Milei hace propuestas marketineras y muy poco viables

Federico Tiberti es profesor en la Universidad de Princeton y un reconocido analista político. Hace unos meses comenzó a registrar en una planilla todas las encuestas presidenciales que andan dando vueltas por el país. Quería saber cuál de los candidatos o partidos era de preferencia de los votantes. La sorpresa fue el crecimiento del diputado Javier Milei sobre el resto.

Tiberti aclara que a las encuestas hay que tomarlas como una “carrera de cien metros llanos”. En donde Milei corre con ventaja porque “arranca primero y solo. No tiene competencia interna”.

Además, aclara que sus propuestas “son muy marketineras, pero de una viabilidad muy discutible. Sin decir si son buenas o no, son muy claras, muy fáciles de captar. Cerrar el Banco Central es una de ellas. Decir que el Banco Central hace subir la inflación, a la gente no le importa, le gusta la idea. Aún no sabemos que propone el Frente de Todos, porque están discutiendo entre ellos.

El profesor de Princeton describe al país como un lugar que “tiene los mismos problemas desde hace 10 años. Los actores son esencialmente los mismos”. Y alerta, “Argentina está entrampada en una especie de mal equilibrio cortoplacista que no ve más allá de un mandato presidencial”.

La dolarización, en el centro de la campaña

“La dolarización fue adoptada por poquísimos países en el mundo”, sentencia Tiberti. Pero considera que es “atractiva para la Argentina de hoy porque reduce la inflación a cero”. Para el analista, “vos le decis a la gente que ahora va a tener dólares en lugar de pesos y compra. Pero no es fácil explicarle los demás efectos”, que podría generar esta acción de gobierno.