiente. Lo lógico sería tener un tránsito mucho más ordenado, respetando lo que está escrito, conociendo las reglas y teniendo los controles necesarios para que todo el mundo cumpla. No es casualidad la siniestralidad y la mortalidad que tenemos, y se condice directamente con nuestra forma de manejar”, manifestó Pons a Perfil Córdoba.

Consultado respecto a la ubicación de nuestro país con otros países de la región, el especialista precisó: “Cuando lo comparamos con América Latina, estamos mejor que muchos países, pero peor que Uruguay o Chile, también hay muchos países de Centroamérica que están peor. La idea no es reflejarnos en los peores”, indicó Pons. Y agregó: “Para graficar cómo hemos caído hay un número muy interesante: en el año 95, España y Argentina, países que tienen la misma población, tenían más o menos la misma siniestralidad, hoy España tiene una cuarta parte de los muertos que tiene Argentina. ¿Cómo hicieron? Trabajando en educación, gran trabajo de la Dirección de Tránsito española, y con el Sistema Federal de Otorgamiento de licencias en ese país. Todo eso aquí no pasó. Aquí tenemos un aquelarre que es difícil de entender porque cada municipio tiene sus reglas y todo debería ser centralizado por un organismo nacional”.

Trilogía de factores

Pons explicó que la crisis económica constante que vive el país en las últimas décadas y el consecuente deterioro del parque automotor no es uno de los factores del aumento de la siniestralidad. “En seguridad vial se habla de la trilogía de factores siniestrales, o sea está el factor humano, el factor vehicular y el factor ambiental, antiguamente llamado el entorno. El 92% de los siniestros tienen su causa principal en un error humano”, detalló Pons y citó un ejemplo: “Irlanda es uno de los países que tiene la peor infraestructura vial de toda Europa y sin embargo, es uno de los países que tiene mejor siniestralidad de Europa. Se saben adaptar a las condiciones del entorno”.

Los errores más comunes

El presidente de Ovilam enumeró cuáles son los errores más comunes a la hora del manejo y cuáles son los que más accidentes generan y enlistó: “El error más común y que genera más cantidad de siniestros, es el no respetar la prioridad de paso. Es una in fracción que no tiene una sola multa en los últimos 40 años. Ese famoso discurso de quien viene por la derecha, a pasar tiene derecho, es una ley absoluta con algunas excepciones. En la ciudad de Buenos Aires el 70% de los choques son en bocacalles y esto significa que alguno no respetó la prioridad de paso”, indicó.

En el número dos se ubican las distracciones: “Son el gran factor de siniestralidad y no es el uso del celular la mayor fuente de distracción. Son las distracciones exógenas las que más accidentes causan, que en definitiva es cuando yo estoy pensando en otra cosa mientras manejo. Manejar mirando, pero sin ver. Es cuando no sabemos qué camino tomamos porque veníamos pensando en otra cosa”, graficó.

El exceso de velocidad es el tercer factor. Sobre este punto, Pons señaló también que no se respetan los carriles indica dos en las autopistas. El cuarto factor es el con sumo de alcohol y drogas. El especialista consideró que “hay que intensificar controles y la concientización. En Argentina se controla sólo al 0,7% de la población por año, mientras que en Europa al 20% de la población. Italia ha llegado a controlar al 70% de su población. Educar, controlar, concientizar y sancionar, eso sería lo que debería hacerse”.

La quinta causa es “no res petar las reglas en general”. “Encontramos gente que cir cula por banquinas, por lugares no permitidos, que no respeta normas básicas”, expresó Pons y sumó como un problema la incorporación de la movilidad sustentable. “Si bien es deseable, es un arma de doble filo. El entorno vial se llena de bicicletas y mono patines, es gente que no tuvo educación vial. Vamos a estar en problemas si hago convivir a un camión con acoplado con alguien que anda en monopatín, que no necesitó licencia de conducir y muchas veces no conoce las normas de tránsito”, cerró.