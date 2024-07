MrBeast pasó por Argentina y regaló 10 casas a familias del norte del país

El youtuber Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast, estuvo recientemente en Argentina como parte de una serie de acciones benéficas que abarcaron varios países de América Latina, incluyendo Jamaica, El Salvador, México y Colombia. En su última iniciativa, MrBeast construyó y regaló casas a 100 familias necesitadas, además de donar motocicletas, bicicletas y canchas de fútbol para mejorar la calidad de vida de las comunidades.

En un video publicado en su canal de YouTube, MrBeast documentó todo el proceso de construcción y entrega de las casas. En Argentina, específicamente, destacó la entrega de 10 viviendas nuevas a familias que vivían en condiciones de extrema pobreza. Este gesto es parte de una serie de acciones filantrópicas que el creador de contenido ha estado realizando en diversos países de la región.

En un video que dura cerca de 10 minutos, Jimmy muestra cómo fue el proceso de construcción de un total de 100 viviendas, junto a TECHO y otras organizaciones, además de las reacciones de las familias al ver sus sueños hechos realidad, en su primera vez construyendo casas en el continente latinoamericano.

Una de las beneficiarias de las viviendas del proyecto es Milena Camel. Para ella, esto es un sueño hecho realidad.

"No me dejo de pellizcar porque no lo creo, estoy muy contenta y tengo muchos sentimientos encontrados. Agradecida con Dios y con todos ustedes, sin su aporte no sería posible esto, cada uno puso un granito de arena para tener mi casa", expresó.

Las donaciones no se limitaron solo a casas. MrBeast también regaló motocicletas a personas cuya única fuente de transporte estaba descompuesta y bicicletas a los niños para facilitar su movilidad diaria. Estos actos fueron recibidos con emoción y gratitud por las familias beneficiadas.

Frente a las críticas sobre sus acciones benéficas, MrBeast comentó: "Sí, lo ideal es que un youtuber no sea el que solucione estos problemas, pero yo no me quedaré sin hacer nada". Con estas palabras, reafirmó su compromiso de usar su plataforma para generar un impacto positivo en comunidades vulnerables.

¿Quién es MrBeast?

Jimmy Donaldson, conocido por sus desafíos y donaciones extravagantes, ha logrado consolidar una audiencia masiva en YouTube, donde sus actos de generosidad han establecido un nuevo estándar para la filantropía en la comunidad de creadores de contenido. Además de su popularidad en la plataforma, ha diversificado su presencia con otros canales y emprendimientos, como la cadena de restaurantes virtuales MrBeast Burger y campañas ambientales como Team Trees y Team Seas.

Esta última iniciativa de regalar casas en América Latina refuerza su compromiso con la filantropía y muestra cómo está utilizando su influencia para abordar problemas sociales de manera directa y tangible.