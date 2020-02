Por qué la escasez de insectos es un problema con graves consecuencias

por Ariel Bogdanov

Un a especie de historieta circulando en redes sociales muestra una situación alarmante. En el dibujo dividido en dos partes se ve a una persona conduciendo por una ruta en el año 1999 con el vidrio y el parabrisas repleto de insectos pegados en el mismo, y otra imagen en 2019 en la que se ve a la misma persona en su auto, pero esta vez con el vidrio totalmente limpio. Abajo, y a modo de epígrafe, la ilustración se pregunta qué es lo que está ocurriendo con los insectos que no se encuentran más en las rutas. La misma pregunta se hacen los principales medios del mundo. La CNN y el New York Times elaboraron en los últimos meses grandes informes al respecto. El Times, tituló el suyo con una frase que no deja dobles lecturas: “The Insect Apocalypse Is Here” (El apocalipsis de los insectos está aquí). En dicho informe intentan dilucidar qué ocurrirá con el resto de la vida en la tierra, en caso de que falten los insectos. “Los insectos son los polinizadores y recicladores vitales de los ecosistemas y la base de las redes alimentarias en todas partes. En los Estados Unidos, los científicos descubrieron recientemente que la población de mariposas monarca disminuyó en un 90% en los últimos 20 años en tanto que el abejorro parcheado en tanto cayó un 87 por ciento durante el mismo período”, detalla el prestigioso diario estadounidense.

María Eugenia Drewniak es Becaria doctoral del Conicet, en el Laboratorio de Ecología Evolutiva y Biología Floral del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv), perteneciente a la UNC, con Maestría en Entomología, título que obtuvo con una tesis en la que estudió el descenso de mariposas en la reserva San Martín. Además, forma parte del Grupo de Investigación y Conservación de Lepidópteros de Argentina (Gicla).

La científica explica que que la merma de insectos es lógica, “porque en Córdoba hubo una gran modificación de ambientes, no solo para el agro sino para la construcción de viviendas. Gran parte de las sierras se transformaron en zonas urbanizadas”. “Los insectos cumplen un papel muy importante en la cadena ecológica porque son la base de la red trófica, que es la cadena alimentaria. Eso hace que tenga consecuencias graves. La falta de insectos genera un efecto cascada entre los que consumen insectos como las aves, algunos peces y también en otros insectos. En Estados Unidos una de estas consecuencias es que están faltando aves porque no tienen donde alimentarse. Además, se generaron grandes cantidades de insectos perjudiciales que buscan que comer y generan lo que llamamos plagas”, agrega con preocupación.

Hábitat y agrotóxicos. Respecto a los motivos de esta tragedia ambiental que se vive en el mundo entero, Drewniak encuentra dos motivos principales: “Los dos impactos fuertes son la pérdida de hábitat y la contaminación por agrotóxicos. Ambos están incidiendo en la población de insectos. En la ciudad tienen preeminencia la instalación de nuevas viviendas. Donde antes había campo ahora hay viviendas, en tanto que en las zonas rurales la aplicación de pesticidas y agrotóxicos son los principales responsables”.

Futuro complicado. Respecto al impacto que tendrá esta disminución drástica de insectos, la investigadora considera que ya se notan las consecuencias y que se profundizará de cara al futuro:“Los servicios ecosistémicos importantes que brindan los insectos son importantísimos. Muchos insectos son polinizadores que es un servicio ecosistémico que brinda el insecto que es fundamental para el hombre, pero además de eso brindan otro servicio muy importante que es el de descomponer desechos. Si uno tira basura va a ver que están los insectos descomponiendo y generando nutrientes al suelo. Entonces al no estar los insectos estamos teniendo problemas y a largo plazo nos va a afectar por todos lados”, completa.

El biólogo Federico Kopta, en tanto, considera que hay una “sobresimplificación de los ecosistemas”, que tiene que ver con el desmonte y uso intensivo de agrotóxicos que los elimina en forma directa:“Impacta directamente sobre un eslabón de la cadena trófica y afecta a sus eslabones”. “Desde el Foro Ambiental Córdoba buscamos generar menos impactos en muchos ámbitos del ambiente. “Hay que generar instancias de resguardos respecto a poblaciones, donde se haga agroecología, no se apliquen plaguicidas y entre otras cosas eso aumentaría la superficie de hábitat de los insectos”, concluye.



Polillas, mariposas y escarabajos, los más afectados

Las especies más afectadas son variadas y difíciles de enumerar debido a la extensa variedad. Sin embargo, por agrotóxicos se ve una gran disminución de polillas y mariposas, “que es lo que más se pegaban en el vidrio de los automovilistas”, comenta Drewniak. “En algún momento hubo una fuerte incidencia de disminución de abejas, principalmente algunos tipos de Himenópteros que además de abejas incluyen avispas y también hormigas. Que parece que hay muchas, pero que también sufren las consecuencias de los agrotóxicos. Los escarabajos y todo el grupo de los coleópteros bajaron muchísimo, lo mismo que los lepidópteros, (mariposas y polillas)”.





Preparan un hotel de insectos en Córdoba

Los investigadores de laboratorio de Ecología evolutiva y biología floral de la Escuela de Biología de la UNC se encuentran trabajando en un proyecto interesante que emula algunos aspectos de los llamados “Hoteles de Insectos” que se realizan en Europa. “En Europa tienen hoteles de insectos. Les generan espacios para que se puedan instalar. Es algo que tenemos que empezar a tener en Córdoba y estamos trabajando en eso junto a un grupo de investigadores”, adelanta Drewniak. “Se trata de un espacio donde la gente pueda ver las plantas nativas para atraer a polinizadores con sus insectos y tomarles fotos. Es importante que la gente entienda que todos pueden contribuir en su patio y eso se hace con diversidad de plantas. A veces tener un pasto ingles no es lo conveniente, sino que lo ideal es tener diversidad de plantas para que los insectos puedan desarrollar su ciclo y uno puede ver hasta qué tipo de visitantes llegan al patio luego de instalar este tipo de plantas”, añada “Este tipo de proyectos sirven para disparar el tema de la ciencia ciudadana en Córdoba y ver que la gente puede tomar fotos y relevar la diversidad que tiene en su propio hogar y ver que con una planta nativa puede ayudar muchísimo a los ecosistemas con que convivimos”, cierra la investigadora.