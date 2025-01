Luis Juez a De Loredo: "Si dentro de 3 años llego con expectativas voy a ser el candidato a gobernador, le guste o no le guste"

El senador nacional Luis Juez ratificó este jueves su intención de ser candidato a gobernador de Córdoba en las elecciones del 2027.

"Rodrigo (De Loredo) es mi amigo, y lo quiero, lo valoro, lo respeto. Tengo un cariño entrañable por él, pero si dentro de tres años-se lo he dicho a él- yo llego con expectativas, con salud y con consideración popular voy a ser el candidato a gobernador, le guste o no le guste", dijo al referirse a su vínculo con el diputado nacional radical .

"Él tendría que haber sido mi vice y hubiésemos ganado por 20 puntos", insistió el líder del Frente Cívico.

Aumento a senadores

Al ser consultado sobre el aumento de la dieta de los senadores, Juez respondió: “La presidenta del Senado ha actuado con un nivel de impericia descomunal. Yo puedo entender que tiene que ver con su necesidad de recomponer su relación con el poder central. Primero, no hay ninguna paritaria. Segundo, hay una decisión firmada por los senadores de congelar la dieta. No hay ninguna decisión en contrario".

“Salvo que haya un pedido de convocatoria a extraordinarias o una sesión especial, ese congelamiento rige hasta que se junten los senadores que será el 24 o 25 de febrero cuando se haga la sesión preparatoria”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Críticas a Villarruel

"Yo ya le he dicho claramente, ´Victoria, no puede ser que cada vez que hablen del Senado de la Nación es un acto de desprestigio´", expresó Juez.

"No sé si no supo, no quiso, no pudo construir puentes con el Poder Ejecutivo. Es increíble la falta de comunicación. El problema es cuando vos tenés una agenda paralela a la agenda del poder. Yo creo que hay una agenda paralela que perjudica claramente los intereses del Senado de la Nación”, señaló en tono crítico.

Respaldo a Milei

Además en diálogo con el periodista Jorge Martínez volvió a respaldar la gestión del presidente Javier Milei. "Tengo claro dónde estamos parados y dónde la Argentina no puede volver a caer. No me gustan un montón de cosas y se lo he dicho al Presidente. No me gustan las formas, el fondo, no me gusta cómo se comunica, pero también tengo en claro que hay cosas en las que no se puede volver para atrás", sostuvo.

"Creo que hay un error, que también se lo he dicho al presidente Macri (sic), de tratar de pujar, de pelear, de cogobernar. Aparte no creo en los doble comando. Creo que ha sido un fracaso en la historia de la Argentina", aseguró.

Finalmente reiteró sus críticas a la gestión del gobernador Martín Llaryora y cuestionó la designación de Jessica Valentini en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). "Yo la quiero a Jessica. Hemos sido compañeros de la facultad. Pero la verdad sin ninguna calidad sin ninguna formación ", concluyó.