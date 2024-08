Pasión en crisis: cae fuerte la venta de Viagra en Córdoba

Desde comienzo de año el descenso en la venta de medicamentos ha sido una constante no sólo en Córdoba, sino en todo el país. Sin embargo hubo una droga que sorprendió por lo abrupto de su caída en esta provincia y es el Sildenafil, más popularmente conocido como Viagra, por ser una de las marcas más conocidas y elaboradas por el laboratorio Pfizer.

Según un relevamiento realizado por el Colegio de Farmacéuticos, las fuertes bajas se registraron en mayo y junio y continuaron en julio, en base a consultas en distintas droguerías. En el mes de mayo la caída fue del 21 por ciento comparado con el mismo mes de 2023 y en junio el descenso fue mucho más pronunciado: el derrumbe con registros 37 por ciento menores a lo del mismo mes del año anterior. El mes de julio en tanto, la caída fue importante, pero menor a otros meses con casi un nueve por ciento menos interanual. En los últimos tres meses, el descenso fue del 22,60 por ciento frente al mismo período del 2023.

Motivos. Germán Daniele, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba consideró: “Es llamativa la caída de lo que tenemos en la dispensa del Sildenafil. En junio el interanual del resto de los medicamentos mostró un descenso del 13 por ciento y el Sildenafil presentaba una caída del 36,56. Entendemos que por el contexto económico, aquellas personas que lo utilizaban por las dudas, tal vez dejaron de adquirirlo”, indicó.

“Nuestro sector no está ajeno a la realidad del país, no tenemos indicios claros de los motivos, pero puede ser la crisis económica. Otro de los motivos es que es un producto para el que cada vez se solicita más la prescripción médica y tal vez hay gente que tenga cierta timidez de ir al médico por este tema, además de que tienen que pagar la consulta”, agregó.

En la misma línea se manifestó Georgina Giraldi, farmacéutica y exvicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, quien remarcó que la caída en las ventas es muy significativa y que se dieron cuenta de este fenómeno desde hace ya varios meses.

“Notamos esta baja que se viene haciendo cada vez más marcada y nos llama mucho la atención. Debemos decir que también bajó mucho la compra de preservativos. Es algo notable. Nuestro local está ubicado en una zona donde hay varios hoteles alojamiento cerca, por lo cual era un producto muy demandado. Las compras de Sildenafil solían suceder jueves, viernes y sábado. Por darte una ejemplo , el último jueves no tuvimos ninguna venta de este producto, cuando podían llegar a ser hasta 10 ventas”.

El aumento en estos medicamentos fue significativo, pero menor a la inflación. En los últimos seis meses, en una de las marcas líderes el aumento fue del 55 por ciento. Este aumento y la situación económica también generó un cambio de hábitos a la hora de elegir medicamentos para la erección.

“Tengo un estante donde tengo todos los Sildenafil de todas las marcas, y el más caro, que antes se consumía mucho, prácticamente no se lleva y piden por medicamentos más baratos. Dentro de las pocas ventas en este producto, se están llevando el más económico que viene”, graficó.

Falta de ganas. Paola Kullok, experta en sexualidad, consideró que la crisis económica afecta mucho las ganas de tener sexo. “Mucha gente que está bajoneada, deprimida, probablemente no tenga ganas de tener sexo. Las crisis nos afectan a todos pero no a todos de la misma manera. Hay gente que apela al sexo para evadir la realidad. Durante un brevísimo tiempo no pensás en la realidad de la vida, por eso también es común que haya gente que en momentos difíciles decida ir a un ‘telo’ porque es un lugar que permite evadir la realidad. Apelan al momento pasatista”, describió.

“Por 10 o 15 minutos me olvido de la realidad, me conecto conmigo mismo o con mi pareja. A veces el sexo no es por el orgasmo sino para olvidarte de la realidad. Es un pequeño refugio cuando la realidad nos supera. El tema es que cuando ya estás superado por la realidad se complica mucho”.

Kullok enfatizó en la importancia de no automedicarse con Sildenafil. “Es un medicamento que se vende bajo receta y es un medicamento que –para su uso– debería ser consultado a un médico. En esta sociedad lo más importante es el rendimiento. Cuando uno era más joven se tomaban un vaso de whisky para animarse. Ahora está la presión de rendir y mucho, hay que estar mucho rato y muchas veces, eso le da seguridad. Es un medicamento que si no lo necesitás no debes usarlo porque podés crear dependencia. Es tal la exigencia que creen que buscan rendir mejor, cuando la vida pasa por otro lado”, completó.

En Rosario también. Un informe publicado por el Diario La Capital de Rosario indica que se viene generando un descenso mes a mes en la compra de Sildenafil. Leonardo Jurado, del Colegio de Farmacéuticos de esa ciudad, comentó que: “hay una merma que se viene produciendo mes a mes y esa disminución viene siendo del 2,5 a 3 por ciento con relación al mes anterior”, detalló.