Los damnificados expresan bronca, impotencia y reclaman Justicia

PERFIL CÓRDOBA entrevistó a tres personas que realizaron contratos a lo largo de los años con Conoc y Khaliq Anward. Son casos diferentes. Entregaron dinero e inmuebles, con cuotas fijadas en el precio de la bolsa de cemento. Incredulidad ante la posibilidad de recuperar algo.

Ariel es uno de los más de 70 denunciantes que interpusieron una acción penal. Celebró el primer contrato el 30 de diciembre del 2013, firmado ante el juez de paz de Colonia Tirolesa. Era un plan de ahorro en el Complejo Colinas Norte.

“Lo que no decía el contrato y tampoco me explicaron –señala– es que el terreno no estaba incluido”. Fue pagando cuotas que se estipulaban según el precio de bolsas de cemento. “Hacían fiestas con sorteos; todo filmado con drones”, recuerda para justificar su convicción en aquel momento de lo acertado de su inversión.

El 15 de marzo último, a 11 años del primer contrato, decidió cambiar la tipología de la vivienda y también el lote. Le ofrecieron, y él aceptó, uno en Villa Catalina “o Ampliación Río Ceballos, nunca entendí si eran lo mismo o diferentes”, dice con pesar. Concretaron el cambio con un boleto de compraventa.

El 10 de abril de este año firmó un nuevo contrato ante escribano público y entregó un monto similar en efectivo. Ariel desconocía que ya había un pedido de quiebra y decenas de acciones civiles.

En total, él calcula haber pagado en estos 11 años el equivalente a más de 12.000 bolsas de cemento, más la última entrega en billetes. El 22 de abril recibió un mail de la empresa diciendo que “reconocía equivocaciones” e informando que le habían pedido la quiebra. “Ellos siguieron vendiendo; robaron los sueños de la gente”, reflexiona, mientras asegura que en la actualidad no sabe siquiera si tiene derecho sobre algún lote en Villa Catalina, el loteo ubicado sobre Ruta E-53, después de todo el dinero que invirtió.

Lourdes relata que entregó un dúplex que tenía en Villa Allende para acceder a una vivienda nueva, que sería levantada en el country Villa Catalina. “Conocí a Ezequiel Ocaña por redes sociales, lo contacté por Facebook, me atendió muy amablemente”,señala como preludio para contar que fue iniciativa propia ofrecer el dúplex. “Necesito entregarlo y que me propongas un negocio”, le dijo. Ocaña le ofreció una casa en Villa Catalina y recuerda que le prometió: “Te puedo hacer una casa, no me tenés que pagar nada”.

En esos términos firmó el contrato en 2019. Siempre según su relato, le mostraron el lote donde iban a levantar la vivienda. “Pasaron unos meses y como no me llamaban fui al loteo –cuenta–; no encontré nada y ni siquiera el guardia tenía mi nombre como dueña”.

Así comenzó su derrotero que se canalizó por la vía civil, asistida por el abogado Roberto Rivarola. Justificaron la situación en que Zárate Construcciones les había robado.

“Firmé cuatro contratos diferentes, intentaron un lucro cesante, alguna curita me dieron” señala Lourdes. Cuenta que le pagaron con cheques y cuando fue a cobrarlos no tenían fondos.

Sobre los descargos que se ven en la actualidad en redes sociales, sostiene que “es una mentira que la gente no pagaba sus cuotas”, una de las defensas que arguyen los hermanos Ocaña en entrevistas y videos de Instagram para justificar la debacle. Según Lourdes “hay más personas implicadas” respecto a los cinco imputados.

Desde el año pasado litiga en el Fuero Civil. Su abogado ahora espera las definiciones del Juzgado de Quiebras sobre la conversión a concurso preventivo, lo que modificará los plazos de presentación de los acreedores.

Fernando analiza presentar una demanda penal. En junio del 2021 él contrató a Conoc y Khalic para que le construyeran una casa sobre un lote de su propiedad. Un acuerdo llave en mano, “que incluía hasta la pintura y mobiliario”, señala.

La edificación comenzó en diciembre de ese año y se paralizó a mediados del 2023. En todo ese tiempo sólo se ejecutó el 50% de la obra que quedó inconclusa.

“En aquel momento el metro cuadrado costaba 550 dólares, hoy está arriba de los 800”, reseña al mensurar el enorme daño que le causaron. Como parte de pago entregó una casa, dólares billete y $2 millones extra.

Por la mora en la entrega, “la multa que debería pagarme Conoc asciende a unos US$9.500”, precisa con incredulidad en poder recuperar algo. Además estima que la deuda asciende a US$70.000

“Si tuvieran solvencia, tendrían posibilidades de hacer arreglos; pero no la tienen”, opina, “volaron más arriba de lo que podían”. “El mayor desfalco fue engañarme sabiendo que no podían construirme la casa”, agrega con pesar.

Fernando aporta un dato que coincide con la sospecha de la Fiscalía. “Tomaban autos a un 20% más del precio de mercado”, sobrevaluaban los bienes para que la gente los entregara. Era un anzuelo perfecto. Así captaban clientes. “Fueron muy astutos en el modus operandi”, relata y agrega una reflexión: “Pedían tres años más para seguir y retomar la obra, pero en ese lapso ¿cuánta gente más caería?”