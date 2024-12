Presentación de Erviti en Belgrano: "¿Nuestro objetivo? Ganar"

"Me han criticado toda mi carrera, no pasa nada, estoy acostumbrado", fue una de las frases que lanzó el flamante entrenador de Belgrano, Walter Erviti. No es una frase más, es que su llegada al club de barrio Alberdi generó mucha disconformidad por parte de los simpatizantes. Pero el exmediocampista ofensivo no le esquivó a la situación, consiente de a dónde llega y lo que ha generado su arribo. "La exigencia del hincha nos tiene que motivar. Le digo al hincha que me apasiona ser entrenador y daré lo máximo", aseguró.

Erviti fue presentado oficialmente esta tarde, luego de firmar su vínculo con el club. La presentación, en conferencia de prensa, fue en el hotel Quintocentenario. Fue recibido por el presidente Luis Fabián Artime y por el mánager deportivo Ricardo Rojas, aunque los dos, en el momento de las preguntas lo dejaron solo. Y Erviti se hizo cargo, como cuando jugaba.