Los que festejaron que la diputada esté en Disney

No fue una semana fácil para el bloque Evolución que en Diputados lidera el radical cordobés Rodrigo de Loredo. El faltazo por viaje a Disney de la diputada riotercerense Gabriela Brouwer de Koning desató una interna en Juntos por el Cambio que no contribuyó al buen clima navideño que esperaban después de la discusión por Presupuesto. Sin embargo, siguen las repercusiones por lo bajo. Y en la previa a Nochebuena, un radical de aceitados contactos con personajes de peso en el Congreso, contó algunos detalles de lo ocurrido. “¿Vos creés que a un tipo como (Mario) Negri se le pasó que Brouwer no iba a estar? ¿Vos creés que no sabía que Gabriela estaba en Disney, cómo dicen los pibes ahora?”, dijo sobre su correligionario y agregó: “Mario sabía que no iba a estar y respaldó la convocatoria a la sesión especial. Ojo, como también Brouwer sabía que se había convocado y se rajó igual. Pero el costo político es todo de Brouwer, Rodrigo y (Martín) Lousteau. Por eso el silencio stampa de Mario. El tipo ganó y se tomó una revancha. Es más, cuentan que en los pasillos mandaron a decir a la gente de Evolución que ‘vocería y presidencia de bloque no es lo mismo’”, dijo el radical. Del lado de De Loredo insisten con que, si Brouwer estaba, empataban y se la dejaban servida a Massa como presidente de la Cámara de Diputados. Y que el error de no contar los votos antes es porque “no se sabe quién es el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio”.

Schiaretti tiene fecha

Cuentan que el gobernador Juan Schiaretti, muy activo en los últimos días con actos en Córdoba capital y también un viaje a Santa Fe para encontrarse con su par Omar Perotti por el acueducto Santa Fe-Córdoba. En medio de todo eso dio un OK para una fecha importante, ¿cuál? La de la interna peronista en Córdoba. Se sabe, desde que el ahora exsenador Carlos Caserio decidió correr a refugiarse en el albertismo, renunció a la presidencia del PJ en Córdoba y ese cargo quedó para el presidente provisorio de la Unicameral, Oscar González. Por ende, ahora la fecha será el 27 de marzo, un día que trajo algunos recuerdos en el peronismo provincial. Porque fue la misma fecha que para 2011 fijó en su momento el juez federal Ricardo Bustos Fierro cuando al PJ Capital lo conducía Olga Riutort, quien en aquellas elecciones que se desarrollaron finalmente en abril, quedó tercera detrás de Dante Heredia y Diego Hak, primero y segundo, respectivamente. Heredia se quedó con el manejo del sello respaldado por Schiaretti y José Manuel de la Sota, en el último episodio fuerte que hubo de internas peronistas en Córdoba. Ah, para el año que viene pinta unidad provincial con Schiaretti presidiendo el partido. Lo lindo, dicen que va a estar una vez más en la Capital.



El ‘respaldo’ a Casado

Hablando del tema, sigue picante la tensión entre algunos funcionarios de primera línea del Municipio. Y esto, en los despachos principales, no está gustando. Hace unos días contamos una especie de ‘escrache’ que se vivió en el Parque Educativo Sur con motivo del armado del arbolito; y ahora, el último episodio se registró el martes en la explanada del Palacio 6 de Julio y ante los ojos del propio intendente Martín Llaryora que encabezaba el acto. Se trataba de la entrega de fondos para centros vecinales y el evento, además de contar con la presencia del titular del Palacio 6 de Julio, tenía la presencia del secretario de Participación Ciudadana, Juan Domingo Viola. Hasta allí, se llegaron no más de 20 personas y empezaron a cantar por el concejal Diego Casado, un funcionario que pertenece a un sector enfrentado con Viola. “Por estas cosas, el peronismo de la Capital nunca pudo construir nada serio”, se lamentó un dirigente. Dicen que se iba a hacer en el salón de un gremio, pero a último momento se definió que sea en la explanada del Palacio 6 de Julio. Se están cansando de estas cosas en algunos despachos de la Municipalidad…



El legislador en traje de baño

Parece que el clima en la Legislatura la semana que pasó estuvo con temperaturas elevadas. Pero no para que un legislador provincial vaya… ¡en malla! Sí, leyó bien. La escena se produjo el jueves en la previa de la reunión de comisión por el polémico proyecto de legalizar el juego on line y con varios periodistas a los que no les permitieron ingresar a la sala en la que se iba a desarrollar el encuentro. Bueno, resulta que hasta ahí se llegó, cómodo y como si estuviera en su casa, el legislador peronista Carlos Presas con un traje de baño a rayas azul y blanco. Se asomó a la sala en la que se iba a realizar la reunión, saludó, hizo algún comentario y salió de nuevo, ante la sorprendida mirada de algunos de sus colegas y trabajadores de la prensa.

¿Leo Di Caprio y un posteo bien manejado…

La publicación en su cuenta de Instagram del reconocido actor Leo Di Caprio para que Ansenuza sea parque nacional. En la red social, el actor dedicó un amplio posteo: “la creación del Parque Nacional de Ansenuza protegería a perpetuidad el lago Mar Chiquita y los humedales del Río Dulce (una zona clave para la biodiversidad y las tierras silvestres de importancia mundial), preservando y manteniendo miles de vidas silvestres y una extraordinaria abundancia de aves acuáticas para las generaciones venideras”, puso el actor en su cuenta. En la secretaría de Ambiente provincial que encabeza Juan Carlos Scotto, cuentan que se celebró la publicación y la repercusión porque, como cabe recordar, es una iniciativa impulsada por el sector que responde a la exdiputada nacional y última mujer del exgobernador José Manuel de la Sota, Adriana Nazario. Sin embargo, en otros despachos de la Provincia también recordaron algo. En 2018, un año después de la Cumbre de Economía Verde que tuvo como protagonista al presidente estadounidense Barack Obama en Córdoba, se barajó el nombre de Di Caprio como protagonista estelar de la cita en territorio mediterráneo. Algo que, por la devaluación que se produjo en el gobierno de Mauricio Macri en mayo de 2018, finalmente se cayó.



Los casos en los CPC, la otra preocupación

Con el crecimiento de casos de coronavirus en Córdoba, al punto de que hay funcionarios de la Salud en Córdoba que hablan de la tercera ola, la otra preocupación del Palacio 6 de Julio son los brotes en los CPC. Más precisamente el que se produjo en la Seccional 10ª, con la fiesta de fin de año que llevaron adelante los funcionarios del CPC de Villa El Libertador y que desató el enojo del entorno del intendente Martín Llaryora. “Armaron una despedida año, con mucha gente como ocurre habitualmente. Y el lunes pasado se reportan los primeros casos positivos que son cercanos a la directora del CPC, Stella Bustos Fierro. El tema es que ella no dijo que era contacto estrecho, siguió su vida normal, se reunión con otros funcionarios, no cerró el CPC y ya había participado de un montón de eventos”, se quejó una persona con despacho frente al Paseo Sobremonte. Y agregó: “¡encima se sacan fotos y las suben a las redes!”.