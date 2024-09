Monseñor Ángel Rossi sobre el juego online: “Te la disfrazan de entretenimiento pero es un negociado”

El cardenal Ángel Rossi se pronunció a favor de que la Legislatura de Córdoba derogue la ley de juegos online.

“Ojalá que esta tarde se animen, nos animemos a votar no desde el partido, y pongan frente en su mirada a sus hijos y a sus nietos”, expresó el arzobispo de Córdoba.

Ludopatía

“No es un tema religioso, es un tema de sentido común, de humanidad. Es grave, ya vamos constatando las consecuencias. Lo mío no es la ley ni ese ámbito pero sí es ámbito nuestro las consecuencias”, explicó Rossi.

“Lo que la gente viene y cuenta lo que está sufriendo. Pienso también en los adultos, pero pongo la mirada en los jóvenes y los niños. Es una trampa para todos pero el adulto que se jorobe, cuando decide, pero hemos entrampado a los jóvenes y a los niños, ya entramos en otro ámbito, casi de la miserabilidad”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“La consecuencia va desde la adicción a haberles roto el bolsillo a sus papás. Algunos han tenido que hipotecar casas de sus padres e incluso llegar a casos de suicidio aparentemente”, aseguró el prelado.

“En algunos casos no se termina de probar, pero es muy probable que al haber liquidado las cuentas de los padres no se animan a enfrentarlos y una salida, por supuesta drástica, es el suicidio de los jóvenes. No digo que en todos los casos, pero en algunos casos se sospecha que se ha llegado a esto”, enfatizó.

Críticas

“Te la disfrazan de entretenimiento pero es un negociado. Acá hay mucha plata, al menos que sepan que no nos chupamos el dedo. Seguramente la parte más grosa va a unos pocos bolsillos”, cuestionó Rossi.

“Cuando hablaba con los políticos de Córdoba les dije: ´animémonos a diferenciarnos, no porque seamos mejor que nadie. Demos signos de algo distinto digno´. Estamos a tiempo de optar entre la dignidad y la decadencia”, concluyó.

Visita del papa Francisco a Córdoba

“No tengo nada concreto. En el sínodo seguro me cuente algo pero por ahora nada definitivo”, respondió Rossi al ser consultado sobre una posible visita del papa Francisco a Córdoba en 2025.

“Se lo ha visto muy entero, rejuvenecido a pesar del viajazo que se ha mandado”, opinó el arzobispo de Córdoba.