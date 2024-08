“Los clubes tienen una responsabilidad social de contención y formación que debemos defender”

La pelota está en el Congreso. Tras habilitar la figura de las Sociedades Anónimas Deportivas mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, el gobierno de Javier Milei dobló la apuesta e impulsó un proyecto para sumar al ordenamiento jurídico el desembarco de capitales privados en el fútbol argentino. A la iniciativa, girada a las comisiones de Legislación General y Deportes, se la conoce como ‘Ley Baldassi’, ya que fue presentada por el exreferí mundialista en Sudáfrica 2010 y actual diputado nacional por Córdoba del PRO, principal aliado del oficialismo.

“¿A qué se debe tanta avidez? A los negocios, es muy simple la explicación. Necesidad y urgencia tienen ellos, que precisan darles una respuesta rápida a los inversores y garantizarles una seguridad jurídica, porque detrás hay enormes intereses en juego”, señala Gabriela Estévez, representante provincial de ‘Unión por la Patria’ en la Cámara Baja.

“El negocio tiene que ver con el valor de los lugares donde están emplazados nuestros clubes, y la venta de jugadores”, detalla la legisladora, quien la semana pasada participó en un encuentro organizada por la Coordinadora de Hinchas Sede Córdoba, que tuvo lugar en el Club General Paz Juniors e incluyó la presencia del exfutbolista Claudio Morresi, secretario de Deportes de la Nación entre 2004 y 2014 (ver aparte).

“Quieren instalar que hay interés de grandes clubes y de capitales exitosos para entusiasmar, y la realidad es que no les importa de dónde viene el dinero. Lo dijo el mismo presidente, en una entrevista".

En la ocasión, Estévez anticipó la táctica que su espacio político y otras fuerzas opositoras utilizarán cuando haya convocatoria al tratamiento de proyecto: “Invitaremos a dirigentes, hinchas y personas de diferentes sectores que tienen claro que el modelo de los clubes de Argentina no es el de la responsabilidad social empresarial. La idea es empoderar a esos actores, abrir el debate, generar conciencia y darle visibilidad al tema”.

“La discusión va a ser igual a la que dimos ante cada una de las leyes que están absolutamente disociadas con las necesidades de la comunidad”, amplió la diputada en diálogo con PERFIL CÓRDOBA. “Cuando se trató la ley ómnibus, fuimos dividiendo capítulos y convocando a representantes de los numerosos sectores perjudicados por la normativa, para que hablaran en el recinto, y eso nos permitió achicar muchísimo la ley. Varios puntos se cayeron y otros no, porque evidentemente tienen que ver con intereses más arraigados. En el caso de las SAD, queremos hacer lo mismo”, puntualiza.

Tácticas y estrategias

Estévez critica “la mirada comercial y económica” del gobierno nacional respecto al fútbol y señala a Mauricio Macri como el principal impulsor de las SAD. “Esto forma parte del acuerdo de acompañamiento, es una retribución a cambio de las votaciones que requiere el Poder Ejecutivo”, asegura. Asimismo, reivindica el rol de las entidades deportivas: “Los clubes tienen una responsabilidad social de contención y formación social de nuestras infancias, adolescencias y juventudes, que debemos defender”.

“En Argentina, las instituciones deportivas forman parte de una concepción histórica de país, en la que el peronismo tiene mucho que ver, con un compromiso, una territorialidad y un arraigo con la comunidad muy distintivos. En pocos lugares del mundo los clubes tienen esa dinámica social y deportiva que les permitió a los campeones de Qatar 2022 tener contención y poder desarrollar sus talentos cuando eran chicos”, explica.

"Con la desregulación, a los clubes les cobran tarifas residenciales o comerciales, y los asfixian. Les sacan de un plumazo los subsidios, las tarifas se hacen insostenibles y eso los va empujando a convertirse en SAD".

-Mientras tanto, el gobierno le da vía libre al blanqueo de capitales.

-Son discusiones que se intentan llevar de forma paralela, pero que confluyen en un mismo objetivo. Los clubes son esenciales para la contención social y acompañan a muchos pibes en situación de riesgo, y lo que el gobierno piensa para esos pibes es bajarles la edad de imputabilidad y crear un sistema punitorio demagógico que busca consenso a través del odio y la bronca. Tampoco son casuales los recortes demenciales en áreas como salud y educación o en políticas que consagran diferentes derechos.

-Ni el aumento de las tarifas, que complica mucho a los clubes.

-Lo que están haciendo es violar la Ley de Clubes de Barrio, que autoriza una tarifa social para entidades que acompañan políticas centrales del Estado. Con la desregulación, les cobran tarifas residenciales o comerciales, y los asfixian. Les sacan de un plumazo los subsidios, las tarifas se hacen insostenibles y eso los va empujando a convertirse en SAD.

-¿Cuáles son las expectativas para el tratamiento de la ‘Ley Baldassi’?

-Cuando el presidente de la Cámara gira un proyecto a pocas comisiones es porque hay una intención de que la ley salga rápido o su discusión no tenga mucha conflictividad; hay una decisión política en eso. Buscan lugares donde haya una mayoría amigable, y la verdad es que, más allá de que UxP preside la comisión de Deportes, estamos bastante solos con la izquierda. Entre los diputados que impulsan las SAD se nota mucha insistencia y en algunos casos, como el de Juliana Santillán (pareja del empresario futbolístico Guillermo Tofoni), también confluyen intereses particulares.

Fútbol, Memoria y Sociedades Anónimas

Los Juegos de Evita, el Mundial de Videla y la motosierra de Milei. Los contrastes de la relación gobierno-deporte en la historia argentina dominaron la escena en el puntapié inicial de “Fútbol y Memoria”, ciclo que Claudio Morresi inauguró en Córdoba la semana pasada, invitado por la Coordinadora de Hinchas. “Buscan que la elite social pueda acceder a todo lo posible y que los demás se jodan”, dijo el exsecretario de Deportes de la Nación respecto al impulso de ‘La Libertad Avanza’ a las SAD.

“Nos enfrentamos a una idea que poco tiene que ver con la Argentina que conocemos, y es importante que se tome conciencia de que los clubes deben ser de la gente, y no hay que transformarlos en una mercancía”, señaló el exfutbolista, quien amenizó su charla recordando una anécdota en nuestra provincia. “Mi madre nació en Corral de Bustos y cuando empezó la dictadura me mandaron un tiempo para acá. En el pueblo se corrió la bola de que llegaba un jugador de las inferiores de Huracán y una tarde lo encontré a Oscar Ruggeri, que me miró y les dijo a sus amigos ‘si esta porquería juega, yo voy a ser futbolista’. Con ‘el Cabezón’ después fuimos compañeros en el River que ganó Libertadores e Intercontinental en 1986”.