Otra denuncia en el Ministerio de Seguridad: un empleado dijo que fue abusado en el ascensor del Panal

Una denuncia penal que ingresó a la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual a cargo de Juan Ávila Echenique impacta en la estructura del Ministerio de Seguridad.

Un empleado que cumple tareas desde hace años en El Panal, la sede del Gobierno de Córdoba, denunció que el 8 de octubre último, un funcionario de esa cartera habría abusado sexualmente de él en el interior de un ascensor.

Al día siguiente, el 9 de octubre, la Dirección de Recursos Humanos tomó conocimiento del episodio, le recomendó no tomar el mismo ascensor e inició un sumario. Pero, tal como ocurrió en otros casos resonantes que en los que se sospechó de delitos; tampoco en este caso las autoridades del gobierno presentaron de inmediato la denuncia en la Justicia.

Fue el propio empleado quien, patrocinado por el abogado Matías Clariá, la formalizó ante el fiscal y declaró en detalle lo sucedido el jueves pasado.

En declaraciones a Cadena 3, el trabajador se lamentó: "No me dieron la contención que necesitaba. Hace 15 días que vengo con estudios de psicólogos en el Centro Cívico preguntándome qué quiero hacer, que me van a ayudar, que puedo decidir qué hacer. Lo único que yo pedí es que retiren a esta persona que yo demandé y me dijeron que eso no lo pueden hacer porque los psicólogos que están en el Panal no deciden eso".

La situación de presunto abuso ocurrió en un ámbito donde no hay cámaras de seguridad, pero el denunciante aseguró que cuando se abrieron las puertas del ascensor el agresor gritó a modo de disculpas por un supuesto roce y había personas afuera que advirtieron que algo sucedía. Además, aportó el dato de los domos que pueden dar indicios de quiénes suben y bajan y en qué momento lo hacen.

El abogado Clariá aseguró que la investigación del fiscal Ávila Echenique avanza con celeridad.

Este medio se comunicó con el Ministerio de Seguridad. Hoy todos los responsables de las diferentes áreas, el ministro, secretarios, subsecretarios, directores participaron del acto en Embalse para la inauguración de la primera dependencia de Prefectura Naval en la provincia. La fuente consultada aseguró que “todos se enteraron del episodio por la publicación periodística”; lo que resulta contradictorio con el testimonio de la presunta víctima quien relató que acudió a numerosas dependencias dentro de la sede gubernamental durante varias semanas y nadie lo apoyó, por lo que finalmente decidió denunciar judicialmente lo sucedido.