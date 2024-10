Nació y vivió en un paraje de Córdoba, pero la Justicia ordenó su desalojo: denuncian error en numeración de terrenos

Ester Sánchez tiene 78 años y vive junto a su hija Beti en una casa del paraje La Parada, ubicado en el noroeste de la provincia de Córdoba. Las mujeres, que nacieron y se criaron en el lugar, enfrentan por estos días el desalojo ordenado por Ángel Francisco Andreu, vocal de la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje. Ellas aseguran que hay una confusión en la numeración del loteo.

“Me quieren sacar, pero yo no quiero aflojar”, dijo Ester, angustiada, en una entrevista con Canal 12 de Cruz del Eje. En compañía de los vecinos de toda la vida, la jubilada aseguró que, incluso la jefa comunal de la Comuna Las Cañadas (departamento Cruz del Eje), Érica Cortez, es testigo de que toda la vida estuvo en el mismo lugar.

Sin embargo, el pasado 30 de septiembre el camarista Andreu ordenó el desalojo luego de no hacer lugar a los recursos presentados por el abogado de las mujeres, Alejandro Rodríguez Moreno. Finalmente, la denunciante aceptó otorgar un plazo de 60 días para que Ester y Beti se retiren del inmueble.

Madre e hija denunciaron al medio local que se trata de un error en la numeración de los terrenos y que cuentan con documentación que avalan su dominio correspondiente al lote 64, mensurado y con planos aprobados presentados en Catastro. En tanto, la Justicia ordenó desalojar porque indica que las mujeres ocupan el lote 63.

Ante esta presunta confusión, la jubilada ruega a los funcionarios judiciales que se revea el fallo. “Yo no le he hecho daño a nadie, no sé por qué me quieren desalojar. Nunca usurpamos”, expresó Ester entre lágrimas.

La entrevista completa: