Nicolás Massot: "Schiaretti sería un gran candidato a diputado nacional por Córdoba, no por CABA"

Nicolás Massot es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y tiene una historia política muy ligada a Córdoba, ya que en 2015, Mauricio Macri lo envió a estas tierras a ordenar y hacer crecer el PRO. Se convirtió en una pieza importante dentro del engranaje opositor. Ahora está distanciado del ex presidente y se alineó con Miguel Ángel Pichetto en el bloque Encuentro Federal, en la Cámara Baja del Congreso.

A Macri le achaca que está en competencia con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich (también del PRO) para ver quién llega más cerca del presidente Javier Milei.

Retroceso en políticas de género en el país: cómo impacta en Córdoba la motosierra de Milei

Se explaya a su gusto sobre el gobierno nacional y dice que lo peor de la gestión presidencial es su política exterior.

Considera Juan Schiaretti una figura preponderante dentro del armado opositor y opina que debería ser candidato a diputado nacional por Córdoba, antes que por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). ¿Y en 2027? Sugiere esperar para conocer quién interpreta mejor las propuestas.

A Horacio Rodríguez Larreta lo ve mejor en CABA y remarcó que la gente valora su gestión en el distrito porteño.

Llamó la atención su afirmación acerca de que Encuentro Federal no está pensando tanto en el 2025, aunque sabe que deberá armar una propuesta.

Larga y distendida charla con Massot en el programa Punto y Aparte, que va por Punto a Punto Radio. Esta es la síntesis:

-¿Juan Schiaretti podría ser candidato a diputado nacional por ese espacio en CABA?

- Hay que separar las cosas. Para mí, Schiaretti tiene un rol absolutamente preponderante y es tal vez quien defina en la cabeza de mucha gente –en función de su actuación en las elecciones anteriores-la realidad de este espacio, Córdoba en algunos aspectos es una referencia para nosotros, y la dicotomía tan berreta en esta provincia casi no pesó y las opciones de poder real no distan mucho una de otra, cosa que no sucede en Buenos Aires, La Rioja o Formosa. Creo que el peronismo de esta provincia ha logrado hacer carne este formato más moderado y equilibrado de plantear los temas sin tanto dogmatismo. Dicho todo esto, creo que sería un gran candidato en Córdoba y no hay que tomar en serio los rumores (de su posible postulación en Caba), no le asigno verosimilitud. Creo que es una cuestión de algunos consultores.

-¿La llamada avenida del medio es con Schiaretti embanderado?

-Por supuesto, aunque no sé si embanderado. Por lo pronto no es una cuestión nacional sino 24 elecciones provinciales. Se verán los formatos en cada distrito. Después todo se verá en 2027 quién puede liderar la propuesta de este espacio, pero lo que está claro es que Schiaretti es uno de los principales exponentes.

-¿Horacio Rodríguez Larreta se incorporará a ese espacio?

-Será una decisión de él si después de la elección del año pasado quiere volver a la arena electoral o tomarse un descando. Es una figura que genera muchas expectativas en Capital Federal, donde su gestión genera un buen recuerdo. Creo que allí puede ser importante.

UNC: quién es el mejor promedio de la Casa de Trejo y qué carrera estudió

-Mejor momento de Milei

-Las expectativas generadas por un camino trazado juegan un rol importante. Los gobiernos anteriores venían siendo tan malos que el programa del presidente Milei despierta expectativas a pesar de la dura realidad para algunos sectores porque hay que decir que a otros les ha ido bien. Ya lo vimos en otras experiencias como por ejemplo el gobierno de Macri que a pesar de dos años muy duros, generó esperanzas y por eso la gente votó a su gobierno en las elecciones de medio término. Creo que estamos viviendo algo parecido y no creo que esto vaya a ser un desastre definitivo ni que tampoco vayamos a crecer a tasas chinas con un Mandrake de presidente. Lo más probable es que veamos un derrotero parecido a otras experiencias en la que se aprecien bemoles y altibajos en la economía. Después será cuestión de merituar lo económico con lo institucional y la gestión propiamente dicha como la seguridad o la inseguridad, la calidad educativa y la provisión de servicios públicos, que son todas cuestiones sobre las que hablamos bastante poco pero que en el balance de una gestión tienen mucho peso.

-Como hace la oposición para presentar una oferta electoral sólida si todos los análisis y estudios le dan una clara ventaja al Gobierno nacional.

-Yo te dría que no estamos pensando tanto en eso, aunque no voy a mentir: el año que viene es un año electoral y uno busca darle a la gente una oferta electoral que tenga que ver con lo que plasmamos en el Parlamento. Diría que el orden de los factores es al revés. No es que estemos pensando en lo electoral sino que pensamos un comportamiento determinado en el Congreso no en base a personas sino a políticas. Por ejemplo hay que ver si estamos con o en contra de las retenciones y estuvimos en contra, con o contra el retiro de la movilidad jubilatoria y estuvimos en contra de un sendero de equilibrio fiscal y estuvimos a favor al igual que con la boleta única. Entonces en función de eso se define un espacio electoral. Sinceramente no es una discusión que tengamos pensado dar en el cortísimo plazo. Es posible que el año que viene la gente decida darle una nueva oportunidad al Gobierno. Bueno, nosotros queremos darle a la Argentina una alternativa que la saque de la trampa de Milei o Cristina y que a los dos parece convenirle. Nosotros queremos darle a la sociedad una alternativa, después si nos eligen o no forma parte de las reglas de juego.