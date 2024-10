Pesadilla en el viaje de estudios: la mamá de la chica que murió por Influenza B denunció negligencia

“Todo salió mal en ese viaje”. Claudia Díaz, madre de Juanita Milagros Sirimarco Díaz, aún no entiende cómo su hija perdió la vida luego de varias señales que pudieron salvarle la vida. La mujer denunció negligencia por parte del colegio y de la empresa que organizó el viaje a Córdoba.

La mamá de la adolescente sostuvo que la muerte podría haberse evitado “si hubieran actuado a tiempo”. Su hija empezó con síntomas durante el regreso a Misiones en colectivo y no fue llevada a ningún centro de salud. Cuando llegó a Posadas, su estado era crítico.

Díaz denunció que el Instituto Cristiano República Argentina (ICRA) no permitió que ningún padre acompañara al contingente de estudiantes a Villa Carlos Paz. El viaje de egresados fue organizado por la empresa Viaturex, con sede en la provincia de Misiones. Partieron el 2 de octubre y el regreso estaba pautado para el día 8.

Al tercer día de estadía en la villa serrana, Juanita sufrió una lesión en una rodilla: “Al tercer día, mi hija se tiró de un tobogán gigante y, al caer en el agua, se le salió de lugar”, relató su mamá a La Nación.

“Alguien se la recolocó y la llevaron al hospital. Le colocaron una férula, le hicieron una radiografía y le recetaron diclofenac y paracetamol. Ella nunca tomaba medicamentos. Me envió fotos de todo”, agregó.

A las pocas horas, la chica le contó a su mamá que había algunos compañeros suyos que parecían estar enfermos y que a ella le había empezado a doler la garganta. Según Claudia, casi una decena de chicos tuvieron síntomas: “Dolor de panza, de garganta, o insolación”.

“Ese viaje fue un horror; los levantaban a las 7 de la mañana y no los acostaban hasta la medianoche. No estaban acostumbrados a ese ritmo”, relató la mujer.

El lunes 7 era el día de regreso a Misiones. Justo coincidió con el cumpleaños número 13 de Juanita. Con dolor de garganta, celebró como pudo durante el día y por la noche emprendieron el regreso de 14 horas en colectivo.

“A las 2 de la mañana comenzó con vómitos y diarrea, y tenía 39 grados de fiebre”, dijo su madre. En el trayecto, los encargados del viaje se comunicaron por teléfono con un médico y éste les recomendó que le administraran un analgésico y dipirona.

“No se la pusieron por vena porque el colectivo se movía demasiado, así que se la inyectaron en la cola”. Los vómitos continuaron, pese a que la fiebre bajó un grado. Sin embargo, el colectivo nunca se detuvo en un centro de salud.

“Desde las 2 de la madrugada hasta que me mandaron un mensaje a las 8.15 de la mañana, yo le decía a Alejandra –una de las maestras– que tenían que llevarla a un hospital. Estaban en Corrientes, pero me respondían que no podían detenerse porque los hospitales de allí eran ‘malos’”, manifestó.

Cuando el grupo se detuvo en Corrientes para desayunar, Juanita ya no podía levantarse de su asiento. “¿Cómo, al ver a una criatura con síntomas tan extraños, no vas a parar para llevarla a un hospital?”, reclamó Claudia. “Ellos se fueron a desayunar, mientras ella empeoraba, y luego siguieron el camino. Yo estaba desesperada”, agregó.

Cuando llegó a Posadas, el cuadro de la adolescente era crítico. Su mamá había pedido a la empresa de turismo que enviara una ambulancia para que de inmediato la trasladaran a un hospital, pero no atendieron a su solicitud.

“Tenía los ojos rojos, llenos de sangre, y la boca negra. Algo estaba muy mal. Ni siquiera se rió cuando me vió”, recordó Claudia. La chica fue trasladada al hospital pediátrico Fernando Barreyro, en shock.

“La llevaron a la guardia de emergencias. Le pusieron litros de suero para que reaccionara, pero tenía la presión bajísima, en 2.9″. “Luego pasó a terapia, y la perdí. Nunca más pudo levantar la presión”, relató Claudia.

Juanita estuvo cuatro días en terapia intensiva y su estado nunca mejoró. “Murió de la peor manera”, dijo su mamá.