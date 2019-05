Marchiaro deja la gestión cultural del Municipio con dos eventos convocantes

por Guillermina Delupi

Con las dos ferias como estandarte, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba finalizará el 10 de diciembre ocho años de gestión radical. Si bien el Secretario de Cultura evita un balance de gestión ya que considera que es demasiado pronto para hacerlo, detalla en qué están enfocados sus equipos hoy. Por su parte, las curadoras de la Feria del Libro y Mercado de Arte puntualizan por dónde pasarán los ejes de estos dos eventos previstos para agosto y septiembre.

“Aún nos quedan seis meses de laburo y tres ferias por delante, si contamos la Feria de Diseño que hacemos en julio. Recién en octubre o en noviembre podría hacer un balance de gestión, sino voy a pasarme seis meses despidiéndome y ya de por sí es un escenario complejo”, explica Francisco Marchiaro.

En cuanto a las dos ferias que vendrán se muestra muy conforme con la elección de sus curadoras, ambas mujeres, lo que los acerca a la paridad de género. “Ellas vienen de hacer trabajos importantes de divulgación y de gestión. Y en el caso de Celina tiene un valor agregado extra, que es el de ser museóloga, lo que se suma a un camino que emprendimos hace mucho, cuando pensamos en Alejandro Dávila, un galerista, para curar la primera feria. Luego le siguieron artistas como Gustavo Piñero o Lucas Despósito; Karina Cagnolo le dio un componente más académico y después Elian Chali, que abordó el espacio público”, detalla.

Ambas ferias se encuentran, además, estrenando ordenanza: “Estamos hablandode ferias que se hacen como políticas de Estado y no solo por iniciativa del Ejecutivo. No es solamente una herencia de gestión sino que también son un fenómeno de agenda de la ciudad, que va más allá de la Secretaría”, dice el funcionario.

Aunque más pequeña y con un perfil más bajo, la Feria de Diseño ya va por su quinto año: “Aún no pudimos pegar el salto masivo de las otras dos, ya sea por la locación (se realiza en el Museo de la Industria) y porque son ferias que se proponen no tanto vender productos sino darle la oportunidad a los actores locales de visibilizar sus productos. Pero viene creciendo”.

Por otra parte, Marchiaro señala que los elencos estables están más activos que nunca, con funciones y estrenos. En lo que hace a cultura comunitaria prestan especial atención a la experiencia de La Piojera: “Es un desafío porque allí articulan 28 organizaciones”; y asumen la asignatura pendiente que les significa todavía El Teatro Comedia.

También están enfocados en ordenanzas pendientes, como la de la Música y la de los Artesanos, que “son muy significativas y que construyen mucha economía creativa, con la idea que salgan antes de fin de año”.

—¿Qué va a hacer el año que viene?

—Es tan reciente todo que no me he puesto a delinearlo. Concretamente hoy tengo como plan laburar hasta el 9 de diciembre a full. Todavía no tengo un plan nuevo.





Tensión y movimiento: Feria del Libro

“Vengo trabajando en gestión pero la feria es otro mundo, convoca a todas las partes de un sector editorial muy complejo y amplio; yo lo vivo como un desafío”, explica Fernanda Pérez, la escritora, docente y periodista que curará la próxima Feria del Libro. El eje curatorial que tendrá esta nueva edición será “La Feria: un territorio en tensión y movimiento que nos interpela y desafía”, que busca visibilizar todas las voces del sector editorial, atravesado por años complejos.

“Eso nos llevó a pensar en propuestas de manera conjunta respetando las particularidades porque cada actor que conforma la feria tiene su impronta y su personalidad”, remarca la curadora. Y agrega: “Me interesaba correrme del libro y pensar la feria como un espacio donde aparecen distintas voces y hasta disciplinas; un poco basado en el discurso de María Teresa Andruetto cuando cerró el Cile, para retomarlo de alguna manera y seguir debatiendo”.

La feria se propone este año trabajar también el vínculo de la literatura con otras disciplinas donde la palabra está presente, como la dramaturgia o la composición musical. “Es un evento cultural que excede a lo literario, por eso también me parecía importante una fuerte presencia de lo local”, finaliza.





La mirada situada: Mercado de Arte

“Todos miramos, entendemos e interpretamos desde nuestro ser situado en el mundo; y en relación con el arte contemporáneo no es la misma mirada la que tiene el artista, el coleccionista o el galerista. Yo, como museóloga, no puedo escapar a la idea de los públicos, retomando algo que siempre ha sido una intención: que la feria se convierta en una experiencia para los cordobeses y quienes nos visitan”, resume la magister en museología Celina Hafford, que este año será la encargada de curar la Feria de Arte. Este año el evento sumará a espectadores que no venían participando como protagonistas sino como públicos satélites.

“Vamos a generar un espacio de exposición de arte para niños y jóvenes. También habrá una Zona Expandida, que incorpora a los museos de la ciudad y la provincia”, explica.

Por estos días, un jurado definirá quiénes serán las galerías participantes y desde la organización tienen la expectativa de realizar una especie de Tarde de los Museos: “La idea es que el sábado 10 de agosto, una semana antes de la inauguración de la feria, se realice este evento que propone que obras de artes contemporáneo interactúen y dialoguen con las colecciones permanentes de los museos”.



FECHAS Y HORARIOS:

La séptima edición de Mercado de Arte tendrá lugar desde el 16 hasta el 18 de agosto, en tanto que la 35° edición de la Feria del Libro se realizará entre el 5 y el 22 de septiembre. Ambos eventos con entrada libre y gratuita.