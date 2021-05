Profeta en su tierra

Javier Villarreal pueda dar fe de que es no es cliché ni palabrerío aquello de que siempre se vuelve al primer amor. Hace nueve meses dejó su trabajo como DT de las categorías 2008 y 2009 de Boca Juniors para radicarse junto a su familia en Anisacate, bien cerquita de su Alta Gracia natal.

Dice que Buenos Aires ya no le tira tanto como en su época de futbolista. “Aquí estás cerca de todo pero hay silencio, y eso me gusta”, le cuenta a PERFIL CÓRDOBA el exmediocampista que fue campeón de América e Intercontinental con el Xeneize, jugó un Mundial Sub 20 para Argentina y logró dos ascensos vistiendo la camiseta de Talleres.

Villarreal se reconoce “ilusionado” con su nueva apuesta profesional. La semana pasada se incorporó a la coordinación futbolística de Deportivo Norte, histórico club de “la Ciudad del Tajamar” que compite con 21 planteles en los torneos de la Liga Cordobesa. “Es un desafío hermoso. Me sumo con todas las ganas y la ilusión de poder hacer un aporte al crecimiento de la institución”, sostiene.

“La idea es colaborar con la planificación y la organización del trabajo y también abrir puertas, ya que el club tiene muchos jugadores con una gran proyección”, enfatiza.

Como en casa

“Deportivo Norte es como mi casa, ya que es parte de la ciudad donde nací”, afirma Villarreal, quien también integra la subcomisión de fútbol y tiene a sus tres hijos varones –Lautaro (21), Alejo (18) y Emanuel (14)- jugando en la entidad. “Eso también me genera compromiso”, destaca.

“Será mi primera experiencia en Alta Gracia”, comenta. Y puntualiza: “A las inferiores de Talleres me fui cuando tenía 8 años. Hasta esa edad sólo alcancé a jugar en el baby para un club que se llamaba Chacarita”.

“Cuando se reanudó la actividad futbolística me hablaron de Boca para que volviera, pero ya tenía decidido sentar cabeza donde nací”, cuenta el también exBelgrano, quien trabajó mucho años como DT de inferiores en Paraguay (en el vecino país también ofició como pastor evangélico) y tuvo una experiencia laboral en Talleres luego de su retiro como jugador en 2013. “La gente del Fondo de Inversión me buscó para que coordinara las escuelitas de fútbol, pero fue algo fugaz”, refiere.

“Al equipo lo sigo en la medida que puedo, ya que donde vivo no hay buena señal de Internet. Pero estoy al tanto de todo lo que sucede en el club”, comenta sobre su actual vínculo con la “T”.

“El fútbol de ahora no es el mismo que yo jugué. Se perdió calidad. Hay mucho vértigo y poca pausa, y no salen jugadores diferentes”, sostiene.

Corazón completo

“Mi etapa de jugador coincidió con un proceso de cambio en todo sentido dentro del fútbol”, apunta Villarreal al recordar que su pase perteneció sucesivamente al empresario Jorge Petrone y al Fondo de Inversión que manejó Gustavo Arribas durante la gestión de Mauricio Macri en Boca.

“Vestir la camiseta de Boca fue lo máximo, ya que desde chico fui hincha de ese club”, manifiesta al hacer un balance de su carrera como futbolista. “Lo único que me quedó pendiente fue jugar en Inglaterra, una liga que siempre me encantó. Pero era algo muy difícil”, subraya. De los entrenadores que lo dirigieron, destaca a Gerardo Martino y Carlos Bianchi: “Ellos son referentes para mí. Los dos sobresalían por la forma en la que manejaban al grupo, que es lo más difícil para un técnico”.

Admite que uno de sus anhelos es poder transmitir desde su nueva función la idea de una educación integral para los deportistas: “Hay que trabajar el físico y la técnica, pero también la parte emocional y el aspecto espiritual, que son clave para la vida”. Y reflexiona: “Yo colgué los botines con el corazón completo. Cumplí mi anhelo de ser futbolista profesional y de disfrutarlo, algo que muchos no logran. Pude hacerlo a partir de que me acerqué a Dios y me di cuenta de que es una bendición hacer lo que te gusta y que te paguen mucho más que lo que gana cualquier trabajador”.





Multicampeón

Javier Villarreal tiene 42 años. Entre 1996 y 2013 vistió las camisetas de 11 clubes de cuatro países diferentes. Debutó y se retiró en Talleres, donde fue campeón de la Primera B Nacional en 1998 y del Argentino A en 2013. También jugó en Belgrano, Córdoba FC de España, Boca (ganó un título local, dos Copa Libertadores y una Copa Intercontinental), Grasshoppers de Suiza, Colón, Racing, Banfield y los paraguayos Libertad, Cerro Porteño y Nacional. Fue integrante del seleccionado argentino en el Mundial Sub 20 de Nigeria 1999. En Paraguay se desempeñó como entrenador de juveniles en Cerro Porteño, Deportivo Capiatá, Nacional, Sport Colombia, Independiente de Campo Grande y Deportivo Santaní. Su última experiencia fue en las inferiores de Boca, entre enero y agosto de 2020.