Milei dio el batacazo en Córdoba y le arrebató el triunfo a Schiaretti

La “ola libertaria” que se impuso en buena parte del país también llegó a Córdoba y Javier Milei se impuso desplazando a Juan Schiaretti, que asomaba como el candidato a imponerse de acuerdo a las expectativas que se manejaban en los comandos de campaña de ambas fuerzas políticas. Según los datos oficiales, el triunfo del líder de La Libertad Avanza fue por cinco puntos, alcanzando casi 34% de los votos.

Si bien desde el entorno de Milei esperaban una buena elección en esta provincia, eran conscientes de que Juan Schiaretti tenía (casi) todas las de ganar, no sólo por los últimos dos triunfos del peronismo en las elecciones para gobernador e intendente (ambas victorias con fuerte impronta de Martín Llaryora), sino también por los altos índices de aprobación que el mandatario posee respecto a su propia imagen y de gestión.

El segundo puesto de Schiaretti (27,55% de los votos) desdibuja su camino hacia las elecciones del 22 de octubre, ya que esperaba ganar Córdoba para llegar mejor posicionado a la fecha electoral “que vale”, según habían destacado desde su entorno.

Por el lado de Milei, el análisis se centrará a partir de ahora en la estrategia que seguirá para repetir la victoria en octubre en Córdoba. “Tenemos dos certezas después de esta elección: le ganamos a Schiaretti en su reducto y le sacamos una diferencia grande a Juntos por el Cambio, que no es un dato para nada menor”, sostuvo uno de los representantes de Mieli en Córdoba.

El otro dato tiene que ver con la campaña del líder libertario en esta plaza: visitó la Provincia una sola vez, diez días antes de las elecciones y se concentró en una recorrida por Nueva Córdoba ante no más de 200 personas. “Mucho se habló de que no había armado estructura en las provincias, pero está claro que su mensaje caló hondo en el electorado. No creo que debamos cambiar mucho”, sostuvo el referente de LLA en Córdoba.

Para las elecciones de octubre, el panorama será diferente al de las elecciones de este domingo: Milei llegará como ganador, bien posicionado a nivel nacional y enfrentará a un Schiaretti con nulas posibilidades de ganar la elección; una Patricia Bullrich que sí buscará llegar al balotaje; y un Sergio Massa desdibujado particularmente por la floja elección que realizó en Córdoba.

En tanto, la “marca” Juntos por el Cambio ingresó en una espiral descendente que parece no tener fin en Córdoba, ya que se trata de la tercera elección consecutiva que pierden. A las derrotas de Luis Juez (en junio) y Rodrigo de Loredo (en julio), hay que sumar que los porcentajes de Bullrich y Larreta le alcanzaron apenas para ser la tercera fuerza política más votada en esta provincia.

En tanto, la elección de Massa no conformó a nadie. Si bien desde el entorno del ministro de Economía aspiraban a llegar, al menos, a un 10% de los votos (y alcanzar entre un 20% y 25% en las elecciones de octubre), el resultado no fue el esperado y apenas alcanzó un magro 6%.