"Queremos convertir a la Ciudad en un hub turístico"

JUAN ERRAMOUSPE

La ciudad Capital de Córdoba siempre fue turística, con picos de visitas en Semana Santa, vacaciones de invierno y algunos fines de semana largos, mientras que en el verano recibía el ‘derrame’ de las sierras y los valles. Pero llegó la pandemia para alterar todo y esa realidad también sufrió sus cambios.

Actualmente la ciudad tiene una ocupación, según quien brinde la información, de entre un 20% y un 35% de ocupación, cifras que teniendo en cuenta la reducción de camas disponibles por el cierre de varios hoteles, pueden considerarse ‘aceptables’ en el actual contexto.

Desde la Municipalidad de Córdoba aseguran estar trabajando para convertir a la Capital en un ‘hub’ turístico, además de serlo en transporte aéreo y terrestre. Esa tarea fue encomendada por el intendente Martín Llaryora a su secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, y las reparticiones dependientes de esa secretaría, la Dirección de Turismo, a cargo de Pablo Bianco, y la de Promoción, en manos de Francisco ‘Pancho’ Marchiaro.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Siciliano relató que cuando llegaron a la Municipalidad, se comenzaron a juntar con los sectores vinculados al turismo y se encontraron con “una no grata sorpresa”.

“Le preguntamos a los hoteleros cuántas veces se habían reunido con los gastronómicos o con el Municipio y uno de ellos respondió: ‘perdón, no estamos entendiendo, ¿para qué?’.

Entonces vimos que estábamos mal, porque no existe planificar una ciudad turística si no vinculaste entre sí a sectores que hacen al turismo, porque no hay turismo sin espectáculos, sin teatros, sin gastronomía, sin servicios, no hay turismo sin oferta”.

A partir de esa realidad, la decisión fue crear mesas de trabajo, una idea que ya venía como eje de la gestión. “Así, antes de la pandemia, creamos las ‘Mesas’ San Vicente, Pueblo Sur, Pueblo Alberdi, Cerro de las Rosas, con el fin de articular acciones para cambiar realidades, posicionar y promocionar los ‘capitales’ sociales, culturales, deportivos, artísticos y, en consecuencia, económicos de esas comunidades”.

“Pero llegó la pandemia y ese método de trabajo que habíamos definido para Córdoba, se convirtió en la forma de entrar a solucionar los problemas generados por esa pandemia.

Eximimos de tasas municipales a taxis y remises, playas de estacionamiento, comercios que facturaban menos del mínimo, hoteles, boliches, salones de fiesta, jardines de infantes (a los que ayudamos económicamente también), canchas de fútbol 5 y agencias de viajes, entre otros”, recordó.

Supermanzanas

En ese contexto, “‘Pancho’ (Marchiaro) y Pablo (Bianco), plantearon la necesidad de empezar a construir un ‘turismo de proximidad’, en el que entendemos que el primer turista tiene que ser el vecino de San Vicente, por ejemplo, después el que vive en Río Ceballos, Alta Gracia o Saldán; el tercero el que viene de Noetinger, y después empezar a pensar en Rosario y en el resto del país”.

“El intendente decidió que la ciudad tenga ‘supermanzanas’, un concepto que están empezando a utilizar también Rosario y la Caba. En el mundo, como en España, ya existían pero en la Argentina no. Hoy, que un turista –ya sea el de San Vicente, como el rosarino o un europeo– se pueda sentar en la calle San Jerónimo, a disfrutar de casi 500 años de historia tomando un café y que no le pase un ómnibus por encima, tiene que ver con ese concepto de Córdoba turística”, explicó.

Y así se construyeron las supermanzanas que ya se ven en la ciudad, como la Central o Casco Histórico, la del área de Paseo Sobremonte, Tribunales, Plaza de la Intendencia y Palacio 6 de Julio y la del Mercado Norte que tendrá su correlato con la del Mercado Sur, donde ya comenzaron las obras para ponerlo en valor.

Estas dos últimas darán pie a la creación del ‘Paseo de los Mercados’, esto es, unir el Mercado Sur, por calle Buenos Aires, la Supermanzana Central, calle San Martín, Paseo del Cuarteto, Mercado Norte y la recuperada Costanera. A eso se sumará un rasgo de identidad, “que se está planeando en el Obispo Mercadillo”.

“Si el turista arranca en el Mercado Sur, le vamos ir poniendo en el camino ‘zanahorias’ vinculadas al turismo, al cuarteto, a la identidad de Córdoba y a su historia, finalizándolo (o comenzando, si se hace al revés) en la Costanera”.

Anfitriones

Otra acción que destacó Siciliano es la del ‘programa de los anfitriones’, que consiste en que mozos, taxistas, remiseros, ‘naranjitas’, choferes de ómnibus, que hagan el curso específico de anfitrión, recibirán un beneficio en su actividad.

“Queremos que los anfitriones conozcan y sepan qué decirle a ese turista cuando llega a Córdoba; que el taxista que trae pasajeros desde el aeropuerto, se convierta en una especie de guía turístico, que les cuente de los museos, de las supermanzanas, de la Costanera, del sector gastronómico. Aspiramos a que ese programa nos permitirá tener cientos, ojalá miles, de guías turísticos haciendo promoción de la ciudad”.

Marchiaro, por su parte, agregó que el programa anfitriones, “viene a complementar una política que se puso en marcha antes, que está referida a los guías. La ciudad tiene un registro de guías oficial, de la Municipalidad, y nadie puede ejercer la actividad si no está registrado. Había 68 guías con habilitación que, de hecho, cuando llegó la pandemia, auxiliamos a través de la Secretaría de Gobierno para que pudieran sobrevivir”.

“Antes de lanzar el ‘programa anfitriones’, nos preguntamos si no habría personas que quisieran tener su registro de guía al día y abrimos una convocatoria. Se inscribieron para el curso, que va a comenzar ahora en febrero, más de 200 personas, con lo cual vamos a pasar a tener un 400% más de guías matriculados que van a poder trabajar formalmente.

Entonces, el programa anfitriones va a venir a complementar la parte formal que son los guías”, indicó.

También destacó que detectaron que el 97% de los turistas que vienen a Córdoba utilizan sus dispositivos móviles para armar su viaje. En ese sentido, resaltó: “Hay un listado de podcats con los distintos atractivos y destinos turísticos, sugerencias, vías de acceso e información general, que acabamos de inaugurar en Spotify y ahora estamos haciendo el mismo ejercicio en Google Map”.

También se implementó la ‘tarjeta de beneficios’, con descuentos del 20% y 15% y promociones de 2x1 en más de 750 locales adheridos de gastronomía, shoppings, comercios, heladerías, etc. Se puede obtener en las diferentes Oficinas de Información Turísticas: Cabildo (todos los días de 8 a 20); Portal de Güemes (de miércoles a domingos de 14 a 20); aeropuerto (todos los días de 8 a 20), y Terminal Omnibus (todos los días de 9 a 19).