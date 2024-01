Gastón Revol: “Me sigo poniendo metas lo más ambiciosas posibles”

Gastón Revol se escribe con mayúscula en la historia del deporte nacional. El cordobés es la leyenda viviente de Los Pumas 7s, ya que a los récords y conquistas le suma que es un referente del equipo: este año cumplirá 15 años vistiendo la camiseta del seleccionado argentino. Tras un 2023 plagado de logros, el formado en La Tablada dialogó con PERFIL CÓRDOBA, y reflexionó sobre los desafíos y sueños que tendrá este año. En ese marco, en el inicio de la charla, Revol afirmó que “el 2023 fue espectacular. No sé si pienso en superarlo, más bien sigo poniéndome metas lo más ambiciosas posibles y seguir disfrutando de lo que hacemos. Al final del 2024 veremos qué resultados se lograron”.

—¿Es un año en el que te enfocás en participar en los Juegos Olímpicos? ¿Qué significaría para vos volver a jugarlos?

—Sería un último sueño como jugador de este equipo poder estar en los Juegos Olímpicos de París. Sería espectacular. El camino es largo, duro, pero estoy con muchas ganas de encararlo, estoy entusiasmado. Ojalá se me dé, sería otro sueño cumplido y ni hablar lo que puede llegar a ser esa competencia en cuanto a los resultados.

—Por el momento de Los Pumas 7s, ¿se puede soñar con el oro?

—El equipo está en un gran momento y podemos ponernos objetivos ambiciosos. Sabemos que la competencia es muy dura, el seven es jodido porque no perdona errores ni pequeñas distracciones. Vamos a ir en búsqueda de subirnos al podio y estar lo más arriba posible.

—¿Qué significa el rugby para vos?

–El rugby es una buena parte de mi vida, gran parte de mi vida, es mi club, mi formación, los Pumas seven, todo lo que he vivido. No sería la misma persona sin el rugby, por eso muy importante.

—¿Y por qué el seven?

—Apareció en un momento de mi vida. Aproveché la posibilidad de ser parte de este equipo y de ahí en adelante fue puro disfrute y desafíos que se presentaron y los afronté con entusiasmo. Así pasaron los años y ya voy por las 15 temporadas en el seven.

–¿Por qué crees que a los Pumas7 les va tan bien?

—Son muchas cosas, no es soplar y hacer botellas. Fue todo lo que implica formar un equipo, convencer a los jugadores, como hizo Santiago Gómez Cora y su equipo; tener paciencia, porque los resultados muchas veces no llegan en el corto plazo. Hoy nos establecimos como un equipo muy sólido a raíz de un montón de aristas. La paciencia, todo lo que aprendimos en este tiempo, el convencimiento, la confianza en creer en lo que hacemos la conexión, la familia que formamos, que nos llevó a superar situaciones difíciles. Son muchas cosas que nos hicieron crecer y aprender.

—Sos un deportista muy respetado y elogiado. ¿Cómo convivís con esos elogios?

—Siempre digo que soy una persona que hace bien un deporte y, más allá de los elogios, que es lindo recibirlos, me parece mucho más elogiable o meritorio lo que hace un médico o un maestro, que son personas más importantes para la sociedad. Lo que hacemos nosotros tiene más exposición, pero es sólo un deporte, más allá de que lo tomamos con profesionalismo y seriedad.

UN 2023 ESTELAR

“Será difícil superar el 2023”, dice Gastón Revol. Y no es para menos. El año pasado el cordobés lo consiguió todo:

◆ Con Los Pumas 7s finalizó en el segundo lugar de la tabla general, detrás de Nueva Zelanda, en el Circuito Mundial, posición que les significó la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

◆ En la temporada 2022/2023, el elenco argentino obtuvo tres oros en tres continentes diferentes (Hamilton, Nueva Zelanda; Vancouver, Canadá, y Londres, Inglaterra) y tres preseas de plata (Los Ángeles, Singapur y Toulouse).

◆ Además, en el inicio de la temporada 2023/2024, los dirigidos por Gómez Cora sumaron una medalla plateada en Dubai y una dorada en Ciudad del Cabo.

◆ En noviembre, en Santiago de Chile, la selección argentina de rugby seven se quedó con el bicampeonato en los Juegos Panamericanos.

◆ En lo personal, recibió varios premios por todas estas conquistas.

◆ El 9 de diciembre, en Ciudad del Cabo, alcanzó los 100 torneos en el Circuito Mundial de la especialidad y se convirtió en el jugador récord de la competencia.