Los intendentes empiezan a presionar por flexibilizaciones en el interior

El final de la semana con la imputación sobre el intendente de Leones, el kirchnerista Fabián Francioni, desató una tensión entre el Gobierno provincial y algunos jefes comunales que se venía insinuando desde la semana pasada con el pedido que varias autoridades en el interior empezaron a realizar en busca de una flexibilización de la cuarentena.

De hecho, de acuerdo a lo que reconoció el propio Francioni el viernes por la mañana en Pulxo 95.1FM, el intendente de la localidad vecina a Leones, Pedro Dellarosa (PRO), titular del Ejecutivo en Marcos Juárez “no soportó la presión” de sus vecinos. “La gente le transmitía a Pedro que haga lo mismo que se hace en Leones y empezar a abrir la economía de esta manera. Hoy en Marcos Juárez hay empleados municipales haciendo vereda, haciendo cordón cuneta y el privado no puede trabajar en ningún lado. Le empezaron a pedir esto, Pedro no aguantó la presión, llamó a un funcionario de Córdoba y este funcionario en un error termina imputando a alguien que quiere dar una mano para mover la economía. No creo que sea Pedro haya hecho la denuncia, pero por ahí un funcionario provincial… los años en la política me enseñaron que cuando un fiscal dice ‘actúe de oficio’ es porque lo mandaron”, así se expresó el viernes por la mañana y a horas de conocer su imputación Francioni en el mencionado medio.

El intendente de Leones, afín a la vicepresidenta Cristina Kirchner y exdiputado nacional, le apunta a un funcionario de mucha confianza del gobernador Juan Schiaretti, con quien tampoco tiene una buena relación. Precisamente, la imputación se conoció un 24 de abril, a tres años exactos del último cruce entre el hombre del sudeste provincial y el titular de El Panal. En aquel momento, por un conflicto con los anestesistas con Apross en el medio.

“Explota con los intendentes”. El viernes por la tarde otro peronista del interior reconoció en off a este diario que “la cuarentena explota con los intendentes. No se aguanta más en los pueblos”.

Justo una semana antes, en la Mesa Provincia-Municipios algunos intendentes empezaron a pedir por cortar con la rigidez del aislamiento en los pueblos y se lo hicieron saber al ministro de Gobierno, Facundo Torres. El domingo pasado, PERFIL CORDOBA adelantó que, a pesar de la insistencia de los jefes comunales, Schiaretti no se iba a mover de lo que aplique Nación.

En la misma charla del ministro Torres con los jefes comunales, el intendente de Cruz del Eje, Claudio Farías, de alguna manera se convirtió en el vocero de los intendentes del noroeste que no tienen casos de coronavirus y quieren reactivar la economía. El pedido, fue denegado.

Lo mismo que el realizado por los intendentes del norte cordobés que tampoco tienen casos. El miércoles, en Punto a Punto 90.7 FM, el jefe comunal de Jesús María, Luis Picat, señaló: “no veo anarquía, y es saludable, pero hay intendentes que están pidiendo flexibilizar”.

“En lo sanitario le pongo 10 puntos a la población, pero viene la etapa de la economía y esto nos va a afectar por dos años”, agregó el radical.

La zona norte de la provincia está pidiendo un tratamiento especial, respaldado en las economías regionales y hacerlo sin abrir el tránsito a Córdoba, y lo hizo en un petitorio al propio Torres.

Picat agregó que, en esta situación, no llegarán a pagar los sueldos de mayo y el viernes hubo una manifestación de los estatales municipales que está en alerta. “Tiene que haber una solución entre el 15 y el 20 de mayo para que los municipios no estemos ahogados y lleguemos a pagar los sueldos”, dijo Picat.