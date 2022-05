“Me alegra cumplir un año como DT de Belgrano"

Hace un año, Guillermo Farré puso en juego su póster en el hincha de Belgrano y se calzó el buzo de entrenador. Todo un riesgo en

ese momento, para él y para la institución. Sin embargo, los resultados avalan ampliamente aquella decisión dirigencial y el exvolante central se afianza en su rol como DT, con su equipo como puntero de la Primera Nacional.

En ese marco, PERFIL CÓRDOBA dialogó con Farré sobre ese proceso de crecimiento personal y profesional.

—¿Qué te genera cumplir un año como entrenador de Belgrano?

—Alegría por haber estado un año. El fútbol argentino es tan vertiginoso que es muy difícil sostenerse. Y eso es producto de resultados, no hay dudas que te sostienen. Me genera alegría porque son los del club con el que estoy muy identificado. Vine a darle una mano y hoy nos encuentra en una posición linda, en una realidad importante. Todo lo que venga para adelante será para seguir potenciando este año.

—Te dan la posibilidad de retrotraerte al 22 de mayo del 2021, sabiendo todo lo que pasó durante este año. ¿Qué le dirías al Guillermo aquel que estaba asumiendo como DT?

—Que esté tranquilo, que las locuras pasan, todo se resuelve, siempre tenés tiempo de corregir, de mejorar y no todos los partidos tienen que ser una locura como lo percibía al principio. También le volvería a decir que es fútbol, que es un juego, que a veces

se gana, en otra te pegan un cachetazo y sirve para crecer. Le haría bajar un poco la locura a ese Guillermo.

—En este tiempo, ¿te llamó algún entrenador de los que tuviste?

—No, no, tranquilo. En el ambiente del fútbol tiene que haber amistades muy cercanas para tener esa relación. La realidad es que no he tenido charlas, pero entiendo los tiempos de todos. Es muy vertiginoso estar de este lado, no te desconectas nunca.

—Me imaginaba una buena relación con Ricardo Zielinski y que quizás él te habría llamado.

—Con el ‘Ruso’ tengo una buena relación, pero el tema es que yo le veo los partidos y está jugando 10 por mes. Una locura. Sé que las concentraciones, los tiempos, no son los adecuados. Yo que juego un partido por semana, no tengo los tiempos que quisiera para charlar con todos. Pero es bueno tener gente de ese conocimiento para, en algún momento, llamarlo.

—¿En qué momento está el plantel de Belgrano?

—Está en un momento en el que hay que afirmar cosas y, tal vez, el desgaste de las primeras fechas ha hecho que hoy el equipo no pueda sostener eso que ha logrado. Y por ahí puede generar que no estemos en crecimiento. Pero es parte de lo que sucede en este torneo, que los equipos tienen un empuje importante y cuando las cosas no salen de la mejor manera, lo compensamos con la esencia que tiene el equipo, de luchar siempre.

—¿Ante Platense por Copa Argentina ponés el mismo equipo del viernes?

—Vamos a analizar cómo están los jugadores en la semana. Se hizo un desgaste muy grande. Además, en cuatro días tenemos otro partido fundamental, en Buenos Aires. Tengo un plantel como para ver si tengo posibilidad de rotar jugadores y nos sirva a nosotros, para que todos estén en ritmo de juego. Al partido con Platense lo tomaremos con la seriedad que se merece, pero entendiendo que tres partidos en una semana te pueden pasar factura.

CAMPAÑON

◆ Asumió como DT el 22 de mayo de 2021

◆ Logró el 68% de los puntos disputados

◆ Dirigió 37 partidos

◆ Obtuvo 24 victorias

◆ Cosechó 6 empates

◆ Sufrió 7 derrotas

◆ Tiene 49 goles a favor y 23 en contra

◆ Ganó 8 partidos seguidos como local. Récord de la institución.

◆ Primer equipo que sumó 34 puntos de 39 (87,1 %) en la historia de la segunda división.

UNA RELACIÓN DURADERA

Belgrano y Farré llevan 15 años juntos. El bonaerense llegó al club de Alberdi en agosto de 2007, proveniente de Central Córdoba de Rosario, para reforzar el mediocampo del plantel que conducía Francisco Ferraro. Debutó oficialmente frente a Chacarita, en el Gigante. Desde entonces se mantuvo en el club como mediocampista central, siendo fundamental en el retorno de Belgrano a Primera División.