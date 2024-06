Río Cuarto fue la última batalla de Juntos por el Cambio en Córdoba: las esquirlas de la bomba que estalló en el sur

Hay decepción dentro de Juntos por el Cambio, o por lo menos de lo que queda vivo. La derrota en Río Cuarto dejó muchas heridas abiertas y encono en los dirigentes. Está todo detonado y las miradas apuntan al sector “evolucionista” radical que lidera Martín Lousteau. “Cómo puede ser que hayan manejado una campaña desde Buenos Aires con un amigo de Schiaretti a cargo de todo”, expresó un dirigente juecista direccionando los misiles hacia el consultor Guillermo Seita.

La responsabilidad principal es del candidato Gonzalo Parodi. El radical logró conformar una lista amplia de personalidades locales, pero “no supo o no quiso” aprovechar la buena imagen de los dirigentes provinciales y nacionales. “En la elección a gobernador del año pasado, el oficialismo perdió, al igual que en las nacionales, no pudo haber cambiado tanto el escenario”, describe un operador en un café del boulevard San Juan, a metros de la casa radical.

Luis Juez no pisó en toda la campaña la ciudad de Río Cuarto, Rodrigo de Loredo con muy poca participación. “Hubo mucha soberbia y encuestas previas que nos hicieron creer en una realidad muy distante a lo que pasaba en la calle”, reconocen en Rio Cuarto mientras dan la última vuelta de llave en uno de los locales partidarios. Ambos son los principales dirigentes opositores en Córdoba, ambos con muy buena imagen dentro de la sociedad “sureña”, ambos brillaron por su ausencia.

Todo lo que llevó adelante Parodi en su campaña estuvo orquestado por Guillermo Seita y gran parte de los asesores que rodean a Losteau, Larreta y Yacobitti. El “Pampa” se comió la curva y se durmió con los números y la estrategia planteada. Marcan como un grave error haber municipalizado la campaña. “Los radicales tienen el ADN en la sangre loco, es increíble que no permitan otra mirada de las cosas”, mufa un dirigente lejano a la fuerza.

“Nosotros necesitamos un radicalismo fuerte. Las buenas relaciones se deben sostener, necesitamos Rodrigo fuerte no en la lona”, comentó un vocero juecista dando a entender que el diputado y jefe de bloque en Diputados es uno de los principales derrotados del domingo al margen de Parodi.

Juntos por el Cambio en extinción

Reconocen que de las tres patas centrales que conforman Juntos por el Cambio en la provincia, esto es el radicalismo, el Pro y el juecismo, la más complicada es el sector que hoy quiere revivir el ex presidente Mauricio Macri. “No sabemos quien es el representante más allá de las autoridades”, expresaron.

Macri estaba en Córdoba este fin de semana y no ocultó su molestia con la performance del Pro en Río Cuarto. El ex presidente cosechó argumentos para renovar el partido en la provincia. Consideró que los responsables son las autoridades provinciales. “El candidato local sacó solamente 1.149 votos en la segunda ciudad en cantidad de habitantes de la provincia. El objetivo es cuidar el sello y el Pro no es una marca asociada a la derrota”, dejaron trascender desde Mendiolaza.

Hay que parar la sangría de dirigentes y derrotas del espacio amarillo. Por el lado del radicalismo deberán replantearse que estrategias a seguir de cara a lo que se viene. “Siempre es mejor un De Loredo fortalecido a uno débil. Debe aprender que por más que haya un Papá Noel que ponga la plata para las campañas debe conocer el paño”.

Llaryora fortalecido

El peronismo local comenzó ganando la elección fijando la fecha de la elección en medio de un fin de semana extra largo. El bajo nivel de participación de la ciudadanía ayuda a que los aparatos partidarios primen en la votación. Luego fortaleció la campaña con fuerte presencia de funcionarios y dirigentes provinciales apuntando a distribuir “la ayuda social en los barrios más populares, entre ellos Alberdi”, analizaron desde la oposición.

Esto le permito al gobernador plantear un comienzo de campaña de un escenario de debilidad y consagrarse como el gran ganador. “No es la primera vez que lo hacen, es una estrategia repetida a nivel provincial. Si no pregúntele a Rodrigo (De Loredo) que lo durmieron con las encuestas y se encontró con un resultado final contrario”, reflexionaron desde la capital cordobesa.

Encontrar un escenario son un peronismo dividido y un candidato con poco conocimiento en los votantes como fue De Rivas no se repetirá en un futuro próximo. La oportunidad de arrebatarle la capital alterna estaba servida en bandeja.