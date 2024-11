Marcone, de Encuentro Vecinal, sobre la Senaf: "Hay un desprecio y desinterés por los pobres"

La exlegisladora provincial María Rosa Marcone cuestionó el rol de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) en el marco de la causa por el asesinato de una niña, de ocho años, en la localidad cordobesa de Brinkmann.

Por el homicidio de A. L. V., (8) hay tres detenidos. El padrastro y otro hombre están imputados como presuntos autores de homicidio, mientras que la madre de la nena fue imputada de "omisión de cuidados", según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Críticas

"Hace tres meses estoy acompañando diversos casos que están bajo la órbita de la Senaf. Esto me puso en contacto con muchos operadores de la Justicia y del área de Salud. Ninguna de las personas con las que hablé, dejó de manifestar realmente su preocupación por la falta de respuesta de la Senaf, sobre todo con la falta de empatía con las situaciones, que son todas situaciones complicadas, tristes que afectan a niños, a familias que en muchos casos quieren y no pueden y que no reciben ninguna ayuda concreta, suficiente", sostuvo la presidenta de Encuentro Vecinal.

Además consideró que "hay un problema fundamental que es muy difícil de abordar, lo entendemos, desde el Estado y que es la enorme cantidad que hay en la Senaf sin ninguna capacitación en un trabajo que requiere no solamente formación sino una capacidad especial de comprensión".

"La Senaf tiene 1.332 agentes. El 68,3% está dentro de la categoría de personal administrativo y de servicios. Universitarios, técnicos y especializados son apenas un 30%. Son datos objetivos", aseguró Marcone.

"No hay un protocolo de ingreso a la Senaf. Nobleza obliga, actualmente se ha presentado hará un mes y medio, dos meses un plan de metas en el cual una de las cosas que se propone es modificar los modos de ingreso. Tanto que se ha hecho un acuerdo con la Facultad de Psicología para que se establezcan perfiles y protocolos y que de esa manera se eleve el nivel de quienes vayan a entrar", aclaró en declaraciones Cadena 3.

Y luego agregó: "Pero la pregunta que sigue pendiente es qué se hace con todas las personas que están hace tiempo, a quienes no se les da la capacitación, no se les exige".

"Desprecio por los pobres"

"Lo que yo percibo cuando trato con muchos operadores de la Senaf es esto que Adela Cortina llama aporofobia, desprecio por los pobres, desinterés por los pobres. No me conmueve. ´Total estos son así, total estos no van a salir´. Esa es mi impresión. Y de alguna manera los hechos me la confirman", cuestionó en duros términos la legisladora mandato cumplido en el programa del periodista Miguel Clariá.

Sin embargo luego formuló una aclaración: "Quiero en esto ser claro porque uno generaliza y hay gente en la Senaf que está poniendo su vida, su empeño y que está realmente con el síndrome de Bornout".