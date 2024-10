Mendiolaza: Adela Arning denunció penalmente a Daniel Salibi por estafas en medio de una grave crisis financiera

La intendenta de Mendiolaza Adela Arning denunció penalmente al ex intendente de la localidad, Daniel Salibi. La denuncia fue formulada ante el Ministerio Público Fiscal de la localidad de Villa Allende por el supuesto delito de defraudación al fisco municipal. También están alcanzados el ex secretario de hacienda Emilio Marcolongo, y la ex asesora letrada Sandra Ferracane.

En medio de una grave crisis financiera, que obligará a la actual administración a desdoblar el pago de los salarios, como lo viene haciendo en los últimos meses, la actual administración pone el foco en lo actuado por el exmandatario.

Desde el municipio sostienen que el grave rojo económico es producto de las malas gestiones y desmanejos de la anterior administración. La nueva presentación en la justicia es un indicador, según exponen, de lo que está pasando en Mendiolaza.

Ahora, de lleno en la auditoría de los manejos financieras del municipio, se pone en foco como la anterior administración aceptaba condonar tasas y multas municipales con pagos irregulares que no generaban ingresos de efectivo a las arcas locales.

Qué denuncia Adela

La denuncia es por la comisión del posible delito de defraudación al fisco. En los últimos días del gobierno de Daniel Salibi se celebró un acuerdo directo entre un privado el municipio. Sin pasar por el Concejo Deliberante, se habría aceptado el pago el pago de tasas municipales, multas y todo tipo de conceptos que adeudaba tanto él, como otros siete contribuyentes que decía representar -sin poder alguno- por aproximadamente $25.000.000 con la entrega de dos lotes ubicados en barrio Lomas de Mendiolaza.

En la denuncia se acompañaba un informe de Catastro de la Provincia que valúa cada terreno en casi 1.100.000 pesos cada uno ($1.005.480 y $1.094.341) para pagar una deuda que superaba esos montos ($ 21.780.463,34 en tasas y $ 2.158.921 en multas). Según lo que denuncia Arning, esos lotes que colindan con el barrio cerrado Cuatro Hojas, carecen del valor especificado en el decreto firmado por las entonces autoridades municipales.

Los dos lotes se encuentran en una “zona anegable, por recibir el alto caudal de agua que desprende el Barrio 4 Hojas, funcionando como desagüe de éste”, y en un escaso informe técnico elaborado por la inmobiliaria Vázquez de la ciudad de Villa Allende, establece los montos de mercado de los lotes en USD 19.500 y USD 20.000.

De la maniobra surgirían varias violaciones a las normativas vigentes que impiden al municipio recibir estos dos lotes, de los cuáles no les podían obtener un rédito posterior y que, además, carecerían del valor fijado. Arning agrega sobre todas esas irregularidades, que el proceso de aceptación nunca ingresó por el Honorable Concejo Deliberante de Mendiolaza, con lo cual el entonces Departamento Ejecutivo se excedió en las atribuciones que le correspondían.

Cabe destacar que el decreto correspondiente a la aceptación de los lotes no contiene un informe técnico que revele la importancia de que el municipio cuente con estos lotes, tampoco fue acompañado de un documento preciso y contiene errores groseros (por ejemplo, la inmobiliaria antes mencionada nombra al “barrio cerrado Lomas”, siendo que es un barrio abierto), y la maniobra fue llevada a cabo en “tiempo relámpago” (apenas más de un mes desde que ingresó la propuesta del contribuyente hasta que se aceptó y se firmó el decreto), concretándose el día 6 de diciembre de 2023, apenas un día antes del último día hábil de las seis gestiones que el ex intendente Daniel Salibi estuvo al frente del Municipio de Mendiolaza.

La intendente de Mendiolaza Adela Arning, junto con el asesor letrado municipal Cesar Tillard, se hicieron presentes en la dependencia del Ministerio Público Fiscal de la localidad de Villa Allende para formular denuncia penal contra el ex intendente Daniel Salibi, Emilio Marcolongo y Sandra Ferracane, quienes fueran secretario de hacienda y asesora letrada durante la última gestión municipal, respectivamente.

De esta manera, y teniendo en cuenta que ya se iniciaron las acciones legales contra el contribuyente también, la actual gestión ejecutiva de Mendiolaza intentará por todos los medios cobrar el dinero correspondiente a la deuda no gestionada por sus predecesores que hoy es vital para la salud económica y financiera del municipio.