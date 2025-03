Luis Picat: “No hay que devaluar, el problema es la carga impositiva y la falta de inversión”

El diputado nacional por Córdoba Luis Picat aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) brindará previsibilidad a la economía y permitirá saldar cuentas pendientes del gobierno. Sin embargo, advirtió que los problemas estructurales del país no se resuelven con una devaluación, sino con una baja de impuestos y mayor inversión en sectores productivos.

"No hay que devaluar, eso sólo generaría más inflación y pérdida de poder adquisitivo. Lo que necesitamos es previsibilidad y reducir impuestos", afirmó en diálogo con Punto y Aparte de Punto a Punto Radio.

El legislador de la Unión Cívica Radical (UCR), cercano al oficialismo, también se refirió a la crisis política en torno al caso Libra, las protestas de jubilados y el debate sobre la carga fiscal del sector agroindustrial.

El acuerdo con el FMI y la estabilidad económica

Picat respaldó el nuevo acuerdo con el FMI, al considerar que permitirá estabilizar el mercado y brindar previsibilidad a los salarios y las inversiones. "Este acuerdo nos permitirá proyectar qué pasará con los precios, las inversiones y los salarios, además de pagar las cuentas que el gobierno aún debe saldar", sostuvo.

No obstante, advirtió que la competitividad de la economía no se soluciona con una devaluación, sino con una política de reducción de costos e impuestos. "Devaluar solo generaría más inflación y pérdida de poder adquisitivo. No podemos volver a ese círculo vicioso", remarcó.

Caso Libra y la rendición de cuentas del Gobierno

Sobre el caso Libra, Picat consideró que la Justicia debe encargarse de esclarecer la investigación, en lugar de que el Congreso impulse una comisión investigadora.

"Ni una comisión ni la interpelación de funcionarios van a aclarar el tema. La justicia es la que debe avanzar", opinó.

Sin embargo, enfatizó que el jefe de Gabinete debe rendir cuentas ante el Congreso, tal como lo establece la Constitución. "Existe una instancia previa en la que todos los bloques legislativos envían preguntas al jefe de Gabinete y este responde. Es un mecanismo que ya está en la Constitución", explicó.

Marcha de jubilados y crisis política

Consultado sobre la movilización de jubilados prevista para esta semana, Picat destacó que el reclamo es legítimo, pero alertó sobre un posible uso político de la protesta. "Espero que no sea utilizado para sembrar incertidumbre. No es justo que un grupo de violentos bloquee la circulación y altere el orden público", sostuvo.

El legislador recordó que en otras ocasiones, manifestaciones similares han tenido un impacto en la estabilidad gubernamental. "En 2001, la crisis desestabilizó a De la Rúa, y en 2017, las 'toneladas de piedras' contra Macri generaron un clima de extrema tensión", afirmó.

A pesar de esto, consideró que la democracia argentina es lo suficientemente fuerte como para evitar que estos episodios deriven en una crisis institucional.

Retenciones y la competitividad del agro

Picat presentó un proyecto para reducir las retenciones al agro y propuso eliminarlas progresivamente si el gobierno mantiene el equilibrio fiscal. "Si el gobierno sigue en este camino y hay voluntad política, en 2026 podríamos eliminar el impuesto al cheque y dejar las retenciones en casi cero, salvo en la soja", adelantó.

Sin embargo, advirtió que el problema no sólo está en la presión fiscal nacional, sino también en los impuestos provinciales. "Las provincias productoras ya aumentaron su recaudación con la quita de retenciones. Ahora el desafío es discutir la competitividad y la carga tributaria en cada distrito", sostuvo.

También señaló que los sobrecostos en transporte dentro de las provincias afectan la competitividad del sector productivo.