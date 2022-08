Los intendentes tendrán su mano a mano con De Loredo para saber si será candidato

No quieren más especulaciones. Los intendentes radicales pretenden saber de boca del mismo Rodrigo De Loredo si será candidato a gobernador en las elecciones del año que viene, donde Juntos por el Cambio buscará terminar con casi 25 años de poder del peronismo que encabeza Juan Schiareti. Saben que no será fácil obtener una respuesta concreta, porque el diputado nacional ya dio a conocer su postura: por ahora, es momento de recorrer la Ciudad y la Provincia y dejar las candidaturas para más adelante (tal vez este año, dicen algunos, cuando se ponga en marcha el Mundial de Qatar; otros hablan de comienzos del 2023).

Este lunes tendrán la oportunidad de halar cara a cara con De Loredo. No se conoce ni la hora ni el lugar, pero dan por hecho el encuentro. “La reunión está confirmada. Queremos saber qué va a hacer Rodrigo. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos 30 o 60 días? ¿Qué falta para confirmar la candidatura? El interior está en ascuas y consideramos que no es justo, mucho más si tenemos en cuenta que somos un partido que tiene más de cien años. ¿Cómo no va a tener el radicalismo un candidato propio?”, dice Daniel Salibi, el intendente de Mendiolaza, uno de los que se reunirá con De Loredo.

¿Hay expectativas de obtener una respuesta del hoy diputado nacional? “Sí, claro. Queremos que nos diga qué va a hacer. Necesitamos definiciones”, añade Salibi.

-¿Qué pasa si De Loredo blanquea que no va a ser candidato? ¿Hay plan B?

-Ojalá que eso no pase, pero si sucede algún intendente tendrá que tomar la posta.

-¿Usted puede ser uno de esos intendentes?

-Somos varios los que podemos disputarle el espacio a Juez. Yo no tengo ningún problema en hacerlo. Si perdemos, vamos con Juez, pero al menos lo intentamos.

-¿Después de lo que pasó el lunes, hay más preocupación en el radicalismo?

-Sí, el propio De Loredo me transmitió su preocupación por lo que sucedió. Pero nos preocupa el silencio de los referentes de la Capital. Y que siempre tengamos que ser los intendentes los que pongamos la cara. Después de lo que pasó decidimos poner paños fríos, pero es momento de empezar a definir cosas.

Rechazo a Juez. Los graves hechos que sucedieron el lunes de la semana que pasó en la Casa Radical (las discusiones entre intendentes y legisladores subieron de tono y casi se van a las manos) “precipitaron las decisiones”, según consideran los intendentes del radicalismo que van por el candidato propio en el turno electoral del 2023. La estrategia no es nueva. Los jefes comunales consideran que De Loredo es el mejor candidato que puede mostrar Juntos por el Cambio. Además, ponen sobre la mesa que sería un acierto que el diputado se muestra como la renovación del radicalismo. “Siempre fueron los mismos candidatos y siempre nos fue mal, hay que cambiar”, dice uno de los intendentes.

Obviamente que debajo de la idea “De Loredo candidato a gobernador”, subyace el rechazo que genera la figura de Luis Juez. No solo eso. Un intendente se animó a blanquear que la indecisión de De Loredo juega a favor del líder del Frente Cívico. En diálogo con PERFIL CÓRDOBA lo sostuvo sin vueltas: “Hay algunos que salen a apoyar a Juez. Lo vemos en los programas políticos: dicen que la fórmula Juez-De Loredo, en ese orden. No hay error ni es casualidad, lo sienten de esa manera”.

¿Qué dice De Loredo? Por ahora prefiere el silencio. Siente la presión de los intendentes y jefes comunales pero no se corre de una idea que definió con su equipo de trabajo hace algunos meses: no hablar de candidaturas porque resultaría perjudicial para adentro del partido y también para la coalición. “Si blanqueamos ahora, le damos una ventaja a Juez. Y tal vez dentro de unos meses, Rodrigo mida mejor que Luis y el candidato termine siendo él. Es algo que está hablado”, dicen los que más confían en la relación De Loredo-Juez. “El propio Rodrigo se encargó de decirlo: una de las mayores fortalezas de Juntos por el Cambio es no solo la unidad que muestra la coalición, sino también la relación que él tiene con Luis”, añaden.