Para Giordano los cambios en la Afip son una gran oportunidad de mejora para la gente, pero debe haber una reforma tributaria

El economista Osvaldo Giordano se mostró a favor de la reestructuración de la Afip pero condicionó el éxito a un cambio de fondo para que los enormes recursos que recibe el organismo se destinen a invertir para modernizarlo e incorporar tecnología. Expresó que los países de punta tienen organismos recaudadores con poco personal, muy calificado, y tecnología de última generación que facilita mucho el funcionamiento y evita la evasión. Y además, esto debe ir acompañado de una reforma tributaria.

En principio, el nuevo organismo se llamará Arca pero existe un conflicto con el nombre puesto que en Catamarca habría otra entidad oficial con el mismo nombre. Esta reestructuración contempla una drástica reducción de cargos jerárquicos y de planta.

Giordano fue ministro de Economía de Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota y luego se incorporó a la gestión del presidente Javier Milei, quien lo designó al frente de Anses, pero al poco tiempo fue eyectado porque su pareja, la diputada Alejandra Torres, votó en contra de la ley Bases que había elevado el jefe de Estado al Congreso.

Los impuestos son un tema central y si este cambio acierta, hay una oportunidad enorme de mejora, en el sentido de lograr un organismo más moderno, que use más tecnología y que sea más amigable con el contribuyente. Hay que tener en cuenta que la Afip maneja un presupuesto enorme, ya que hay pocas provincias que reciben la cantidad de plata por coparticipación. Es muy relevante para hacerle más fácil las cosas a quien tiene vocación de pago, que no sea una tortura pagar impuestos y que se usen todos los elementos que brinda la tecnología para perseguir al que no cumple”, opinó Giordano, e insistió: “Hoy es sólo un título pero el resultado final puede ser muy bueno para los que cumplen. Hay una oportunidad para que los argentinos estemos mejor”.

-¿En cuánto tiempo se puede aplicar este cambio?

-Es una operación muy difícil porque el nivel de deterioro es muy complejo. Insisto, recibe más recursos que Mendoza y obviamente no tiene la complejidad de las provincias. Insisto: Hay una oportunidad enorme de mejora y sólo tenemos que pensar en que hoy el maltrato y la poca empatía con los ciudadanos es muy grande. Sólo con cambiar algunos parámetros no debería demorar mucho aunque llevar a los niveles de los países desarrollados será un trecho largo. Todo esto depende de que se haga bien.

-¿De cuánto dinero estamos hablando?

-La Afip se financia con el 1.8 por ciento de la recaudación. Y si se miran los parámetros, sólo muy pocas provincias tienen más coparticipación. Creo que ingresó una enorme cantidad de empleados, creo que innecesariamente y las remuneraciones –que ahora se hicieron públicas- son elevadísimas. Toda la plata se ha usado en personal, cuando la tendencia moderna es tener pocos empleados y muy calificados y una alta inversión en tecnología, para atacar la evasión. Es cierto que nuestro sistema es enmarañado, pero también es cierto que el mal funcionamiento de Afip agrava el problema. Ahora hay una oportunidad para mejorar y si va acompañada de una reforma tributaria empezaríamos a parecernos a un país serio.

-¿Es una bolsa de trabajo la Afip?

-Sí y muy atractiva por la magnitud de los sueldos que estaban fuera de todo parámetro. Cuando se miran las cuentas toda la plata se gasta en sueldos. Hoy la evasión no se detiene físicamente.

-¿Esto puede asemejarse al super IVA que en su momento usted impulsó?

- Si, pero hay que concretarlo. Sin duda que ayuda, veamos lo que pasó en Córdoba. La unificación del monotributo la tuvimos que imponer trabajosamente. Esto será importante si la reforma del organismo va acompañada por una reforma tributaria.

-Milei también elevó el IVA al 21 por ciento a los medios de comunicación tradicionales y a los portales digitales. ¿Cómo ve esa situación?

-Hay un montón de excepciones por las cuales hay regímenes especiales por los cuales no se paga o se paga menos. Ahora también se actualizó el IVA a la AFA y a los clubes de fútbol, además de las empresas periodísticas. La buena práctica en el mundo indica que el IVA funciona mejor si es igual para todos. Y eventualmente si hay una excepción de orden social , estratégica o productiva es mejor hacerlo de forma explícita y devolverle el porcentaje al beneficiario.