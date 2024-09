Provincia activa "Plan B" para agro: ensaya alianza con diputados de Región Centro y va por nueva Ley de Biocombustibles

Durante dos jornadas Córdoba fue epicentro de espacios de análisis y debate para lo que pasa y lo que viene con uno de los cultivos más importantes del país. Unos 6000 asistentes se sumaron al 3° Congreso Internacional del Maíz, producción de la que Córdoba es líder a nivel nacional. Esa tribuna fue aprovechada por el gobernador de Córdoba y por referentes de la Región Centro para volver a enviar al gobierno nacional el pedido de un esquema de reducción progresivo e incluso la eliminación de las retenciones.

Debajo del escenario las cosas son distintas y tanto productores como analistas y los propios funcionarios de las provincias reconocen que, aunque la administración nacional entienda el carácter confiscatorio de las recaudaciones, hay pocas expectativas de un cambio sustancial en el corto plazo. La restricción externa sigue siendo muy fuerte y el apoyo internacional todavía no llega en forma de divisas frescas.

En ese marco, se lanzó la Red de Parlamentarios para la Promoción y Defensa de los Biocombustibles y diputados y senadores nacionales firmaron un acta acuerdo sobre Biocombustibles elaborado por la Liga Bioenergética de Provincias (Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Salta y Tucumán). El objetivo es que se concrete un aumento en el corte de las naftas con biocombustibles. Actualmente el corte con bioetanol está en el 12% y se pide que se eleve, al menos al 15%. En la región Brasil ya está en el 27% y Paraguay en el 25%.

Entre otros puntos el acta de la Liga Bioenergética remarca que “los principales ejes del mencionado acuerdo, permiten un aumento de las exportaciones certificadas, propone una alternativa muy eficiente para impulsar la movilidad sostenible, diversifican la matriz energética nacional, e impulsan la incorporación de vehículos y equipamiento aptos para utilizar biocombustibles con diferentes cortes (Flex Fuel, Kits o cajas de conversión y surtidores flex), facilitando un mejor aprovechamiento de la producción y los recursos territoriales”.

“Son más de 37 los que hemos firmado la posibilidad de la discusión de una nueva ley. Para sacarle el ancla de la segunda revolución del campo argentino y prender el motor es necesaria una buena ley de biocombustibles que nos ponga, aunque sea, al nivel de nuestros vecinos”, dijo Llaryora.

Inversiones contenidas. Un aspecto central de la discusión por la nueva Ley de Biocombustibles es que, en la visión de Córdoba, hay mucho potencial de inversiones que no se activa por la falta de un marco legal que incentive el horizonte productivo. PERFIL CORDOBA dialogó con el ministro de BioAgroIndustria sobre este tema y los escenarios que se abren.

“Este Congreso viene en un momento justo para la toma de decisiones porque la chicharrita trajo muchas consecuencias negativas en los rindes y eso ha generado incertidumbre a la hora de definir qué vamos a hacer con el maíz. Córdoba es la primera productora del maíz, hay que intensificar la agenda de la transformación del maíz. Llaryora fue muy claro en definir la asignatura pendiente de la política con respecto a la construcción de una nueva normativa vinculado a los biocombustibles, que vaya en un proceso de mayor transformación como lo hicieron otros países de la región. El respaldo de 37 diputados y senadores de distintos bloques dando un compromiso para la construcción de una nueva normativa es un dato destacado”, apuntó.

-¿Con este bloque de diputados se puede generar una nueva agenda para que se concrete la suba en el corte con biocombustibles?

-Sí, no tengo ninguna duda. Este es un año de oportunidades, no es tan fácil a veces con los intereses contrapuestos, se pasó mucho tiempo con idas y vueltas, cuando se logró algo, en lugar de avanzar se involucionó, se dejó en manos de funcionarios discrecionales la suerte de la matriz energética. La construcción de una nueva ley con estos aprendizajes nos va a dar otra posibilidad, creo que este es el año para una nueva normativa, tenemos acuerdos de diputados de distintos bloques, eso no se veía. Ojalá que así sea. En Paraguay y en Brasil ya tienen un corte de etanol del 27%, si pensamos que por cada punto de aumento que se agrega tenemos una Bio4 (NdeR: firma cordobesa productora de bioetanol con planta en Río Cuarto) nueva que se podría generar es muy fuerte, son 200 puestos de trabajo.

-¿La próxima campaña se va a encarar distinto, por la información que hay sobre la chicharrita y el daño que genera?

-Creo que sí, seguimos trabajando con universidades y muchas entidades para sumar información y experiencia. En Córdoba somos orgullosos primeros productores de maíz y queremos seguir siéndolo.

-Nación confirmó la baja de impuesto País que va a ayudar a importar insumos, ¿comienza a clarificarse el escenario para la toma de decisiones?

-Todo ayuda, nosotros venimos reconociendo algunas decisiones que la Nación tomó en este camino, algunas impactan más que otras, como despejar algunas penalizaciones que había para el financiamiento para los productores que acopiaban soja o trigo; también la financiación a valor producto o la baja en retenciones para ganadería y lechería, o la baja en costos para insumos como el acero ayuda.

-Lo que los productores quieren saber en si habrá o no y cuándo baja de retenciones.

-Con retenciones hay que seguir trabajando, no sirven, son malas, pero la macro también es importante y no hay que hacer demagogia sino generar cuestiones posibles. Ojalá que podamos entrar en un sendero de reducción para llegar a terminar con estas malditas retenciones que tanto daño han hecho a la producción agropecuaria argentina. Cuando uno ve cómo ha crecido Brasil se da cuenta que una de las causas es que no tiene retenciones, es una realidad. Creo que un modelo productivo es necesario paralelamente a un orden económico que necesita la macro del país, es inescindible una cosa de la otra, porque sin un modelo productivo a la par de acomodar las cuentas seguramente no va a ser sostenible en el futuro.