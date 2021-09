PASO: Los desafíos que se imponen en un tiempo de excepción

El 12 de septiembre del 2021 quedará marcado como una experiencia inédita en la vida democrática del país. Votar por primera vez en un contexto de pandemia. Para este escenario desconocido, se va a aplicar un protocolo sanitario especial que alcanza a votantes, candidatos, autoridades y a la sociedad en general. Más allá que el nivel de transmisión haya bajado y el plan de vacunación avance, el temor a un impacto en la cantidad de contagios está intacto.

Las autoridades judiciales, políticas y de la Cámara Electoral están confiadas en que, si se respetan los protocolos, no habrá consecuencias sanitarias de relevancia.

Guillermo Fernández es el secretario electoral en la Justicia Federal de Córdoba y en diálogo con PERFIL CÓRDOBA brindó un panorama y sugerencias para estas elecciones PASO: “Claramente implica un desafío extra organizar una elección en estas condiciones, pero con protocolos y las experiencias de otros países creemos que no tendrá consecuencias en el nivel de contagios”.

Cuando ingresen al cuarto oscuro, en Córdoba habrá 23 boletas que corresponden a 12 espacios políticos diferentes (ver páginas 10 y 11).

Para poder participar en las elecciones generales, cada agrupación deberá obtener en las elecciones primarias al menos el 1,5% de los votos válidos totales por categoría.

En estas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias se definirán los candidatos que van a participar de las elecciones generales del 14 de noviembre. Córdoba debe renovar nueve bancas en la Cámara de Diputados y tres en la Cámara de Senadores.

Preocupaciones. El nivel de participación y la ausencia de las autoridades de mesa será uno de los elementos de mayor importancia en la jornada electoral. Este medio había anticipado que de las 21.000 autoridades de mesa que nombraron, la Justicia Electoral tuvo que reemplazar al 50%. En algunos casos se dio porque las autoridades de mesa designadas no están vacunadas y se hace un reemplazo directo, otros renuncian esgrimiendo problemas personales, de salud, por estar afectados por el Covid-19 y otro tanto simplemente por temor a contagiarse.

Cada autoridad de mesa recibirá un pago de $1.500 por la capacitación y $2.500 por la elección, en concepto de viáticos.

Por otra parte, la combinación de la pandemia, el miedo a contagiarse y la apatía electoral podrían determinar que la participación ciudadana sea la más baja desde el establecimiento de las PASO.

Algunas estimaciones proyectan una baja de hasta 10 puntos respecto a las primarias legislativas del 2017, cuando votó el 74% del padrón.

Guillermo Fernández admite esta tendencia: “Si bien esperamos un comportamiento normal del electorado, seguramente habrá una disminución en la participación. Y también es probable que tengamos ausencia de autoridades de mesa, por eso nombramos un 25% más, por lo tanto no creemos que tengamos problemas para la conformación de las mesas”.

El nivel de participación del electorado es un dato que todas las fuerzas políticas han analizado y los obligó a realizar números y evaluar diferentes escenarios.

Con el objetivo de garantizar el distanciamiento social, se estableció la ampliación de los puntos de votación disponibles y la adopción de nuevos centros.

Dónde y quiénes. En todo el país se pasará de 14.800 espacios habilitados para la votación en el 2019, a poco más de 17.000. Cada lugar de votación deberá contar con un máximo de ocho mesas para evitar aglomeraciones.

En Córdoba se habilitarán 1.458 lugares de votación (443 en Capital y 1.015 en el interior), y unas 8.875 mesas (3.245 en Capital y 5.629 en el interior). En total son 2.984.631 los cordobeses en condiciones de votar en toda la provincia.

Otro dato significativo de esta elección y que todos los candidatos han intentado captar es el denominado ‘voto joven’, los adolescentes de entre 16 y 17 años que están habilitados para votar; en Córdoba, ese universo asciende a 72.459 electores.

Sugerencias. Tanto las autoridades de la Justicia Electoral, como los funcionarios de los Ministerios de Salud y del Interior han recalcado algunas sugerencias generales a los votantes: consultar el padrón antes de asistir para saber si vota en el colegio de siempre o si hubo cambios; usar el barbijo en todo momento; llevar lapicera; lavarse las manos antes y después de votar; mantener la distancia de dos metros, y no cerrar sobres con saliva.

Para este domingo se ha establecido un horario de votación prioritario para los electores que integran grupos de riesgo. El horario comprendido entre las 10.30 y las 12.30 estará destinado prioritariamente a mayores de 60 años, con comorbilidades, discapacidad, gestantes y con niños a cargo. Durante esa franja no se impedirá el voto de los restantes electores quienes, no obstante, deberán ceder su turno a quienes tienen prioridad por integrar los grupos de riesgo.

Discordia por noticias falsas. El cierre de sobres y el uso de la lapicera han tenido una trascendencia inimaginable en estas elecciones, por eso el secretario electoral de Córdoba quiere dejar bien en claro estos dos puntos: “No tendremos problemas, los sobres nunca están mal cerrados, ya sea con la solapa hacia adentro o con pegamento, siempre están bien cerrados. La recomendación es introducir la solapa dentro del sobre y no usar saliva. La verdad es que después de un año y medio de pandemia, no me imagino a una persona pasando la lengua al sobre. Pero que quede bien claro: no hay ninguna prohibición, es solo una sugerencia. El voto no se anula. Respecto a la lapicera, si bien la sugerencia es que cada uno lleve sus propios elementos, no significa que quien no la lleva no lo dejen votar, sería una barbaridad”.

Facilitador. En los centros de votación se va a incorporar un nuevo protagonista en estas elecciones, el ‘facilitador sanitario’. La Dirección Nacional Electoral definió las funciones y el alcance de las tareas que cumplirán los más de 17.000 facilitadores sanitarios que se desempeñarán, por primera vez, en las elecciones.

Entre las funciones de los facilitadores, que tendrán dedicación exclusiva para esa tarea, se encuentran las de ordenar el ingreso de votantes para no saturar la capacidad interna del local, constatar el uso de tapabocas, hacer respetar el distanciamiento social de dos metros entre las personas y controlar que se cumpla la capacidad máxima de concurrencia en los locales de votación. Los facilitadores, además, deberán controlar y alentar el respeto de las normas sociales de contacto físico en pandemia, evitar aglomeraciones de personas, sobre todo en espacios cerrados, y también hacer respetar las filas en el exterior observando las medidas preventivas.

¿Y si tengo Covid? Las autoridades electorales definieron que las personas que se encuentren transitando la enfermedad Covid, sean contactos estrechos o tengan algún síntoma, están justificados de no ir a votar. Tendrán 60 días para justificar la no emisión del voto.

A l respecto, Fernández sostuvo: “Pedimos una actitud responsable de aquellas personas que estén dentro de los parámetros sanitarios establecidos por el Covid. Además la justificación será muy sencilla. Las personas deberán ingresar a la página de la Comisión Nacional Electoral, en la justificación se expone el motivo y acompaña el certificado correspondiente. La interpretación de las causales de justificación en ese caso serán bien amplias”.

En cuanto al escrutinio provisorio, si bien no depende de la Justicia, los funcionarios electorales aseguran que aquí en Córdoba no debería haber demoras en conocer los resultados: “Son solo dos tramos y no debería haber problemas en la confección de las actas”.

Los apoderados de Juntos por el Cambio reclamaron ante la Justicia que el Gobierno difunda a las 21 los primeros resultados de las elecciones, ya que es el horario establecido por la Cámara Nacional Electoral (CNE) en una acordada que está vigente para estas elecciones.

Recomendaciones del Ministerio De Salud. En la misma línea que el Ministerio del Interior y la Justicia Electoral, la cartera provincial recomienda: respetar el distanciamiento de dos metros, usar barbijo y lavarse las manos antes y después de sufragar. Entre las 10.30 y las 12.30 horas tendrán prioridad los electores que integran grupos de riesgo, las personas mayores de 60, con comorbilidades, discapacidad, gestantes y con niños a cargo.

Personas con discapacidad: El ministerio pone a disposición un servicio de videollamadas a personas sordas a través del 351 2072724 de 8 a 18.