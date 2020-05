Por el transporte, nuevo round entre oficialismo y oposición

El viernes por la tarde se vivió una nueva jornada de tensión en el ámbito del Concejo Deliberante. En esta ocasión, fue por la sesión especial por el reclamo de equidad en los subsidios que Nación envía a la ciudad de Córdoba.

De similar manera a lo que ocurrió hace algunas semanas con la necesidad de los dos tercios cuando se votó el recorte a la jornada laboral del Suoem, en esta oportunidad la oposición decidió directamente no asistir a la sesión programada para la tarde del último viernes y anunciada horas antes.

Todos los ediles del arco opositor, integrado por Córdoba Cambia que encabeza Juan Negri; la UCR, con Alfredo Sapp; Evolución, presidido por Rodrigo de Loredo; y las bancas unipersonales de Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal), Olga Riutort (Fuerza de la Gente) y Laura Vilches (PTS) emitieron un comunicado afirmando que no participarán más de sesiones especiales por considerarlo “violatorio del reglamento y la Carta Orgánica”.

“El oficialismo escudándose en la pandemia y bajo una interpretación antojadiza del reglamento interno puso al Concejo en un marco de ilegalidad en el que solo se aprueba lo enviado por el Ejecutivo”, dijeron los concejales. Y detallaron que se encuentran presentados más de 100 proyectos que no se trataron con el argumento del covid-19.

Por su parte, desde el oficialismo, el viceintendente Daniel Passerini manifestó que “los problemas de los cordobeses no pueden esperar a que los concejales del radicalismo y demás partidos de la oposición se decidan a tratarlos. Los planteos formales son excusas para no definir soluciones que necesitamos los cordobeses como el transporte”, dijo el viceintendente.

En diálogo con PERFIL CORDOBA, el jefe del bloque oficialista, Juan Domingo Viola, afirmó: “tenemos la coherencia de haber obrado igual en las tres sesiones, mientras la oposición, no sale de la argumentación de lo reglamentario. Igual que cuando se discutió lo del gremio. No entienden que esto no es por Llaryora o los concejales, es por la ciudad de Córdoba”. Y agregó las sesiones especiales referidas a los convenios urbanísticos que se realizaron durante la gestión de Ramón Mestre.