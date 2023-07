‘Municipalización’ de la Policía: ¿plan marketinero o cambio de paradigma?

“La propuesta de De Loredo de traspasar policías a la ciudad es una huevada atómica”. Martín Llaryora respondió con los tapones de punta a la propuesta del radical de traspasar diez mil efectivos de la Policía de la provincia a la órbita municipal. En Juntos por el Cambio reconocieron que no esperaban una réplica de ese calibre. “Fue una respuesta a lo Juez”, sostuvieron, un tanto desencantados porque se corrió el eje discursivo. Con todo, aunque Llaryora logró retomar parte de la iniciativa, el debate se profundizó pero abundaron más las chicanas que las propuestas.

El modelo que propone De Loredo es similar, aunque no igual, al adoptado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri le transfirió parte de la Policía Federal. Justamente Macri estuvo la semana pasada en Córdoba y grabó un spot apoyando la iniciativa del radical de Evolución. Lo hizo frente al atril que utiliza De Loredo en sus visitas a los barrios.

Ahora bien: ¿Es viable el planteo del candidato de Juntos por el Cambio? ¿Existe la voluntad real de concretarlo o en el fondo se busca que se instale el tema de la inseguridad, un Talón de Aquiles del oficialismo? ¿Qué dicen los especialistas?

“Es un muy buen debate”, sostiene Javier Chilo, tutor de la Licenciatura en Criminología y Seguridad en la Universidad Siglo 21. “Era hora que se pusiera sobre la mesa del debate público el tema de la seguridad pública, privada y la prevención del delito y las violencias. Ahora bien, la simple municipalizacion de una policía por sí misma no va a garantizar la disminución de los hechos delictivos en esa jurisdicción”, sostuvo el especialista, añadiendo que “si la municipalizacion incluye una distribución más inteligente de los recursos policiales y se combina con otras públicas sociales, ambientales y educacionales, entonces sí podría ser efectiva”.

El propio De Loredo lo dijo en la Bolsa de Comercio: “En el mundo se impone un nuevo paradigma vinculado a las policías de cercanía. La inmediatez en el control de las fuerzas de seguridad es una tendencia internacional e irreversible”.

Para Miguel Robles “es lo que se viene. Hace mucho lo vengo anunciando. Pasa que con el resultado de las elecciones provinciales se decantó”. Sin embargo, el exviceministro de Seguridad de la Nación pone sobre la mesa “cómo” se implementaría un plan de esas características. “Tal como lo propone De Loredo no va funcionar. Rodrigo está muy mal asesorado en este aspecto. Y más allá de su firmeza en la declaración, en privado sabe que lo que yo digo es algo lógico”, sostiene. Y va a fondo: “Él tiene cómo mostrar gestión sin meterse en un tema que no maneja completamente. Y la Policía de Córdoba, lejos de ser su proyección, puede ser su sepultura política”.

Sucede que el plan del radical “es muy difícil que se aplique: habría trabas constitucionales y por una cuestión política. Martín salió a marcar la cancha: ¿por qué se transferirían policías a Córdoba Capital y no a San Francisco o Río Cuarto? No hay forma de que Llaryora no se haga cargo directamente de una función tan importante como la seguridad”, sostiene una espada llaryorista. “Y no te olvides de una cosa: Martín tiene ambiciones nacionales”, agrega la fuente, poniendo blanco sobre negro las aspiraciones del electo gobernador, aunque todavía no se haya sentado en el sillón principal de El Panal.

Quién se queda con el poder, clave. El exjefe de Recursos Humanos de la Policía de Córdoba, Julio César Faría también se metió en el análisis de la propuesta de De Loredo y sostuvo que “sería difícil trasladarla y sobretodo acomodarla antes de que finalice una gestión”.

En ese sentido, quien había sido mencionado como potencial Jefe de Policía si Luis Juez ganaba las elecciones y se convertía en el gobernador de Córdoba, añadió que “si se quiere garantizar la seguridad en la Capital tiene que haber al menos un patrullero por barrio. Hay 564 aproximadamente, de los cuales la mitad de esos autos circula. Por cada móvil van dos hombres: ahí daría el número que necesita la ciudad para patrullaje en vía pública. Después, hay que cubrir la atención de comisarías. Son unos 15.000 efectivos para atender las cuestiones normales de una ciudad”, explicó.

Faría sostuvo en el programa ‘Vuelo nocturno’ que la Policía está atravesada por el control político, que es el que marca el rumbo. “Si la política tiene la decisión de hacerlo lo va a hacer, si hay internas no. Si estuvieran alineados y fueran del mismo partido (gobernador e intendente) seguramente plantearían reforzar la Policía provincial, pero como no lo son, acá lo que se discute es quién se queda con el poder o plantear una campaña vendible para el ciudadano, pero estos debates caen en saco roto”, precisó.

Y concluyó: “Están hablando sobre quién se queda con la Policía y no dónde se va a formar. ¿De qué plan de seguridad estamos hablando si no podemos formar a los efectivos?”.