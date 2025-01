Quinteros aseguró que "la policía en la calle es notoria" y adelantó un plan de desarme civil

El ministro Juan Pablo Quinteros aseguró a este medio que en el primer trimestre de este año, es decir antes de abril, se realizará en Córdoba un operativo de desarme civil para tratar de morigerar el número de hechos violentos que se producen a diario debido a la gran intolerancia social que se viene observando en los últimos tiempos.

En diálogo con el programa Punto y Aparte de Punto a Punto Radio (90.7) Quinteros consideró que la prevención es clave para evitar la comisión de delitos, pero también reconoció que existe un grave problema adicional: el 50 por ciento de la población vive en la pobreza

-¿La prevención policial alcanza para contener y frenar el delito?

-La clave es la prevención porque sino vamos detrás del delito. La policía en la calle es notoria pero es cierto que estamos en un país que tiene al 50 por ciento de sus habitantes debajo de la línea de pobreza, y hay muchas personas en estado de vulnerabilidad, y además está la presencia de la droga. Es un problema que excede a la policía ya que hay una gran cantidad de menores. A la gente hay que darle respuesta en calle porque cree que vivimos en una provincia y un país inseguro.

-¿Cuál es el delito que más le preocupa a la gente?

-El homicidio es el que causa más estrépito y por eso las tasas internacionales se hacen en base a esto. Córdoba salió como una de las ciudades con mejor promedio en esto. En nuestra provincia se cometieron 115 homicidios, y la mayoría fue con violencia urbana. Debo decir que el más grave es el homicidio en ocasión de robo. Y una parte importante se realiza mediante el uso de armas de fuego. Más del 60 por ciento se realiza con el uso de armas de fuego, lo que quiere decir que hay una gran cantidad de armas. Por eso este año vamos a instrumentar un plan de desarme civil, es importante que la gente se desarme y como es un hecho complejo estamos trabajando mancomunadamente con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Es más útil y más sencillo cuando trabajamos en forma mancomunada con esa cartera del gobierno.

-¿La gente estará dispuesta a entregar su arma?, ¿no se siente más protegida con esto en su casa?

-No, porque están los que compran un arma para sentirse protegidos, pero también hay muchas otras personas que tienen un arma en la casa porque la heredaron de su abuelo o de su padre y las tienen por tener. El grado de intolerancia social que estamos viendo es muy alto y cualquier conflicto termina en una tragedia. Eso se ve a diario en Córdoba. Por ejemplo, para la pasada Navidad una pareja discutió, se peleó y el varón le pegó a la mujer. El hermano de la mujer fue a su casa, buscó un arma, le pegó un tiro en la cabeza a su cuñado y lo mató. Probablemente, si no hubiera tenido esa arma en la casa, no hubiera ocurrido el crimen. Esa no era un arma que estaba en la casa para la defensa. Estaba operativa y terminó en una tragedia. Son situaciones de intolerancia que están en la sociedad. El que compró un arma para protegerse, la tiene anotada, está registrada y cumplió con todos los requisitos. Estamos hablando de otro tipo de armamento, del que se tiene porque se tiene.

-¿Cuándo comenzará ese operativo desarme?

-Lo queríamos implementar en diciembre o enero pero son meses complejos, de modo que lo queremos poner en marcha en calle durante el primer trimestre.