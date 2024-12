Los diez mejores goles del año de los equipos cordobeses

"Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo, sombrero en mano, y en los estadios suplico una linda jugadita por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece", supo escribir Eduardo Galeano, en un texto inolvidable. En tiempos donde abundan más las estadísticas de cuánto corre un jugador que en disfrutar un caño, un taco o un sombrerito, andamos expectante de las grandes jugadas. Y más de los golazos.

Este año, el fútbol nos regaló goles inolvidables, que quedarán grabados en la memoria colectiva. Desde definiciones espectaculares hasta jugadas llenas de creatividad, cada tanto nos hizo vibrar como nunca. Talleres, Belgrano, Instituto y Racing de Córdoba tuvieron sus golazos.

Algunos fueron gritos de desahogo, otros verdaderas obras de arte que hicieron explotar las tribunas. También hubo goles que, por su relevancia, se convirtieron en capítulos épicos de partidos decisivos. Al final, cada gol contó una historia, dejando claro por qué el fútbol es pura emoción.

En ese marco, el periodista Kevin Cima, armó un TOP10 en su canal de Youtube con un ranking de los mejores diez goles de los equipos cordobeses en el 2024.

Según este ranking, los goles más épicos de este año fueron:

1 - Santiago Rodríguez, de Instituto a Argentinos Juniors.

2 - Axel Oyola, de Racing a Gimnasia (Jujuy).

3 - Ramón Sosa, de Talleres a Independiente.

4 - Brayan Reyna, de Belgrano a Estudiantes de La Plata.

5 - Bruno Barticciotto, de Talleres a Instituto.

6 - Jeremías Lucco, de Belgrano a Instituto

7 - Rubén Botta, de Talleres a Rosario Central.

8 - Franco Jara, de Belgrano a Deportivo Riestra.

9 - Gregorio Rodríguez, de Instituto a River.

10 - Bruno Nasta, de Racing a Nueva Chicago





EL VIDEO PARA REPASAR CADA UNO DE LOS GOLES: