Provincia busca convencer a oposición para aprobar la renegociación de deuda

Sobre el cierre del viernes llegó a los correos de los legisladores provinciales y luego a sus WhatsApp un archivo con pocas páginas. Se trataba del proyecto de ley que enviaba el Ejecutivo provincial para tratar la renegociación de la deuda pública provincial. Después hubo llamados telefónicos a los bloques opositores. Se les pidió que durante el fin de semana elaboren todas las dudas, se los invitó a compartir las inquietudes del proyecto y les adelantaron que el próximo martes el ministro de Finanzas de la Provincia, Osvaldo Giordano, iría a la Legislatura para brindar detalles de la estrategia que se piensa para reperfilar los compromisos de la Provincia. Tras una sesión exprés, el oficialismo se apoyó en su mayoría automática para aprobar una profunda reforma en el sistema previsional. Ahora, la estrategia política irá por otro camino. El gobierno de Juan Schiaretti sabe que, si lo necesita, puede aprobar en soledad este y otros proyectos legislativos.

Pero en un tema tan sensible como la deuda apuntará a convencer a la oposición que renegociar montos y plazos u ofrecer otros títulos ante los vencimientos que se vienen puede ser el mal menor. Por su parte, a los opositores los encuentra en un dilema interesante. Hace bastante que estos referentes plantean que hubo un endeudamiento muy elevado y que si no se estructura una renegociación el default sería inevitable.

El proyecto. Habrá más detalles el martes, pero es claro por lo que trascendió que el ejecutivo está solicitando una amplia luz verde no solo para renegociar las condiciones de los títulos de jurisdicción internacional y local, sino también dejar abierta la chance para tomar nuevos créditos. Cabe recordar que la deuda total de la Provincia se acerca a los $170 mil millones, el 93% está nominada en dólares, el 10 de junio debe pagar intereses por US$ 25 millones y que en 2021 hay acuciantes compromisos por US$ 725 millones. Los fundamentos del proyecto de ley de renegociación de deuda plantea “la necesidad de la Provincia de realizar una proactiva administración de sus pasivos financieros, principalmente representados por títulos de deuda pública colocados en el mercado local y en el mercado internacional de capitales”.

“El Poder Ejecutivo podrá, en virtud del análisis de la evolución de los mercados financieros y de capitales, de la actividad económica en el marco del Covid-19 y de la recomposición del producto bruto, realizar modificaciones de los perfiles de vencimiento de los títulos públicos en circulación, con el objetivo claro de garantizar el crecimiento económico, la solidez financiera y la inclusión social”, agrega. También remarca que la necesidad de administrar los pasivos financieros surge como consecuencia de una merma en los recursos fiscales de la Provincia en el mes de marzo del corriente año, del 16% nominal, respecto al mes de febrero de 2020, una pérdida del orden de los $ 3.000 millones. Para el mes de abril, la pérdida alcanzó un 23% de los ingresos en términos reales.

Al mismo tiempo, especifica que la administración de la deuda financiera representada en títulos públicos requiere no solo poder identificar a los tres títulos emitidos por la Provincia bajo jurisdicción internacional (PDCAR 2021, PDCAR 2024 y PDCAR 2027) y el título emitido en el mercado local (CO 26), sino también facultar al Poder Ejecutivo a realizar la administración de pasivos y/o canjes que considere oportunos para mejorar el perfil de vencimientos de los mismos y ajustarlos al concepto de sostenibilidad.

“Es preciso que el Poder Ejecutivo disponga de facultades para poder realizar enmiendas sobre los títulos existentes o posibilitar el canje de estos por nuevos títulos que cumplan con el objetivo de sostenibilidad. En cualquier caso, es preciso que el Poder Ejecutivo pueda seleccionar la moneda de los títulos, otorgar en garantía recursos provinciales, incluso los provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, prorrogar la jurisdicción a tribunales extranjeros, dictar normas reglamentarias y complementarias, contratar a los distintos agentes que participan en este tipo de transacciones, como así también poder desarrollar toda la operatoria de detalle para el cumplimiento del objetivo de la Ley que se propicia”, sostiene el texto enviado. A la vez, el proyecto también plantea que se debe facultar al Poder Ejecutivo a tomar nuevos créditos y a mejorar los perfiles de vencimiento de la deuda financiera que la misma mantiene con el Estado nacional y/o el Fondo Fiduciario de Desarrollo de Provincias, el cual opera en la órbita de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación.

Dudas y denuncias. Rosa Marcone, del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, remarcó a PERFIL CORDOBA que estudiarán el proyecto durante el fin de semana: “No sabemos qué entra en esta renegociación, todos los títulos, los extranjeros, los nacionales. Creo que hay que poner todo sobre la mesa, primero conocer bien toda la deuda, porque hay cosas que no conocemos y siguen apareciendo. También queremos saber las condiciones de la renegociación, qué se va a pagar, a quién le van a encargar el negocio. Por lo que vemos nos están pidiendo que les demos una autorización muy amplia. Hoy tenemos muchas dudas”, afirmó.

Desde el bloque radical, el legislador Dante Rossi habló, en un comunicado, de mala praxis en el endeudamiento: “El Gobierno debe admitir que hubo mala praxis en el endeudamiento. Durante la gestión de Cambiemos, de manera irresponsable, Córdoba fue la Provincia que más deuda tomó, superando a Buenos Aires y CABA, con casi $21.500 millones. Debemos más de $170 mil millones, y cada vez qué hay una devaluación las finanzas tiemblan. Se cae el relato de la Provincia bien administrada. Este año hay que pagar de intereses de la deuda casi dos plantillas salariales, y el año que viene $75.000 millones. Se han hecho obras con endeudamiento, desfinanciando a la Provincia e hipotecando el futuro de los cordobeses. El proyecto presentado marca la incapacidad absoluta del Gobierno para administrar”, apuntó.