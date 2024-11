Polémica por el estacionamiento en Anisacate: “Nosotros brindamos otros servicios a los turistas” 

La municipalidad de Anisacate actualizó su tarifario para la próxima temporada. A partir de ahora, las familias que decidan visitar en vehículos los balnearios deberán abonar $10.000 para disfrutar de las costas serranas.

Natalia Contini aclaró que no es solo estacionamiento: “Nosotros brindamos servicios a las familias que viene a pasar el día en los ríos de Anisacate. Hemos incorporado por primera vez guardavidas certificados -después del altísimo índice que hubo de ahogamientos en los ríos de nuestra provincia-, baños, limpieza, personal de Defensa Civil capacitado, voluntarios, todo para atender al turista”.

Polémica en Anisacate: estacionar en temporada costará hasta 10 mil pesos por auto

La mandataria explicó en AfterOffice de radio Punto a Punto que el operativo Verano provincial “no provee guardavidas. Lo que hace dentro del operativo verano es brindar un apoyo extra con respecto a policías que trabajan dentro de la zona turística, pero no provee el servicio de resguardo de la vida de las personas en el río, que eso es lo que nosotros estamos haciendo”.

La jefa comunal previó para este año junto al Concejo Deliberante que un auto deberá pagar: 10 mil pesos, una moto 8 mil pesos, los camiones 12 mil pesos y un colectivo 20 mil pesos.

Indicó que contar con guardavidas y brindarle mejores servicios a los turistas son requisitos que se les exige al privado y por ende, el Estado, también debe aportar. Pero no cuenta con fondos públicos en su localidad para destinarlos a ese fin, por lo tanto dependerá del aporte de los turistas.

“Hay que solventarlo y no se puede sacar de las tazas de servicio que pagan los habitantes de Anisacate, porque sería injusto, sería un costo que le estamos trasladando al vecino. Para nosotros, el gasto operativo es altísimo porque tenemos que preparar personal especial para toda la temporada para recibir todo ese malón de gente extra que nos llega”.

No es el cobro solo por estacionar

En varios segmentos de la entrevista aclaró que la denominación del cobro es “estacionamiento” pero en un servicio mucho más amplio y completo. "En cualquier lugar que vayas te van a cobrar por dejar tu vehículo. En Anisacate tendrán personal atendiendo al turista, entre guardavidas, personal de Defensa Civil, voluntario del río es el responsable de mantener la higiene en el lugar, limpiar las costas, proveerle una bolsa de residuos a las familias para que cuando baje”, amplió la mandataria.

- En las localidad vecinas se sorprendieron por el monto, exageró con los $10.000 por dejar el auto en el balneario

Bueno, vamos a ver que pone como prioridad el turista, si pagar poco solo por dejar su vehículo y no recibir ningún servicio, o si elige estar totalmente tranquilo y cuidado y que sus hijos estén cuidados, que tengan la certeza de que si algo llega a suceder la vamos a poder asistir de forma. Yo creo que es hora de elevar la vara con respecto a las prestaciones de servicios turísticos que damos las localidades del interior. A ver, nosotros no somos Carlos Paz, pero somos una localidad turística con un potencial altísimo y alguien tenía que pararse y decir, esto es un servicio mediocre. Lo tenemos que mejorar para que nos elijan. Yo quiero que elijan a Anisacate, para que venga el turista por calidad, por excelencia, porque los acompañamos, porque les brindamos un entorno. Entonces también tenemos que hacer ese análisis con respecto de cómo nosotros mejoramos y sí, puede que a las otras localidades les llame la atención. Cobrarán más barato, pero quiero ver qué servicios prestan, qué servicios prestan por ese cobro más barato. ¿Entonces sí están cobrando un estacionamiento y no un servicio en el río como lo hacemos nosotros?