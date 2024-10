Paul McCartney conquistó Córdoba: una noche inolvidable en el Kempes

Paul McCartney deslumbró en el Estadio Kempes y Córdoba se rindió a sus pies. El ex Beatle ofreció un show de más de dos horas y media ante una multitud de fanáticos que llegaron desde diferentes puntos del país. Pese a que se esperaba una tormenta, la lluvia nunca apareció, y la noche fue iluminada por la música de uno de los artistas más legendarios de la historia. “Paul le ganó a la tormenta”, comentaban algunos asistentes.

El espectáculo comenzó puntualmente a las 21:00, luego de la presentación de Zoe Gotusso a las 19:30 y del DJ Chris Holmes a las 20:00. Desde el primer acorde de “Can’t Buy Me Love”, la energía en el estadio fue arrolladora. McCartney, con su característica simpatía, saludó a la audiencia: “Buenas noches, Argentina. Hola Córdoba. ¿Dónde están los culiados? ¡Culiau!”. A lo largo de la noche, no faltaron las referencias a la provincia, a la que calificó como la ciudad del “fernet y del cuarteto”.

La audiencia fue un reflejo de generaciones unidas por la música. Entre los asistentes, se podían ver familias completas: hijos, padres y abuelos que compartían la experiencia de escuchar a un ícono que marcó la historia de la música. Los más jóvenes cantaban junto a sus padres temas que definieron a los Beatles, mientras que las personas mayores revivían recuerdos de épocas pasadas.

El show estuvo cargado de momentos emotivos, como cuando McCartney recordó a John Lennon y las lágrimas dominaron a gran parte del público. Entre las canciones interpretadas, se destacaron clásicos como “Let It Be”, “Hey Jude” y “Live and Let Die”, acompañados de un impresionante show de fuegos artificiales. Además, el artista rindió homenaje a Córdoba al incluir referencias al cuarteto en el piano y desplegar, junto a la bandera argentina, las banderas de la provincia y la LGBT sobre el final del concierto.

Los asistentes presenciaron un repertorio completo que incluyó temas de su época con The Beatles, Wings y su carrera solista. Entre las 39 canciones interpretadas, figuraron éxitos como “Band on the Run”, “Lady Madonna” y “Ob-La-Di, Ob-La-Da”. Pero la noche no solo ofreció una experiencia musical, sino también un espectáculo visual impresionante, con proyecciones y efectos especiales que cautivaron al público. Al despedirse, McCartney calificó el show de “Buenardo”, dejando a miles de fanáticos con una experiencia inolvidable.

José Palazzo, productor del evento, dijo que “se hizo historia en Córdoba con este show”. Además, le agradeció a todas las personas que hicieron posible el concierto y a la gente. Por su parte, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó la importancia del evento: “Este evento con el gran Paul pone a Córdoba en lo más alto del espectáculo mundial, genera un movimiento económico local muy importante y contribuye al posicionamiento de nuestra provincia a nivel internacional. Con eventos como este, la provincia no para”.

