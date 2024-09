“Ponerse objetivos muy altos desde un principio sería irresponsable”

Se respira un aire renovado y de ilusiones en barrio General Bustos: Atenas está a 16 días de jugar el primer partido en su retorno a la

Liga Nacional de Básquetbol; y eso ya genera un ambiente de enorme expectativa. Por lo pronto, se sigue preparando para el enfrentamiento ante el campeón Boca, en el partido inaugural a jugarse en el nuevo estadio del ‘Griego’. Y en esa preparación, hoy inicia su participación en el Torneo Súper 6, midiéndose con Sportivo Suardi, a partir de las 20; y cinco días después, el viernes 27, visitará a Barrio Parque.

Gustavo Peirone es el entrenador que comandó al plantel en la Liga Argentina y ahora vive un momento especial, dirigir en la LNB y debutar en el flamante estadio. “Lo hablamos mucho. Tuvimos la suerte de estar en este momento del club, el más duro desde lo deportivo, de jugar en la Liga Argentina, y fuimos una partecita (sic) de la historia grande de la institución logrando el ascenso. Y, ahora, lo podemos coronar dirigiendo a Atenas en Liga Nacional, repitiendo con varios jugadores, y ser parte de la inauguración del

estadio. Es bárbaro todo. Por ahí, no se toma tanta dimensión de lo que nos está pasando, pero creo que con los años se valorará más”, expresó el técnico en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.

El miércoles pasado disputó su primer amistoso de pretemporada, ante Independiente de Oliva, y el juego dejó buenas sensaciones para lo que viene. “Nos dejó un montón de cosas”, dijo Peirone, y explicó: “Hasta ahora sólo veníamos entrenando y si bien tenemos seis, siete jugadores que vienen de la temporada pasada, porque pudimos recuperar a Maxi Araujo, que el año pasado por lesión lo perdimos seis meses, y ahora sumamos tres jugadores más, hay un montón de cosas por resolver. Este partido nos sirvió. Sabemos que no es lo mismo Liga Argentina que Nacional, y vamos a tener que adaptarnos rápido. El miércoles pudimos desplegar algo de lo que veníamos haciendo, pero hubo momentos donde la pasamos mal en el juego, no encontramos respuestas. En Liga Nacional te lo hacen pagar. Por eso, es adaptarse rápido y estar más concentrados, ser intensos. Hay mucho por mejorar. Empezamos a descubrir falencias y puntos fuertes, nos sirvió un montón”.

En la semana llegó a Córdoba el español Toni Vicens. Con el pivote, Atenas completó su plantel para comenzar la temporada de la LNB. El ‘Griego’ todavía cuenta con una ficha para completar las nueve mayores que permite el reglamento de la Asociación de Clubes, pero la dirigencia, junto al DT, determinaron no usarla en el inicio de la campaña.

— ¿Qué tan importante es haber mantenido la base del ascenso?

— Sin dudas que es importante, porque ganas tiempo, conocimiento, de parte de los jugadores para con nosotros y al revés, sobre lo que queremos, proponemos. Incorporamos tres jugadores nuevos, y sumamos a Maxi, les va a llevar tiempo adaptarse, pero hay buena predisposición y buen clima de trabajo, y eso hace todo más fácil.

— ¿Cuál será el objetivo de la temporada?

— Nosotros, como equipo, nos proponemos objetivos que sean cumplibles. Sabemos que, al repetir muchos jugadores de la temporada pasada en Liga Argentina, que no nos sobró nada para lograr el ascenso, será duro, porque será una Liga Nacional muy dura, pero es parte del proceso, que Atenas tiene vivir: volver a reinsertarse en la Liga Nacional y tratar de hacer un buen papel y ser competitivo. En la competencia nos daremos cuenta para qué estamos. Ponerse objetivos muy altos desde un principio sería irresponsable.

— Semanas atrás en PERFIL CÓRDOBA hablábamos con el ahora expresidente David Urreta, y decía que vos te preparaste mucho para este momento. ¿Cómo vivís estos días previos a tu debut en LNB? ¿Qué significa para vos esta posibilidad?

— Con un orgullo enorme. Me preparé mucho tiempo para esto, pero nunca se está preparado del todo, y después tenés que tener la oportunidad de que alguien confíe en vos. David y toda la dirigencia de Atenas lo hizo conmigo. Es un honor tremendo dirigir a Atenas, no es simple, no es sencillo, hay muchos entrenadores muy capacitados, me tocó a mí y siento un orgullo grande, porque también me

formé cuando Atenas fue “top top”. Tuve la suerte de estar en distintas etapas de mi vida en Atenas, desde dirigir a los “mosquitos” a ahora estar al frente del equipo principal. Me preparé y trabajé para esto, después la pelota puede entrar o salir.

GRAN DT. El ‘Negro’ Peirone se prepara para su gran desafío: dirigir a Atenas en Liga Nacional.

INICIA EL SÚPER 6

El tradicional Torneo Súper 6, que cada año se realiza en pretemporada, arranca hoy. Este certamen sirve de preparación para los clubes cordobeses que participan en la Liga Nacional y Liga Argentina. Esta edición contará con dos sedes y estará dividido en dos zonas de tres equipos cada una. En la zona A, con sede en San Francisco jugarán, entre el 27 y 29 de septiembre, el local San

Isidro, Instituto e Independiente de Oliva. Mientras que la zona B, entre el 22 y el 27, se disputará en Córdoba donde lo harán Atenas, Barrio Parque y Sportivo Suardi. El primer partido del certamen será esta noche en el flamante estadio de Atenas, donde el

‘Griego’ se medirá ante Suardi. A propósito, Peirone, destacó: “Estamos bien para este torneo, en un momento de pretemporada donde ya empezamos a competir. Esta semana tuvimos nuestro primer amistoso. Además, nos preparamos para debutar en ese estadio tan lindo, que, si bien nosotros ya lo hemos usado para entrenar y está bárbaro, esperamos que la gente lo pueda disfrutar, y que podamos brindar un espectáculo digno a lo que es el estadio”.

EL ARRANQUE DE ATENAS