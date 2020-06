Paulina Gramaglia referente a los 17

Es rapidísima. Tiene el biotipo de una extrema ofensiva que marca diferencias con su velocidad. Y lo cumple, pero posee, además, la cualidad de asistir a las centrodelanteras. Se destaca por aparecer desbordando por izquierda, aunque es derecha. Técnicamente así se la puede definir a Paulina Gramaglia como futbolista.

‘Pau’ arribó con 12 años a Talleres, debutó en Primera división de la Liga cordobesa a los 13 con la casaca albiazul en un partido ante Libertad. Y desde ahí empezó a destacarse. Actualmente con 17 años recién cumplidos ya es una referente indiscutida del fútbol femenino de Córdoba. Pero no sólo eso, es la capitana de la Selección argentina sub-17. Esta semana que pasó fue noticia debido a que por el día de la bandera la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano posteó una foto en redes sociales con ella como abanderada, y recibió múltiples saludos, entre ellos el del presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

¿Qué dicen de Gramaglia? El técnico del Talleres femenino, Miqueas Russo, explicó: “Paulina no tiene techo. Y no solamente es una gran jugadora de fútbol, sino que es una excelente persona. Es una chica involucrada con situaciones sociales, abanderada en su colegio, recibe premios. Tiene un montón de cosas que la definen, y ella sabe muy bien el lugar que está ocupando. Tranquilamente con todas las cosas que le están pasando podría haberse desenfocado. Pero ella está muy bien orientada por su familia. Si ella quiere, tendrá un futuro muy importante, en Buenos Aires, en Europa, en la Selección. La vemos y nos damos cuenta de la importancia que tiene ella en un equipo. Invito a todos que vayan a la cancha a verla jugar”.

Y en ese marco en PERFIL CÓRDOBA dialogamos con algunas de sus compañeras de las ‘Matadoras’, y hubo muchas coincidencias a la hora de reseñar que en Córdoba estamos en presencia de una chica especial y para seguir.

Ellas dicen. Constanza Villarreal, defensora de la ‘T’ afirmó: “Es una persona muy inteligente, madura y responsable, y creo que de ahí desencadena todo lo demás. Gracias a esa responsabilidad pudo y puede hacer todo lo que se proponga. Además, por su inteligencia, sabe exactamente lo que quiere y lo busca. Es una persona de ejemplo de responsabilidad y compromiso, obviamente tiene talento pero gracias a lo anterior pudo hacer y hace explotar ese talento extraordinario que tiene”. Y con respecto a cómo es en el plantel agregó: “Te hace sentir acompañada y apoyada. En el grupo marca, aun siendo joven, un rol clave por su compromiso, responsabilidad y talento... Sin techo si se lo propone”.

En tanto, la delantera juvenil Pilar Casas dijo: “Paulina cumple un rol importantísimo tanto dentro como fuera de la cancha en Talleres. Es la hermana que nunca tuve, es una persona muy talentosa y muy humilde, y eso la caracteriza. Como jugadora, sus logros lo dicen todo. Se merece lo que tiene y mucho más, me llena de orgullo”.

Por su parte, Milagros Mina, que se sumó esta temporada a Talleres a préstamo desde Instituto, expresó: “Pau significa un montón para nosotras. En lo personal es un ejemplo a seguir, la admiro mucho y estoy muy feliz de tenerla como amiga”. Además, sostuvo: “Le pone muchas ganas al fútbol y transmite tanto. La veo jugar y me dan ganas de jugar a la par de ella”.

La histórica goleadora albiazul, Florencia Pianello, que tiene más de un centenar de goles en el club, la describió: “Pauli es mi pierna derecha. Mi cábala para los partidos. Pauli es ese abrazo interminable después de cada gol. Es jugar de memoria y saber dónde está cada una, aún con ojos cerrados. Es orgullo puro. Un placer que me doy es jugar con ella al lado, mi socia y mi amiga del gol”.

Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 2003.

Lugar de nacimiento: Córdoba.

Club: Talleres.

Posición: delantera.

El Sudamericano Sub-17 tiene fecha tentativa

Conmebol informó, mediante un comunicado oficial a las diez asociaciones miembro, la ratificación de la realización de la fase final del Sudamericano Sub 20 femenino, en Argentina, y el Sudamericano Sub 17 femenino, en Uruguay, para los últimos dos meses de 2020. Este Sudamericano sub 17, que tiene a Paulina Gramaglia como capitana de la Selección nacional, da boletos para la Copa del Mundo de la especialidad.

Sub-20. En tanto, AFA postuló el jueves pasado a la Argentina como sede del Mundial de fútbol femenino Sub 20 que se realizará entre el 20 de enero al 6 de febrero de 2021. Esto es a raíz de las dificultades que presentó la organización del torneo en Costa Rica y Panamá. La entidad madre del fútbol argentino envió una carta a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, donde, entre otras cosas, dice que “nos permitirá afianzar y difundir la práctica del fútbol femenino en nuestro país”. La carta está firmada por Claudio Tapia, titular de AFA. Cabe recordar que Argentina no clasificó a esta competencia. Sin embargo, si FIFA deja que Argentina sea sede, la Albiceleste entrará al torneo por ser el país anfitrión.