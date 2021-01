Allá, por diciembre de 2015, Hugo Mattea dejaba la dirección técnica de Estudiantes de Río Cuarto y la dirigencia del ‘León” elegía al mendocino Marcelo Vázquez para que se haga cargo del plantel que afrontaría el Federal B. Nadie, ni el más optimista, imaginaba que aquel 4 de enero de 2016 empezaría el proceso más exitoso de la historia del club, que hoy está en las puertas de la Primera división del fútbol argentino.

“Soy sincero, no me imaginé este presente en ese momento. Obvio que siempre trabajé para que se diera lo mejor. Sabíamos al lugar que llegábamos, pero no pensamos en esto. Pero cuando fuimos creciendo, logrando cosas, nos fuimos haciendo fuertes y soñando cada vez más, nos hicimos mejores. Y ahora estamos con esta posibilidad. Obvio que una Primera división no es para cualquiera, pero nos preparamos para esto”, le confiesa Vázquez a PERFIL Córdoba horas antes de la final del Reducido de la Primera Nacional.

Será la segunda oportunidad del ‘Celeste’, ya que perdió la primera final por penales ante Sarmiento de Junín en un partido increíble, por el desarrollo y las claras posibilidades que desperdició el equipo cordobés.

Esta noche, a las 21.10, en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Estudiantes tiene una nueva chance histórica enfrentando a Platense.

Al dialogar con Vázquez se lo nota tranquilo. Lo hace con un tono pausado. El proceso parece ir por dentro. Y explica sus razones: “Es que estamos bien. Sinceramente los últimos partidos lo hemos hecho en gran medida ante rivales donde no hay muchas diferencias. Y todavía no hemos logrado nada, quedan 90 minutos, donde queremos pasar a la historia”.

Historia. Esa palabra se repite a cada rato en Río Cuarto por estas horas; y el entrenador no le escapa al peso que tiene esa sentencia. “Tenemos en claro lo de la historia. Todos, nosotros, los jugadores, los mismos dirigentes. Tenemos un grupo con muchas ganas, con mucho hambre. Por eso después del partido con Sarmiento no hubo que hablar mucho, porque son chicos positivos. Es importante lo grupal. Por eso estamos tranquilos”.

A propósito, el plantel del ‘León” tiene a jugadores de mucha experiencia como Gastón Bottino, Néstor Ortigoza, Víctor Beraldi, Luis Ardente, Alan Vester, Maximiliano Comba. “Obvio que tener esos jugadores es importante para apuntalar a los más jóvenes. La humildad que tiene el grupo, de respetar las decisiones del entrenador”, sostiene Vázquez.

Vázquez obtuvo con Estudiantes el Federal B y el Federal A. En su primera experiencia en la Primera Nacional ya llegó a dos finales. Esta noche en Rosario estará tocando el portón de la historia.

- ¿Qué tipo de final imagina ante Platense, que al igual que ustedes, no perdió en el torneo?

- Va a ser muy complicado. Los dos nos tenemos que recuperar de los partidos que jugamos esta semana. Serán 90 minutos a todo o nada. Y nos preparamos para eso.

Estudiantes-Platense, con arbitraje de Pitana, juegan en cancha de Newell’s desde las 21.10. Televisa TyC Sports.

TRAYECTORIA

Gimnasia (Mza)

Juventud Unida

Juniors

San Martín (Mza)

Juventud Alianza

Andes Talleres

Guaymallén

Huracán Las Heras

Estudiantes (RC)

CAMPAÑA DEL ‘LEÓN’:

* De los 21 partidos jugados en la temporada 2019/2020, previo a la pandemia, ganó 10, empató 7 y perdió 4.

* Tras el parate jugó 9 partidos. No perdió ninguno. Empató ante Morón, Estudiantes (Caseros), Platense, Temperley y Sarmiento (luego cayó por penales). Le ganó a Ferro, Atlanta, Agropecuario y Estudiantes (Caseros).