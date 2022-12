Los clubes cordobeses aceleran el armado de sus equipos para 2023

Después de 29 días en modo mundialista, los cordobeses tuvieron su bonus track con los festejos de Paulo Dybala en Laguna Larga, de Nahuel Molina en Embalse, de Julián Álvarez en Calchín y de los familiares de Cristian Romero en Córdoba.

Aunque las celebraciones se prolongaron, los tres clubes de la provincia que competirán en la Liga Profesional 2023 -cuyos presidentes asistieron a la XXII Copa de la FIFA- entendieron que no podían dormirse en los laureles que el fútbol argentino supo reverdecer en Qatar, y activaron el armado de sus planteles apenas Gonzalo Montiel marcó el decisivo penal ante Francia en el estadio de Lusail.

Talleres, Belgrano e Instituto iniciaron sus pretemporadas en plena disputa del Mundial 2022. Andrés Fassi, Luis Fabián Artime y Juan Manuel Cavagliatto partieron hacia Medio Oriente con la mitad de los deberes hechos (la decisión sobre desvinculaciones, préstamos y renovaciones), pero el regreso les tenia reservada la misión de definir las contrataciones que tenían en carpeta y terminar de darles forma a los nuevos planteles.

Luego de las Fiestas de Fin de Año, la ‘T’, ‘el Pirata’ y ‘la Gloria’ -que volverán a compartir las marquesinas de la máxima divisional de la AFA luego de 22 años- intensificarán su preparación y jugarán partidos amistosos, ya enfocados en el retorno de la competencia oficial.

La Liga Profesional 2023 arrancará el último fin de semana de enero y el fixture señala estos debuts para los representantes de La Docta: Talleres vs. Independiente; Belgrano vs. Racing Club; Instituto vs. Sarmiento de Junín.

MUNDIALISTAS. Andrés Fassi asistió al Mundial junto a sus hijos. “Luifa” Artime también marcó la cancha. Cavagliatto fue con perfil bajo. /// FOTO: CEDOC PERFIL

La vuelta del goleador

Nahuel Bustos tiene 24 años, aunque en Talleres es un viejo conocido. Antes de ser vendido al City Group, en octubre de 2020, el delantero marcó 19 goles (el más recordado en un clásico contra Belgrano) y jugó 43 partidos con la camiseta del equipo albiazul, incluidos 10 minutos como arquero durante una visita de San Lorenzo al Estadio Kempes.

Bustos, que hace dos años ganó el Preolímpico de Colombia con el seleccionado argentino Sub-23, regresa a la “T” luego de sus experiencias en España y Brasil. Este año ascendió con Girona de España y fue subcampeón de la Copa Sudamericana jugando para Sao Paulo. El vínculo se acordó hasta el 31 de diciembre de 2023, a préstamo y sin opción.

“Salvo el arquero, necesito refuerzos en todas las posiciones”, señaló Javier Gandolfi, el DT que fue confirmado en su cargo luego de la final de la última edición de la Copa Argentina, frente a Patronato de Paraná. Más allá de la reserva con la que se maneja la dirigencia albiazul en el mercado de pases, trascendieron las gestiones por la compra de un porcentaje del pase de Juan Carlos Portillo (22), lateral izquierdo de Unión de Santa Fe.

La intención de sumar al defensor misionero tendría relación directa con una inminente trasferencia de Enzo Díaz, posiblemente a Racing Club. “Le pedí a Fassi que los jugadores nuevos lleguen antes de sufrir las bajas en el plantel”, añadió el entrenador. El arquero Guido Herrera y los colombianos Rafael Pérez y Diego Valoyes son otros valores que podrían emigrar.

Ya se desvincularon Matías Esquivel (Lanús), Héctor Fértoli (Racing Club) y Matías Godoy (Estudiantes de La Plata), fueron cedidos Cristian Ludueña (San Martín de San Juan), Franco Fragueda y Augusto Gallo (Racing de Nueva Italia) y se trata de ubicar a Santiago Toloza y Matías Giacone.

Y hubo más novedades: Talleres adquirió la totalidad de la ficha de Matías Catalán y Banfield ejecutó la opción de compra por Alejandro Maciel.

LA FOTO MÁS ESPERADA. A su regreso de Qatar, Luis Fabián Artime hizo oficial el arreglo de Belgrano con su goleador y capitán Pablo Vegetti. /// FOTO: PRENSA BELGRANO

Si nunca me fui

En Belgrano, el refuerzo estrella para 2023 es su capitán y goleador Pablo Vegetti, quien formalizó su nuevo vínculo tres meses después de haber dado la vuelta olímpica con el Pirata en la Primera Nacional.

El santafesino arregló por dos temporadas más, con un importante incremento en su salario. Aunque hubo tironeos, la directiva del Pirata siempre tuvo en claro que estaba negociando con su jugador franquicia, el principal imán para seguir atrayendo socios al club y superar la barrera de los 65.000 carnets.

Las caras nuevas del conjunto que conduce Guillermo Farré, por el momento, son el lateral Lucas Diarte (29), ex San Martín de Tucumán, y el zaguero Erik Godoy (29), que ya tuvo un paso por la “B” y viene de jugar en Vancouver Whitecaps, equipo de la MLS.

Se renovaron los préstamos de Diego Novaretti, Joaquín Susvielles, Gabriel Compagnucci, Iván Ramírez, Ariel Rojas, Fabián Bordagaray, Alejandro Rébola e Ibrahím Hesar, y se hicieron primeros contratos a los juveniles Gonzalo Romero, Francisco Maurino y Gonzalo Zelarayán. También se gestiona con las autoridades de Gimnasia y Esgrima la Plata un nuevo acuerdo para la permanencia del delantero Maximiliano Comba.

No siguen Axel Ochoa, Diego “Gurí” García (Almirante Brown), Wilfredo Olivera (San Martín de Tucumán) y Hernán Bernardello; y fueron cedidos Leonardo Sequeira (Oviedo de España), Ezequiel González (San Martín de San Juan), Agustín Colazo (San Martín de Tucumán) y Gino Barbieri (Chaco For Ever). Joaquín Novillo, quien viene de sucesivos préstamos a Racing Club y Colón, podría vincularse por una temporada a Huracán.

CON PASADO DE SELECCIÓN. El arquero Manuel Roffo se formó en Boca y jugó los dos últimos años en Tigre. Integró los juveniles de la AFA. /// FOTO: PRENSA INSTITUTO

Más bajas que altas

En los últimos días Instituto anunció cinco incorporaciones. Se trata del arquero Manuel Roffo (21), ex Boca y Tigre; el zaguero Leonel Mosevich (25), que viene de jugar en Patronato y pertenece a Argentinos Juniors; el lateral Juan José Franco Arrellaga (30), de Nacional de Paraguay; y los mediocampistas Brahian Cuello (25), ex Defensa y Justicia, y Nicolás Barrientos (27), quien llega a préstamo desde All Boys.

Esos nombres forman parte del rearmado del equipo que dirige Lucas Bovaglio, que tras la concreción del ascenso se aseguró las permanencias de pilares como Jorge Carranza, Ariel Graciani, Roberto Bochi, Santiago Rodríguez y Ezequiel Parsinari. Al cierre de esta edición todavía era incierta la chance de formalizar un nuevo vinculo con Fernando Alarcón.

Del plantel que logró ascenso en el Reducido, se marcharon los arqueros Juan Rojas y Lautaro Petrucchi; los defensores Matías Ferreira, Agustín Gómez y Thomas Ortega; los mediocampistas Joaquín Arzura, Claudio Pombo, Lucas Landa y Diego Becker; y los delanteros Nicolás Mazzola, Joaquín Molina, Patricio Cucchi, Catriel Sánchez y Joaquín Mateo.

VOLVER. El plantel de Racing regresó a las prácticas tres semanas después de ganar el Federal A. Ya piensa en la Primera Nacional. /// FOTO: PRENSA RACING

Tres en ascenso

Tres semanas después de consagrarse campeón del Federal A, Racing de Nueva Italia comenzó a trabajar con la mira puesta en la Primera Nacional. A diferencia de los jugadores, los directivos y el cuerpo técnico que lidera Carlos Gustavo Bossio no tuvieron descanso. Apenas consumado el ascenso, comisión y entrenador empezaron a reconfigurar la plantilla para el desafío que representa volver a la segunda división luego de 17 años.

Los primeros movimientos apuntaron a mantener la base y se reflejaron en la continuidad de futbolistas como Leonardo ‘Cali’ Rodríguez, Emmanuel Giménez, Leandro Fernández, Leonardo Rodríguez, Alan Murialdo, Gianfranco Ferrero, Marcio Gómez y Rodrigo Acosta.

En materia de incorporaciones, llegaron cedidos por Talleres el arquero Franco Fragueda (22) y el lateral Augusto Gallo (22), y libre de Instituto, el delantero Joaquín Mateo (25).

También se sumaron los marcadores centrales Alejandro Cabral (29, ex Destroyers de Bolivia) y Francisco Mattia (34, ex Alvarado); el volante Antú Hernández (27, ex Villa Mitre); y los atacantes José Méndez (29, ex Chacarita) y Franco Coronel (29, ex Independiente Rivadavia).

Los que se alejaron de la entidad fueron Franco “Wachi” García, Francisco Amán, Sacha Becerra y Emmanuel Córdoba.

HECHO UN LEÓN. El experimentado mediocampista Fernando Belluschi prolongó su vínculo con Estudiantes de Río Cuarto por una temporada más. /// FOTO: PRENSA ESTUDIANTES.

Por el lado de Estudiantes de Río Cuarto, el otro embajador de la provincia en la Primera Nacional, la principal novedad es la desvinculación del histórico mediocampista Gastón Bottino, quien seguirá su carrera en Estudiantes de Caseros. Tampoco formarán parte del equipo que dirige Marcelo Vázquez los futbolistas Maximiliano Padilla, Martín García, Ezequiel Bonacorso, Marcos Arturia y Enzo Coacci.

Por el momento, llegaron el lateral derecho Agustín Alberione (26), ex Villa Dálmine; el zaguero Lucas Landa (36), ex Mitre de Santiago del Estero; el lateral izquierdo Facundo Castet (24), ex Temperley; y el delantero Mauro Valiente (22), quien pertenece a Talleres y viene de jugar en Alvarado. Dos experimentados del plantel, Fernando Belluschi y Gonzalo Maffini, seguirán en el León del Imperio del Sur.

En el Federal A, Sportivo Belgrano de San Francisco trabaja bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Ariel Giaccone, quien reemplazó a Raúl Armando. Se sumaron siete nombres: los laterales Mariano Gancedo (ex Los Andes) y Kevin Gallardo (ex San Martín de Tucumán), los volantes Marcelo Benítez (ex Gimnasia de Concepción del Uruguay) y Gonzalo Ramírez (ex Central Norte de Salta) y el delantero Juan Bonet (Maipú de Mendoza). Se fueron Brian Camisassa (Atlanta), Enzo Avaro (All Boys) y Leonardo Felissia (Estudiantes de Caseros).