Matías Marín: “El objetivo es seguir avanzando en la Copa Sudamericana”

El estadio El Sausalito de Viña del Mar lucía repleto la noche del 25 de junio de 2015. Se disputaba la Copa A mérica y la selección de Argentina enfrentaba a su par de Colombia. Hacía mucho frío, por eso a este adolescente de 15 años no le costó camuflarse. Estaba ilusionado, quería ver jugar en vivo a su ídolo. Sufrió y festejó como si fuese un argentino más la serie de penales. No le importaba la casaca albiceleste, veía feliz a Lionel Andrés Messi, el crack que lo inspiraba.

Desde niño, el chileno Matías Marín soñó con ser jugador de fútbol y su gran referente fue el capitán de la Selección argentina. En su barrio El Olivar (tristemente conocido por los incendios de comienzo de año, que dejaron más de un centenar de fallecidos), aprendió a jugar a la pelota, se destacó por su habilidad y destreza y cumplió sus sueños de llegar a Primera y de jugar a estadio lleno. Hoy, el 10 de Belgrano está en plena pretemporada en Río

Segundo y se ilusiona con tener un gran segundo semestre. Aún tiene muchos sueños por cumplir y los confiesa en diálogo con PERFIL CÓRDOBA. “La pretemporada es bastante intensa. Han sido días difíciles, con alta intensidad. Vamos bien. Siento que el grupo está bien encaminado”, resaltó el mediocampista.

—¿Notás diferencias entre las pretemporadas en Argentina con respecto a las de Chile?

—Son distintas, pero depende de cada entrenador. Allá estuve con entrenadores chilenos y argentinos. El chileno también trabaja fuerte, pero me tocaron técnicos más antiguos, que no tocaban mucho la pelota y después técnicos más nuevos donde se toca más el balón, y también toca correr,

—¿Juan Cruz Real es de utilizar mucha la pelota o más físico?

—De los dos. El PF Rodrigo trabaja súper bien y Juan hace mucho hincapié en el balón.

—¿Se habla de los objetivos del equipo?

—El objetivo del equipo es clasificar a otra copa y seguir avanzando en la Copa Sudamericana. Nos estamos preparando para eso.

—¿Y tus objetivos personales?

—Jugar la mayor cantidad de minutos y aportar más al equipo adentro de la cancha y hacer lo que espero de mí.

—Ya llevás un año en Córdoba, ¿te adaptaste a la ciudad?

—Sí, nos hemos adaptado con mi mujer. Tenemos dos hijas, las dos están en el colegio y están súper cómodas. Córdoba es muy linda y te acoge bien.

—¿Qué es lo que más te gusta?

—La gente es muy buena onda, me recibió muy bien. La cancha se llena siempre. Todo va de la mano. Estamos felices acá.

—¿Extrañás Viña del Mar?

—Creo que siempre voy a extrañar a mis familiares, Viña es donde me crié, donde la paso bien y disfruto con ellos cuando vuelvo. Pero acá también formé a mi familia.

—Se dice que los que son oriundos de una zona portuaria les afecta estar lejos del mar. ¿A vos te afecta estar en una zona mediterránea como

Córdoba?

—Sí –se ríe–, me pasa mucho. Por ejemplo, cuando vuelvo a Viña, sí o sí voy a la playa. Por más que el agua esté fría, voy al mar, voy a comer mariscos, lo que sea.

—¿Cómo era tu vida de niño, en tu barrio, jugando a la pelota?

—El barrio en el que nací se llama El Olivar, que hace poco tuvo un problema cuando se quemó una gran cantidad de casas, entre ellas la de mi suegro. Cuando era chico jugaba todo el día a la pelota. Teníamos a la Municipalidad, que hacía entrenamientos gratis lunes y miércoles, los martes y jueves había otro lugar donde se entrenaba. Yo iba a todos lados donde se podía entrenar gratis. No faltaba nunca a esos entrenamientos. En verano iba a entrenar a la playa. Desde chico me gustó el fútbol.

—Desde pibe te destacaste jugando a la pelota, ¿cómo conviviste con eso?

—Cuando vas a ver a los chicos jugar, notás cuándo uno puede destacarse. Pero aparte de eso, uno se puede malacostumbrar y entonces no trabaja como debería. De eso me di cuenta de más grande, que debía trabajar en lo físico para poder llegar más lejos. Si no te das cuenta, algunos no llegan a ser profesionales.

—Una de las primeras fotos que subiste cuando creaste tu cuenta de Instagram es con Arturo Vidal y Alexis Sánchez. ¿Dónde fue eso?

—Sí, esas fotos son de cuando yo tenía 16 años y fui como sparring a entrenar con ellos. Trabajaban con una gran intensidad. Fue una experiencia muy linda, era la generación dorada, los que veía en la tele.

—¿Quién o quiénes eran tus ídolos?

—Mi ídolo siempre, y puede dar fe mi familia, fue Lionel Messi.

—¿Soñás con volver a la Selección de Chile?

—Me gustaría. Vine a Belgrano por un proyecto deportivo y sé que si lo hago bien puedo tener un llamado desde la Selección de Chile. Pero para eso tengo que rendir en Belgrano. Es una meta.

—¿Cómo es la competencia en el plantel de Belgrano?

—Tenemos un grupo bastante bueno y unido. Con Francisco González Metilli nos apoyamos mucho y los dos jugamos en la misma posición. Los dos queremos que al otro le vaya bien. Hay competitividad, sí, todos queremos jugar, pero al que le toca apoya al resto.

—¿Qué te pide Real?

—A mí y a todos nos pide intensidad. Le gusta mucho trabajar y jugar con intensidad.

—¿Usar la camiseta 10 es un peso, una responsabilidad o un privilegio?

—Más que un peso es una responsabilidad. No cualquiera usa la 10 en la Argentina. Por eso trabajo para poder representarla bien. Quiero jugar bien siempre y más con este número que es más notorio.

TRAYECTORIA

◆ Surgió de escuelas de fútbol municipales de Viña del Mar, Chile.

◆ Hizo divisiones inferiores y debutó en la Primera de Santiago Wanderers, de Valparaíso.

◆ Se destacó en O`Higgings desde enero de 2022 a julio de 2023.

◆ A mediados del 2023 llegó a Belgrano.



CON LA ROJA. Marín supo integrar las selecciones juveniles de Chile y conoció a Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Sueña con ser convocado otra vez.