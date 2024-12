"Paso a paso, día a día": la filosofía de Flor Ferrero rumbo a la televisión nacional

"Me gusta darle a la gente algo de lo que conversar", reflexiona Flor Ferrero, quien, tras su paso por la radio y televisión cordobesa, dará un salto hacia la pantalla nacional. Desde el 1 de enero, la comunicadora formará parte del programa "Tempraneros" en TN, desempeñándose en la sección de espectáculos y participando en otros segmentos de la programación.

Sobre la convocatoria, que la tomó por sorpresa, comenta: "No me lo esperaba. El año pasado me habían dicho que mi perfil podía encajar y, cuando surgieron algunos cambios, me lo ofrecieron. Se me puso la piel de gallina porque, de repente, se me abrían muchas oportunidades".

Ferrero, quien viajaba de niña a Buenos Aires con su padre por motivos laborales, ahora se instalará de manera permanente en la capital, dejando atrás su Córdoba natal. La licenciada en Comunicación comenzó su carrera hace siete años en el canal El Doce, donde logró consolidar un estilo propio. "Pensé que nunca iba a tener un lugar porque soy un híbrido entre entretener e informar. Pero pude mostrar y capitalizar mi esencia, fuera de ciertos parámetros", aseguró.

De su experiencia en El Doce, rescata las relaciones construidas y una valiosa lección: "Una productora me dijo: 'Paso a paso, día a día'. Así se construye un camino sólido, ladrillo por ladrillo". También destacó el nivel de los medios cordobeses: "Los medios en Córdoba están a la altura de los nacionales. Aunque TN tiene más alcance, acá hay mucho profesionalismo y equipos humanos increíbles".

La periodista también reflexionó sobre el potencial de la provincia: "Córdoba pesa mucho a nivel político, cultural y estratégico. Su prensa promueve el talento local y no tenemos nada que envidiarle a nadie. La vara está muy alta".

Entre sus mayores satisfacciones, Ferrero mencionó las entrevistas, las coberturas de eventos y su constante búsqueda por innovar en la comunicación. "Intento captar la atención con una frase que enganche, sobre todo ante la tiranía de las redes sociales", explicó.

En Instagram, encontró una plataforma ideal para acercar contenidos diversos, destacándose en el formato audiovisual: "Me encanta hacer videos y capturar momentos, porque todo tiene algo lindo que puede mostrarse".

De cara al futuro, planea seguir generando contenido para plataformas digitales, lanzar un podcast y, a largo plazo, conducir un programa propio, al estilo de "Seguimos en el Doce", con una perspectiva nacional y federal. "Sueño con un espacio que combine entrevistas a artistas, políticos y deportistas, junto con relatos de personas comunes. Me encantaría llevarlo a nivel nacional", concluyó.

(*) Clara Angeletti - Redactora en Revista OCIO.